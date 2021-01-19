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Почти 500 моряков окунулись на Крещение в воды Амурского залива
Почти 500 моряков окунулись на Крещение в воды Амурского залива
Почти 500 моряков-тихоокеанцев, членов их семей окунулись в прорубь на Крещение в Амурском заливе, сообщает отдел информационного обеспечения пресс-службы ВВО... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T12:55
2021-01-19T12:55
2021-01-19T12:55
крещенские купания
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 19 янв – РИА Новости. Почти 500 моряков-тихоокеанцев, членов их семей окунулись в прорубь на Крещение в Амурском заливе, сообщает отдел информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту.Настоятель храма святого апостола Андрея Первозванного отец Олег провёл молебен и освятил воды, после все желающие смогли окунуться в купель, информирует ТОФ."Во Владивостоке православные моряки-тихоокеанцы отпраздновали Крещение Господне омовением в водах Амурского залива. Крещенские купания во Владивостоке начались в полдень 19 января... Первым в православном обряде принял участие временно исполняющий обязанности командующего ТОФ вице-адмирал Сергей Рекиш. Всего в обряде приняло участие около 500 военнослужащих, членов их семей и гражданских служащих Тихоокеанского флота, а также жители Владивостока", - говорится в сообщении.Прорубь во льду бухты Федорова оборудовали сходным трапом и помостами, были развёрнуты палатки для переодевания, проведено временное освещение, организована полевая баня, всех напоили горячим чаем.Отмечается, что безопасность крещенских купаний обеспечивали водолазы управления аварийных и спасательных работ ТОФ и флотская бригада скорой помощи.Во Владивостоке температура воздуха во вторник от 19 до 16 градусов мороза при северном ветре от 5-7 до 10 метров в секунду.
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крещенские купания, новости - религия и мировоззрение, владивосток
ВЛАДИВОСТОК, 19 янв – РИА Новости. Почти 500 моряков-тихоокеанцев, членов их семей окунулись в прорубь на Крещение в Амурском заливе, сообщает отдел информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту.
Настоятель храма святого апостола Андрея Первозванного отец Олег провёл молебен и освятил воды, после все желающие смогли окунуться в купель, информирует ТОФ.
"Во Владивостоке православные моряки-тихоокеанцы отпраздновали Крещение Господне омовением в водах Амурского залива. Крещенские купания во Владивостоке начались в полдень 19 января... Первым в православном обряде принял участие временно исполняющий обязанности командующего ТОФ вице-адмирал Сергей Рекиш. Всего в обряде приняло участие около 500 военнослужащих, членов их семей и гражданских служащих Тихоокеанского флота, а также жители Владивостока", - говорится в сообщении.
Прорубь во льду бухты Федорова оборудовали сходным трапом и помостами, были развёрнуты палатки для переодевания, проведено временное освещение, организована полевая баня, всех напоили горячим чаем.
Отмечается, что безопасность крещенских купаний обеспечивали водолазы управления аварийных и спасательных работ ТОФ и флотская бригада скорой помощи.
Во Владивостоке температура воздуха во вторник от 19 до 16 градусов мороза при северном ветре от 5-7 до 10 метров в секунду.