https://ria.ru/20210119/tsentrobank-1593666913.html
Центробанк реабилитировал более 300 финансистов из черного списка
Центробанк реабилитировал более 300 финансистов из черного списка
Комиссия Банка России реабилитировала 326 фигурантов черного списка и отказала в удовлетворении жалоб 259 финансистам, говорится в пресс-релизе регулятора. РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T13:23
2021-01-19T13:23
2021-01-19T14:00
центральный банк рф (цб рф)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568900804_0:135:2661:1632_1920x0_80_0_0_48d61183bb36098ec620291c62a80c33.jpg
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Комиссия Банка России реабилитировала 326 фигурантов черного списка и отказала в удовлетворении жалоб 259 финансистам, говорится в пресс-релизе регулятора.К 1 января 2021 года в комиссию поступили 732 жалобы, 585 из них удалось рассмотреть.Отмечается, что только в прошлом году в комиссию поступило 177 жалоб, рассмотрена 141, из них 87 жалоб удовлетворены, в удовлетворении 54 жалоб было отказано. В первом квартале 2020 года комиссия получила 70 жалоб, во втором — 21, а в третьем и четвертом кварталах — 33 и 53 жалобы соответственно."На динамику поступления жалоб оказывали влияние меры, направленные на уменьшение распространения коронавирусной инфекции", — уточнили в Центробанке.По действующему законодательству деловая репутация заявителя может быть восстановлена, если доказана его непричастность к совершению действий, повлекших негативные последствия для финансовой организации. В таком случае по результатам принятых комиссией решений Банк России исключает сведения о заявителях из соответствующей базы данных.Комиссия Банка России с конца января 2018 года рассматривает жалобы топ-менеджеров и владельцев финансовых организаций из черного списка.
https://ria.ru/20201230/prognoz-1591518923.html
https://ria.ru/20201228/tsentrobank-1591238931.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568900804_152:0:2509:1768_1920x0_80_0_0_b44eda0d668891ebe7e679ed254f7f79.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
центральный банк рф (цб рф), экономика
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости.
Комиссия Банка России
реабилитировала 326 фигурантов черного списка и отказала в удовлетворении жалоб 259 финансистам, говорится в пресс-релизе регулятора.
К 1 января 2021 года в комиссию поступили 732 жалобы, 585 из них удалось рассмотреть.
Отмечается, что только в прошлом году в комиссию поступило 177 жалоб, рассмотрена 141, из них 87 жалоб удовлетворены, в удовлетворении 54 жалоб было отказано. В первом квартале 2020 года комиссия получила 70 жалоб, во втором — 21, а в третьем и четвертом кварталах — 33 и 53 жалобы соответственно.
"На динамику поступления жалоб оказывали влияние меры, направленные на уменьшение распространения коронавирусной инфекции", — уточнили в Центробанке.
По действующему законодательству деловая репутация заявителя может быть восстановлена, если доказана его непричастность к совершению действий, повлекших негативные последствия для финансовой организации. В таком случае по результатам принятых комиссией решений Банк России исключает сведения о заявителях из соответствующей базы данных.
Комиссия Банка России с конца января 2018 года рассматривает жалобы топ-менеджеров и владельцев финансовых организаций из черного списка.