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Круглый стол о политическом кризисе в США
Круглый стол о политическом кризисе в США
21 января в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол на тему: "Политический кризис в США: уроки для мира и России".
2021-01-19T12:50
2021-01-19T12:50
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Задать вопросК участию приглашены:- директор Некоммерческого фонда исследования проблем демократии Максим ГРИГОРЬЕВ;- президент фонда "Свершение" Никита КУРКИН;- председатель правления "Центр политических технологий" Борис МАКАРЕНКО;- член научного совета при Совете безопасности РФ Андрей МАНОЙЛО;-&nbsp;профессор Финансового университета при Правительстве России Олег МАТВЕЙЧЕВ;- политолог&nbsp;Борис МЕЖУЕВ;- президент коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг"&nbsp;Евгений&nbsp;МИНЧЕНКО.Модератор – руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования Экспертного института социальных исследований Екатерина СОКОЛОВА.20 января состоится инаугурация избранного президента США Джо Байдена. Прошедшая избирательная кампания обострила политический кризис в стране.&nbsp;Противостояние Трампа и Байдена вылилось в протестные акции в Вашингтоне, которые затем разошлись и по другим штатам. Действующему президенту отключили большинство социальных сетей, а несколько американских учебных заведений лишили его почетных степеней. Крупнейшие банки США отказались выделять деньги на поддержку политиков, которые симпатизируют Трампу.Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Круглый стол о политическом кризисе в США

12:50 19.01.2021
 
Читать ria.ru в
21 января в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол на тему: "Политический кризис в США: уроки для мира и России".
Задать вопрос

К участию приглашены:
- директор Некоммерческого фонда исследования проблем демократии Максим ГРИГОРЬЕВ;
- президент фонда "Свершение" Никита КУРКИН;
- председатель правления "Центр политических технологий" Борис МАКАРЕНКО;
- член научного совета при Совете безопасности РФ Андрей МАНОЙЛО;
- профессор Финансового университета при Правительстве России Олег МАТВЕЙЧЕВ;
- политолог Борис МЕЖУЕВ;
- президент коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг" Евгений МИНЧЕНКО.

Модератор – руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования Экспертного института социальных исследований Екатерина СОКОЛОВА.

20 января состоится инаугурация избранного президента США Джо Байдена. Прошедшая избирательная кампания обострила политический кризис в стране. Противостояние Трампа и Байдена вылилось в протестные акции в Вашингтоне, которые затем разошлись и по другим штатам. Действующему президенту отключили большинство социальных сетей, а несколько американских учебных заведений лишили его почетных степеней. Крупнейшие банки США отказались выделять деньги на поддержку политиков, которые симпатизируют Трампу.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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