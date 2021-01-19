https://ria.ru/20210119/tikhanovskaya-1593635671.html

Тихановская заявила, что ей нужна помощь ОБСЕ для приезда в Белоруссию

Тихановская заявила, что ей нужна помощь ОБСЕ для приезда в Белоруссию

Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что ей нужна помощь международного сообщества и, прежде всего,... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T10:48

2021-01-19T10:48

2021-01-19T10:48

протесты в белоруссии

светлана тихановская

обсе

александр лукашенко

евросоюз

белоруссия

вена

литва

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/0a/1592478089_0:69:2934:1719_1920x0_80_0_0_8a1e6bf920180054658f59c91e57b2eb.jpg

МИНСК, 19 янв - РИА Новости. Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что ей нужна помощь международного сообщества и, прежде всего, ОБСЕ для безопасного возвращения в республику.По инициативе Тихановской, выехавшей после президентских выборов в Литву, в Белоруссии был создан координационный совет по транзиту власти. Тихановская и члены президиума координационного совета являются в республике фигурантами уголовных дел, в том числе по факту создания экстремистского формирования и руководства им с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Тихановская объявлена в межгосударственный розыск в Белоруссии и России."Вместе с международным сообществом я бы хотела найти возможности безопасно вернуться в Беларусь. Поскольку против меня возбудили два уголовных дела с межгосударственным розыском, это должны быть специальные гарантии моего возвращения", - заявила Тихановская в понедельник во время онлайн-встречи с послами ЕС в ОБСЕ. Ее слова приводятся во вторник на сайте политика.По мнению Тихановской, в этом вопросе "нужна помощь международного сообщества и, прежде всего, ОБСЕ". Согласно сообщению на сайте, Тихановская призвала международные организации "помочь в организации безопасного возвращения домой для нее и других лидеров демократических сил".В сообщении говорится, что онлайн-встречу организовала делегация Евросоюза в ОБСЕ и постоянный представитель ЕС Раса Остравскайте. Это не первая встреча Тихановской в ОБСЕ, она уже выступала перед послами ОБСЕ в Вене в ноябре, а также в парламентской ассамблее ОБСЕ, отмечается в сообщении.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые подавлялись силовиками с применением спецсредств и спецтехники. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская.

https://ria.ru/20210119/belorussiya-1593635202.html

https://ria.ru/20210111/belorussiya-1592645786.html

белоруссия

вена

литва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, обсе, александр лукашенко, евросоюз, белоруссия, вена, литва, в мире