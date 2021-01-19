https://ria.ru/20210119/tankian-1593576509.html
Вышел трейлер документальной ленты про System of a Down
Вышел трейлер документальной ленты про System of a Down
В Сети появился трейлер документального фильма "Truth to power" про музыкальную группу System of a Down и ее лидера Сержа Танкяна. РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T07:34
2021-01-19T07:34
2021-01-19T07:34
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армения
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серж танкян
system of a down
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МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. В Сети появился трейлер документального фильма "Truth to power" про музыкальную группу System of a Down и ее лидера Сержа Танкяна. Лента посвящена политической деятельности солиста (обладателя премии "Грэмми"), который долгое время своей музыкой и текстами поддерживал борьбу армянского народа за всемирное признание геноцида.Оригинальный саундтрек к фильму записал сам Серж Танкян.Проект также рассказывает о том, как он сочиняет песни – от идеи до записи, и чем занимается в свободное время.В картине также использованы воспоминания продюсера Рика Рубина ("самого влиятельного продюсера последних 20 лет" по версии MTV) о первых годах System of a Down и о ее успехе, а также показана история дружбы Сержа Танкяна с Томом Морелло из группы Rage Against the Machine.Режиссер ленты Карин Ованнисян ранее снял документальный фильм о событиях 2018 года "Я не одинок" ("I Am Not Alone"), исполнительным продюсером и автором музыки к которому был Танкян. Онлайн-премьера и релиз фильма в ограниченном прокате запланированы на 19 февраля.
https://ria.ru/20201107/armenia-1583409035.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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кино и сериалы, сша, армения, музыка, новости культуры, серж танкян, system of a down
МОСКВА, 19 янв – РИА Новости
. В Сети появился
трейлер документального фильма "Truth to power" про музыкальную группу System of a Down и ее лидера Сержа Танкяна.
Лента посвящена политической деятельности солиста (обладателя премии "Грэмми"), который долгое время своей музыкой и текстами поддерживал борьбу армянского народа за всемирное признание геноцида.
Оригинальный саундтрек к фильму записал сам Серж Танкян.
Проект также рассказывает о том, как он сочиняет песни – от идеи до записи, и чем занимается в свободное время.
В картине также использованы воспоминания продюсера Рика Рубина ("самого влиятельного продюсера последних 20 лет" по версии MTV) о первых годах System of a Down и о ее успехе, а также показана история дружбы Сержа Танкяна с Томом Морелло из группы Rage Against the Machine.
Режиссер ленты Карин Ованнисян ранее снял документальный фильм о событиях 2018 года "Я не одинок" ("I Am Not Alone"), исполнительным продюсером и автором музыки к которому был Танкян. Онлайн-премьера и релиз фильма в ограниченном прокате запланированы на 19 февраля.