https://ria.ru/20210119/tankian-1593576509.html

Вышел трейлер документальной ленты про System of a Down

Вышел трейлер документальной ленты про System of a Down

В Сети появился трейлер документального фильма "Truth to power" про музыкальную группу System of a Down и ее лидера Сержа Танкяна. РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T07:34

2021-01-19T07:34

2021-01-19T07:34

кино и сериалы

сша

армения

культура

музыка

новости культуры

серж танкян

system of a down

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593574832_162:0:2217:1156_1920x0_80_0_0_7535f6d8f4ca176b75a7de749cf5c631.jpg

МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. В Сети появился трейлер документального фильма "Truth to power" про музыкальную группу System of a Down и ее лидера Сержа Танкяна. Лента посвящена политической деятельности солиста (обладателя премии "Грэмми"), который долгое время своей музыкой и текстами поддерживал борьбу армянского народа за всемирное признание геноцида.Оригинальный саундтрек к фильму записал сам Серж Танкян.Проект также рассказывает о том, как он сочиняет песни – от идеи до записи, и чем занимается в свободное время.В картине также использованы воспоминания продюсера Рика Рубина ("самого влиятельного продюсера последних 20 лет" по версии MTV) о первых годах System of a Down и о ее успехе, а также показана история дружбы Сержа Танкяна с Томом Морелло из группы Rage Against the Machine.Режиссер ленты Карин Ованнисян ранее снял документальный фильм о событиях 2018 года "Я не одинок" ("I Am Not Alone"), исполнительным продюсером и автором музыки к которому был Танкян. Онлайн-премьера и релиз фильма в ограниченном прокате запланированы на 19 февраля.

https://ria.ru/20201107/armenia-1583409035.html

сша

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, сша, армения, музыка, новости культуры, серж танкян, system of a down