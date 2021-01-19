https://ria.ru/20210119/tsentrobank-1593666913.html

Центробанк реабилитировал более 300 финансистов из черного списка

Центробанк реабилитировал более 300 финансистов из черного списка

Комиссия Банка России реабилитировала 326 фигурантов черного списка и отказала в удовлетворении жалоб 259 финансистам, говорится в пресс-релизе регулятора. РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T13:23

2021-01-19T13:23

2021-01-19T14:00

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Комиссия Банка России реабилитировала 326 фигурантов черного списка и отказала в удовлетворении жалоб 259 финансистам, говорится в пресс-релизе регулятора.К 1 января 2021 года в комиссию поступили 732 жалобы, 585 из них удалось рассмотреть.Отмечается, что только в прошлом году в комиссию поступило 177 жалоб, рассмотрена 141, из них 87 жалоб удовлетворены, в удовлетворении 54 жалоб было отказано. В первом квартале 2020 года комиссия получила 70 жалоб, во втором — 21, а в третьем и четвертом кварталах — 33 и 53 жалобы соответственно."На динамику поступления жалоб оказывали влияние меры, направленные на уменьшение распространения коронавирусной инфекции", — уточнили в Центробанке.По действующему законодательству деловая репутация заявителя может быть восстановлена, если доказана его непричастность к совершению действий, повлекших негативные последствия для финансовой организации. В таком случае по результатам принятых комиссией решений Банк России исключает сведения о заявителях из соответствующей базы данных.Комиссия Банка России с конца января 2018 года рассматривает жалобы топ-менеджеров и владельцев финансовых организаций из черного списка.

https://ria.ru/20201230/prognoz-1591518923.html

https://ria.ru/20201228/tsentrobank-1591238931.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центральный банк рф (цб рф), экономика