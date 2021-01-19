https://ria.ru/20210119/ssha-1593649201.html

Эксперт оценил указ Трампа о запрете закупок российских беспилотников

Эксперт оценил указ Трампа о запрете закупок российских беспилотников

Указ президента США Дональда Трампа, запрещающий американским госструктурам приобретать российские беспилотники, не имеет практического смысла, потому что... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T12:06

2021-01-19T12:06

2021-01-19T12:06

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Указ президента США Дональда Трампа, запрещающий американским госструктурам приобретать российские беспилотники, не имеет практического смысла, потому что Вашингтон и так их никогда не закупал, заявил РИА Новости ведущий российский эксперт в области беспилотных систем Денис Федутинов.Ранее Трамп подписал указ, направленный на предотвращение государственных закупок беспилотных летательных аппаратов у КНР, России, КНДР и Ирана, которых США считают своими противниками.Эксперт подчеркнул, что введенные США ограничения не распространяются частных заказчиков."Несмотря на то, что определенные закупки беспилотников мини-класса в КНР по линии американских государственных структур ранее имели место, они были весьма незначительными по сравнению с коммерческим рынком", - добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20210119/reaktor-1593499834.html

россия

китай

кндр (северная корея)

иран

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дональд трамп, китай, кндр (северная корея), иран, сша, технологии, в мире