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Эксперт оценил указ Трампа о запрете закупок российских беспилотников
Эксперт оценил указ Трампа о запрете закупок российских беспилотников
Указ президента США Дональда Трампа, запрещающий американским госструктурам приобретать российские беспилотники, не имеет практического смысла, потому что... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T12:06
2021-01-19T12:06
2021-01-19T12:06
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Указ президента США Дональда Трампа, запрещающий американским госструктурам приобретать российские беспилотники, не имеет практического смысла, потому что Вашингтон и так их никогда не закупал, заявил РИА Новости ведущий российский эксперт в области беспилотных систем Денис Федутинов.Ранее Трамп подписал указ, направленный на предотвращение государственных закупок беспилотных летательных аппаратов у КНР, России, КНДР и Ирана, которых США считают своими противниками.Эксперт подчеркнул, что введенные США ограничения не распространяются частных заказчиков."Несмотря на то, что определенные закупки беспилотников мини-класса в КНР по линии американских государственных структур ранее имели место, они были весьма незначительными по сравнению с коммерческим рынком", - добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20210119/reaktor-1593499834.html
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россия, дональд трамп, китай, кндр (северная корея), иран, сша, технологии, в мире