Круглый стол о политическом кризисе в США
21 января в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол на тему: "Политический кризис в США: уроки для мира и России".
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К участию приглашены:
- директор Некоммерческого фонда исследования проблем демократии Максим ГРИГОРЬЕВ;
- президент фонда "Свершение" Никита КУРКИН;
- председатель правления "Центр политических технологий" Борис МАКАРЕНКО;
- член научного совета при Совете безопасности РФ Андрей МАНОЙЛО;
- профессор Финансового университета при Правительстве России Олег МАТВЕЙЧЕВ;
- политолог Борис МЕЖУЕВ;
- президент коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг" Евгений МИНЧЕНКО.
Модератор – руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования Экспертного института социальных исследований Екатерина СОКОЛОВА.
20 января состоится инаугурация избранного президента США Джо Байдена. Прошедшая избирательная кампания обострила политический кризис в стране. Противостояние Трампа и Байдена вылилось в протестные акции в Вашингтоне, которые затем разошлись и по другим штатам. Действующему президенту отключили большинство социальных сетей, а несколько американских учебных заведений лишили его почетных степеней. Крупнейшие банки США отказались выделять деньги на поддержку политиков, которые симпатизируют Трампу.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
К участию приглашены:
- директор Некоммерческого фонда исследования проблем демократии Максим ГРИГОРЬЕВ;
- президент фонда "Свершение" Никита КУРКИН;
- председатель правления "Центр политических технологий" Борис МАКАРЕНКО;
- член научного совета при Совете безопасности РФ Андрей МАНОЙЛО;
- профессор Финансового университета при Правительстве России Олег МАТВЕЙЧЕВ;
- политолог Борис МЕЖУЕВ;
- президент коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг" Евгений МИНЧЕНКО.
Модератор – руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования Экспертного института социальных исследований Екатерина СОКОЛОВА.
20 января состоится инаугурация избранного президента США Джо Байдена. Прошедшая избирательная кампания обострила политический кризис в стране. Противостояние Трампа и Байдена вылилось в протестные акции в Вашингтоне, которые затем разошлись и по другим штатам. Действующему президенту отключили большинство социальных сетей, а несколько американских учебных заведений лишили его почетных степеней. Крупнейшие банки США отказались выделять деньги на поддержку политиков, которые симпатизируют Трампу.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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