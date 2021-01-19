https://ria.ru/20210119/tikhookeantsy-1593659653.html

Почти 500 моряков окунулись на Крещение в воды Амурского залива

Почти 500 моряков окунулись на Крещение в воды Амурского залива

Почти 500 моряков-тихоокеанцев, членов их семей окунулись в прорубь на Крещение в Амурском заливе, сообщает отдел информационного обеспечения пресс-службы ВВО... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T12:55

2021-01-19T12:55

2021-01-19T12:55

крещенские купания

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 19 янв – РИА Новости. Почти 500 моряков-тихоокеанцев, членов их семей окунулись в прорубь на Крещение в Амурском заливе, сообщает отдел информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту.Настоятель храма святого апостола Андрея Первозванного отец Олег провёл молебен и освятил воды, после все желающие смогли окунуться в купель, информирует ТОФ."Во Владивостоке православные моряки-тихоокеанцы отпраздновали Крещение Господне омовением в водах Амурского залива. Крещенские купания во Владивостоке начались в полдень 19 января... Первым в православном обряде принял участие временно исполняющий обязанности командующего ТОФ вице-адмирал Сергей Рекиш. Всего в обряде приняло участие около 500 военнослужащих, членов их семей и гражданских служащих Тихоокеанского флота, а также жители Владивостока", - говорится в сообщении.Прорубь во льду бухты Федорова оборудовали сходным трапом и помостами, были развёрнуты палатки для переодевания, проведено временное освещение, организована полевая баня, всех напоили горячим чаем.Отмечается, что безопасность крещенских купаний обеспечивали водолазы управления аварийных и спасательных работ ТОФ и флотская бригада скорой помощи.Во Владивостоке температура воздуха во вторник от 19 до 16 градусов мороза при северном ветре от 5-7 до 10 метров в секунду.

https://ria.ru/20210119/khmeymim-1593659046.html

владивосток

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крещенские купания, новости - религия и мировоззрение, владивосток