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Эксперт оценил указ Трампа о запрете закупок российских беспилотников
Эксперт оценил указ Трампа о запрете закупок российских беспилотников
Указ президента США Дональда Трампа, запрещающий американским госструктурам приобретать российские беспилотники, не имеет практического смысла, потому что... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T12:06
2021-01-19T12:06
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иран
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Указ президента США Дональда Трампа, запрещающий американским госструктурам приобретать российские беспилотники, не имеет практического смысла, потому что Вашингтон и так их никогда не закупал, заявил РИА Новости ведущий российский эксперт в области беспилотных систем Денис Федутинов.Ранее Трамп подписал указ, направленный на предотвращение государственных закупок беспилотных летательных аппаратов у КНР, России, КНДР и Ирана, которых США считают своими противниками.Эксперт подчеркнул, что введенные США ограничения не распространяются частных заказчиков."Несмотря на то, что определенные закупки беспилотников мини-класса в КНР по линии американских государственных структур ранее имели место, они были весьма незначительными по сравнению с коммерческим рынком", - добавил собеседник агентства.
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россия, дональд трамп, китай, кндр (северная корея), иран, сша, технологии, в мире

Эксперт оценил указ Трампа о запрете закупок российских беспилотников

12:06 19.01.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Указ президента США Дональда Трампа, запрещающий американским госструктурам приобретать российские беспилотники, не имеет практического смысла, потому что Вашингтон и так их никогда не закупал, заявил РИА Новости ведущий российский эксперт в области беспилотных систем Денис Федутинов.
Ранее Трамп подписал указ, направленный на предотвращение государственных закупок беспилотных летательных аппаратов у КНР, России, КНДР и Ирана, которых США считают своими противниками.

"Российские, северокорейские и иранские беспилотные системы не закупались (американцами - ред.) вовсе. Таким образом, указанное решение, представляемое как протекционистское, в целом не меняет сложившегося положения вещей и имеет главным образом политический характер", - сказал Федутинов.

Эксперт подчеркнул, что введенные США ограничения не распространяются частных заказчиков.
"Несмотря на то, что определенные закупки беспилотников мини-класса в КНР по линии американских государственных структур ранее имели место, они были весьма незначительными по сравнению с коммерческим рынком", - добавил собеседник агентства.
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