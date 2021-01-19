https://ria.ru/20210119/tramp-1593620871.html

Байден может помиловать Трампа после импичмента, считает эксперт из США

Байден может помиловать Трампа после импичмента, считает эксперт из США

Избранный президент США Джо Байден может помиловать Дональда Трампа даже после возможного импичмента, это отчасти снизит накал страстей, но не должно коснуться... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T09:18

2021-01-19T09:18

2021-01-19T09:18

капитолий

джеймс коми

дональд трамп

джо байден

в мире

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ВАШИНГТОН, 19 янв – РИА Новости. Избранный президент США Джо Байден может помиловать Дональда Трампа даже после возможного импичмента, это отчасти снизит накал страстей, но не должно коснуться запрета на занятие государственных должностей, считает профессор конституционного права Юридического колледжа штата Небраска Джозефин Потуто.Ранее экс-директор ФБР Джеймс Коми заявил, что Байден должен "хотя бы подумать" над тем, чтобы помиловать Трампа в интересах "исцеления страны", хотя "место того в тюрьме". Кроме того, СМИ писали, что президент якобы обсуждал с помощниками возможность помиловать самого себя.При этом сенат вполне может подвергнуть импичменту Трампа даже после ухода с поста президента, полагает эксперт.Помиловать изгнанного"Подозреваю, что теоретически возможно помиловать подвергнутого импичменту, но при этом не снимать с него запрет занимать государственные должности в будущем", - сказала Потуто РИА Новости.Однако в любом случае это вопрос больше политический, а не юридический, уверена она."Думаю, Коми имел в виду, что у президента Байдена будет политическая возможность сказать: "Давайте оставим это позади. Импичмент был уместен и правилен, но я помилую его, просто потому что хочу оставить это позади и посмотреть, можем ли мы взяться за руки и двигаться дальше" - сказала Потуто.С учетом нынешнего раскола в американском обществе подобный шаг Байдена мог бы смягчить настроения, но только на одной из сторон этого раскола, считает эксперт.С другой стороны, по ее словам, есть люди, которые говорили о необходимости импичмента Трампа с самого начала его правления."Не думаю, что этому будет найдено какое-то решение", - сказала Потуто, добавив, что при этом идея самопомилования ей не близка."Нравится ли мне это? Нет. Я не думаю, что кто-то должен миловать самого себя. Но если Верховный суд прояснит полномочия по помилованию или просто скажет: "Это реализация президентских полномочий, и у нас нет права подменять это нашим решением", - это совершенно иной вопрос", - сказала она.Однако эксперт предположила, что Верховный суд просто не возьмется за это дело.Импичмент - вопрос желанияСам потенциальный импичмент, процесс по которому, если и состоится в сенате, то уже после инаугурации 20 января, вряд ли будет отложен, однако осложнит другую работу законодателей, полагает Потуто."Отчасти вопрос в том, насколько рьяно люди хотят этого добиваться. Палата представителей вынесла импичмент. Процесс обычно занимает немалое время… Со временем энергия, которую они готовы на это потратить, будет угасать. Я имею в виду, что интерес и стремление сделать это сейчас на пике. Не знаю, на каком уровне это останется, если подождать один-два месяца", - сказала она.Однако импичмент необходим демократам, чтобы потом запретить Трампу занимать государственные должности. Это проводится отдельным голосованием, там достаточно простого большинства голосов. Несмотря на споры о праве конгресса объявить импичмент президенту уже после окончания его срока, именно идея такого и держит все движение за импичмент на плаву, считает она."Но захотят ли они это сделать? У нас приходит новый президент с новыми политическими вопросами, которые надо решать. Так что то, сколько времени они готовы будут уделить этому (импичменту), это политический вопрос, решать который им. Но я думаю, что это превращает его в более сложную тему", - сказала Потуто.17 перебежчиковЕще одно препятствие на пути к импичменту – необходимость перетянуть на сторону этой идеи 17 из 50 республиканцев."Думаю, вполне есть шанс, что это произойдет, в частности, потому что сейчас есть определенные политические настроения, пытаться продолжать поддерживать президента будет не в политических интересах некоторых сенаторов или для дальнейшего движения вперед Республиканской партии", - сказала Потуто.По ее мнению, в рядах сенаторов-республиканцев есть те, кто считает, что действия Трампа перед захватом Капитолия, заслуживают импичмента."Так что, вероятно, есть довольно хороший шанс, что это произойдет", - считает она.Поправки в закон после ТрампаПерспективу изменения законодательства ради уточнения всплывших вопросов по поводу права конгресса выносить импичмент после окончания президентских полномочий и права президента помиловать себя самого она назвала крайне затруднительной.По ее словам, единственной инстанцией, которая может вынести решение о конституционности действий госслужащего или законодательства, является Верховный суд. Кроме того, есть случаи, когда закон отдает право решения политической ветви власти и Верховный суд не может в это вмешиваться."И импичмент является одним их таких, он относится к сфере, где конгресс или, может, даже просто Палата представителей, решает, как долго надо ждать, прежде чем иметь право вынести импичмент, какое правонарушение является основанием для импичмента", - сказала Потуто.По ее словам, сложно представить, чтобы Верховный суд взял на рассмотрение решение конгресса о том, что что-то представляет собой основание для импичмента, и постановил обратное."Если это просто закон, где прописаны процедурные моменты, он может соответствовать конституции. Но если это закон, который пытается замахнуться на какие-то недостатки, имеющие большое значение при принятии решений, мне не ясно, в какой степени это может сработать и не может ли последующий конгресс сказать, что он наделен полномочиями по Конституции и не собирается следовать решениям предыдущего конгресса".При этом она признала, что пробелы в законодательстве имеются. По ее словам, в случае импичмента и помилования, которые происходят не так часто, подобных примеров из судебной практики, к которым можно обратиться, немного. С другой стороны, принятие новых законов требует немало времени, добавила собеседница агентства."Я ни в коем случае не хочу минимизировать сложившийся сейчас кризис или присутствующие здесь конституционные вопросы. Но тратить время и силы, когда мы находимся в такой экстраординарной ситуации, на попытки исправить то, что, может, никогда больше не произойдет или не произойдет в течение 20-25 лет… Если бы я была в конгрессе, я бы не сочла это хорошей тратой времени", - сказала Потуто.

https://ria.ru/20210118/pomilovaniya-1593440129.html

https://ria.ru/20210118/tramp-1593562573.html

https://ria.ru/20210119/videoobraschenie-1593610712.html

https://ria.ru/20210119/prezident-1593555154.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Подготовка к инаугурации: США мобилизовали военнослужащих нацгвардии Подготовка к инаугурации в Америке идет полным ходом. Территория вокруг Капитолия напоминает военный лагерь. От Национальной гвардии Пуэрто-Рико в Вашингтон на самолете ВВС США отправились более 120 солдат. Министерство обороны США уполномочило 21 тысячу военнослужащих нацгвардии оказать помощь правоохранительным органам в обеспечении порядка во время инаугурации Джо Байдена 20 января. Также в Вашингтоне заранее закрывают специальными щитами окна офисных зданий, в том числе ведущих СМИ страны. 2021-01-19T09:18 true PT1M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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капитолий, джеймс коми, дональд трамп, джо байден, в мире