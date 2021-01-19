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Центробанк реабилитировал более 300 финансистов из черного списка
Центробанк реабилитировал более 300 финансистов из черного списка
Комиссия Банка России реабилитировала 326 фигурантов черного списка и отказала в удовлетворении жалоб 259 финансистам, говорится в пресс-релизе регулятора. РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T13:23
2021-01-19T14:00
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Комиссия Банка России реабилитировала 326 фигурантов черного списка и отказала в удовлетворении жалоб 259 финансистам, говорится в пресс-релизе регулятора.К 1 января 2021 года в комиссию поступили 732 жалобы, 585 из них удалось рассмотреть.Отмечается, что только в прошлом году в комиссию поступило 177 жалоб, рассмотрена 141, из них 87 жалоб удовлетворены, в удовлетворении 54 жалоб было отказано. В первом квартале 2020 года комиссия получила 70 жалоб, во втором — 21, а в третьем и четвертом кварталах — 33 и 53 жалобы соответственно."На динамику поступления жалоб оказывали влияние меры, направленные на уменьшение распространения коронавирусной инфекции", — уточнили в Центробанке.По действующему законодательству деловая репутация заявителя может быть восстановлена, если доказана его непричастность к совершению действий, повлекших негативные последствия для финансовой организации. В таком случае по результатам принятых комиссией решений Банк России исключает сведения о заявителях из соответствующей базы данных.Комиссия Банка России с конца января 2018 года рассматривает жалобы топ-менеджеров и владельцев финансовых организаций из черного списка.
https://ria.ru/20201230/prognoz-1591518923.html
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центральный банк рф (цб рф), экономика

Центробанк реабилитировал более 300 финансистов из черного списка

13:23 19.01.2021 (обновлено: 14:00 19.01.2021)
 
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Комиссия Банка России реабилитировала 326 фигурантов черного списка и отказала в удовлетворении жалоб 259 финансистам, говорится в пресс-релизе регулятора.
К 1 января 2021 года в комиссию поступили 732 жалобы, 585 из них удалось рассмотреть.
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Отмечается, что только в прошлом году в комиссию поступило 177 жалоб, рассмотрена 141, из них 87 жалоб удовлетворены, в удовлетворении 54 жалоб было отказано. В первом квартале 2020 года комиссия получила 70 жалоб, во втором — 21, а в третьем и четвертом кварталах — 33 и 53 жалобы соответственно.
"На динамику поступления жалоб оказывали влияние меры, направленные на уменьшение распространения коронавирусной инфекции", — уточнили в Центробанке.
По действующему законодательству деловая репутация заявителя может быть восстановлена, если доказана его непричастность к совершению действий, повлекших негативные последствия для финансовой организации. В таком случае по результатам принятых комиссией решений Банк России исключает сведения о заявителях из соответствующей базы данных.
Комиссия Банка России с конца января 2018 года рассматривает жалобы топ-менеджеров и владельцев финансовых организаций из черного списка.
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