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https://ria.ru/20210119/tankian-1593576509.html
Вышел трейлер документальной ленты про System of a Down
Вышел трейлер документальной ленты про System of a Down
В Сети появился трейлер документального фильма "Truth to power" про музыкальную группу System of a Down и ее лидера Сержа Танкяна. РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T07:34
2021-01-19T07:34
кино и сериалы
сша
армения
культура
музыка
новости культуры
серж танкян
system of a down
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МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. В Сети появился трейлер документального фильма "Truth to power" про музыкальную группу System of a Down и ее лидера Сержа Танкяна. Лента посвящена политической деятельности солиста (обладателя премии "Грэмми"), который долгое время своей музыкой и текстами поддерживал борьбу армянского народа за всемирное признание геноцида.Оригинальный саундтрек к фильму записал сам Серж Танкян.Проект также рассказывает о том, как он сочиняет песни – от идеи до записи, и чем занимается в свободное время.В картине также использованы воспоминания продюсера Рика Рубина ("самого влиятельного продюсера последних 20 лет" по версии MTV) о первых годах System of a Down и о ее успехе, а также показана история дружбы Сержа Танкяна с Томом Морелло из группы Rage Against the Machine.Режиссер ленты Карин Ованнисян ранее снял документальный фильм о событиях 2018 года "Я не одинок" ("I Am Not Alone"), исполнительным продюсером и автором музыки к которому был Танкян. Онлайн-премьера и релиз фильма в ограниченном прокате запланированы на 19 февраля.
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кино и сериалы, сша, армения, музыка, новости культуры, серж танкян, system of a down

Вышел трейлер документальной ленты про System of a Down

07:34 19.01.2021
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. В Сети появился трейлер документального фильма "Truth to power" про музыкальную группу System of a Down и ее лидера Сержа Танкяна.
Лента посвящена политической деятельности солиста (обладателя премии "Грэмми"), который долгое время своей музыкой и текстами поддерживал борьбу армянского народа за всемирное признание геноцида.
Оригинальный саундтрек к фильму записал сам Серж Танкян.
Проект также рассказывает о том, как он сочиняет песни – от идеи до записи, и чем занимается в свободное время.
В картине также использованы воспоминания продюсера Рика Рубина ("самого влиятельного продюсера последних 20 лет" по версии MTV) о первых годах System of a Down и о ее успехе, а также показана история дружбы Сержа Танкяна с Томом Морелло из группы Rage Against the Machine.
Режиссер ленты Карин Ованнисян ранее снял документальный фильм о событиях 2018 года "Я не одинок" ("I Am Not Alone"), исполнительным продюсером и автором музыки к которому был Танкян. Онлайн-премьера и релиз фильма в ограниченном прокате запланированы на 19 февраля.
Вокалист американской группы System Of A Down Серж Танкян - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
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КультураКино и сериалыСШААрменияМузыкаНовости культурыСерж ТанкянSystem of a Down
 
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