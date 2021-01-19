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Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20210119/tikhanovskaya-1593635671.html
Тихановская заявила, что ей нужна помощь ОБСЕ для приезда в Белоруссию
Тихановская заявила, что ей нужна помощь ОБСЕ для приезда в Белоруссию
Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что ей нужна помощь международного сообщества и, прежде всего,... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T10:48
2021-01-19T10:48
протесты в белоруссии
светлана тихановская
обсе
александр лукашенко
евросоюз
белоруссия
вена
литва
в мире
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МИНСК, 19 янв - РИА Новости. Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что ей нужна помощь международного сообщества и, прежде всего, ОБСЕ для безопасного возвращения в республику.По инициативе Тихановской, выехавшей после президентских выборов в Литву, в Белоруссии был создан координационный совет по транзиту власти. Тихановская и члены президиума координационного совета являются в республике фигурантами уголовных дел, в том числе по факту создания экстремистского формирования и руководства им с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Тихановская объявлена в межгосударственный розыск в Белоруссии и России."Вместе с международным сообществом я бы хотела найти возможности безопасно вернуться в Беларусь. Поскольку против меня возбудили два уголовных дела с межгосударственным розыском, это должны быть специальные гарантии моего возвращения", - заявила Тихановская в понедельник во время онлайн-встречи с послами ЕС в ОБСЕ. Ее слова приводятся во вторник на сайте политика.По мнению Тихановской, в этом вопросе "нужна помощь международного сообщества и, прежде всего, ОБСЕ". Согласно сообщению на сайте, Тихановская призвала международные организации "помочь в организации безопасного возвращения домой для нее и других лидеров демократических сил".В сообщении говорится, что онлайн-встречу организовала делегация Евросоюза в ОБСЕ и постоянный представитель ЕС Раса Остравскайте. Это не первая встреча Тихановской в ОБСЕ, она уже выступала перед послами ОБСЕ в Вене в ноябре, а также в парламентской ассамблее ОБСЕ, отмечается в сообщении.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые подавлялись силовиками с применением спецсредств и спецтехники. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская.
https://ria.ru/20210119/belorussiya-1593635202.html
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светлана тихановская, обсе, александр лукашенко, евросоюз, белоруссия, вена, литва, в мире

Тихановская заявила, что ей нужна помощь ОБСЕ для приезда в Белоруссию

10:48 19.01.2021
 
© AP Photo / Mindaugas KulbisСветлана Тихановская в Вильнюсе, Литва
Светлана Тихановская в Вильнюсе, Литва - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
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МИНСК, 19 янв - РИА Новости. Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что ей нужна помощь международного сообщества и, прежде всего, ОБСЕ для безопасного возвращения в республику.
По инициативе Тихановской, выехавшей после президентских выборов в Литву, в Белоруссии был создан координационный совет по транзиту власти. Тихановская и члены президиума координационного совета являются в республике фигурантами уголовных дел, в том числе по факту создания экстремистского формирования и руководства им с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Тихановская объявлена в межгосударственный розыск в Белоруссии и России.
Светлана Тихановская во время интервью в Вильнюсе, Литва - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
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Тихановская предложила ОБСЕ организовать диалог по кризису в Белоруссии
"Вместе с международным сообществом я бы хотела найти возможности безопасно вернуться в Беларусь. Поскольку против меня возбудили два уголовных дела с межгосударственным розыском, это должны быть специальные гарантии моего возвращения", - заявила Тихановская в понедельник во время онлайн-встречи с послами ЕС в ОБСЕ. Ее слова приводятся во вторник на сайте политика.
По мнению Тихановской, в этом вопросе "нужна помощь международного сообщества и, прежде всего, ОБСЕ". Согласно сообщению на сайте, Тихановская призвала международные организации "помочь в организации безопасного возвращения домой для нее и других лидеров демократических сил".
В сообщении говорится, что онлайн-встречу организовала делегация Евросоюза в ОБСЕ и постоянный представитель ЕС Раса Остравскайте. Это не первая встреча Тихановской в ОБСЕ, она уже выступала перед послами ОБСЕ в Вене в ноябре, а также в парламентской ассамблее ОБСЕ, отмечается в сообщении.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые подавлялись силовиками с применением спецсредств и спецтехники. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская.
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяОБСЕАлександр ЛукашенкоЕвросоюзБелоруссияВенаЛитваВ мире
 
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