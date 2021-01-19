https://ria.ru/20210119/ssha-1593658351.html

Круглый стол о политическом кризисе в США

Круглый стол о политическом кризисе в США

21 января в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол на тему: "Политический кризис в США: уроки для мира и России".

2021-01-19T12:50

2021-01-19T12:50

2021-01-19T12:50

анонсы

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Задать вопросК участию приглашены:- директор Некоммерческого фонда исследования проблем демократии Максим ГРИГОРЬЕВ;- президент фонда "Свершение" Никита КУРКИН;- председатель правления "Центр политических технологий" Борис МАКАРЕНКО;- член научного совета при Совете безопасности РФ Андрей МАНОЙЛО;- профессор Финансового университета при Правительстве России Олег МАТВЕЙЧЕВ;- политолог Борис МЕЖУЕВ;- президент коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг" Евгений МИНЧЕНКО.Модератор – руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования Экспертного института социальных исследований Екатерина СОКОЛОВА.20 января состоится инаугурация избранного президента США Джо Байдена. Прошедшая избирательная кампания обострила политический кризис в стране. Противостояние Трампа и Байдена вылилось в протестные акции в Вашингтоне, которые затем разошлись и по другим штатам. Действующему президенту отключили большинство социальных сетей, а несколько американских учебных заведений лишили его почетных степеней. Крупнейшие банки США отказались выделять деньги на поддержку политиков, которые симпатизируют Трампу.Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы