https://ria.ru/20210119/trump-1593757470.html

Клинтон заподозрила Трампа в разговоре с Путиным перед штурмом Капитолия

Клинтон заподозрила Трампа в разговоре с Путиным перед штурмом Капитолия

Экс-госсекретарь США, конкурентка Дональда Трампа на прошлых выборах президента Хиллари Клинтон намерена выяснить, общался ли действующий глава государства с... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T23:07

2021-01-19T23:07

2021-01-19T23:48

захват капитолия в вашингтоне

россия

нэнси пелоси

дональд трамп

хиллари клинтон

владимир путин

сша

в мире

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Экс-госсекретарь США, конкурентка Дональда Трампа на прошлых выборах президента Хиллари Клинтон намерена выяснить, общался ли действующий глава государства с Владимиром Путиным перед штурмом Капитолия в Вашингтоне."Мы многое узнали о нашей системе правления за последние четыре года с президентом, который презирает демократию", — заявила Клинтон в эфире подкаста You and Me Both, обвинив Трампа в том, что он якобы действует по чьей-то указке.Экс-глава Госдепа собирается получить записи разговоров политика за 6 января, чтобы выяснить, связывался ли он с российским лидером перед штурмом Капитолия. О своих планах Клинтон заявила после того, как в беседе с ней спикер конгресса Ненси Пелоси назвала беспорядки в Вашингтоне подарком Путину.Клинтон также высказалась о сторонниках Трампа, назвав их "сообщниками" и "членами культа" и обвинив их в "пренебрежении демократией". Позднее в твиттере Клинтон заявила о необходимости создать в конгрессе комиссию для выяснения связей Трампа и Путина — по аналогии с расследованием теракта 11 сентября. По ее мнению, это должно помочь исправить ущерб "национальной безопасности и не допустить, чтобы марионетка снова заняла президентский пост". Шестого января сторонники Трампа осадили Капитолий, прервав совместную сессию конгресса, где утверждали победу демократа Джо Байдена. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. Позднее палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.Власти США обвинили Россию в 2016 году во вмешательстве в выборы, но в Москве отвергли эти нападки. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала расследование "российского вмешательства" попыткой демократов отомстить Трампу за победу на выборах. На основе неподтвержденного доклада о "связях Трампа с Россией" американские спецслужбы следили за сотрудниками штаба американского президента. Позднее расследовавший "российское дело" спецпрокурор Роберт Мюллер не нашел свидетельств "сговора Трампа с Россией".

https://ria.ru/20210112/fbi-1592769085.html

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россия, нэнси пелоси, дональд трамп, хиллари клинтон, владимир путин, сша, в мире