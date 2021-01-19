https://ria.ru/20210119/soyuzmultfilm-1593639609.html

"Союзмультфильм" выбрал голос для Котенка из "Ну, погоди!"

"Союзмультфильм" выбрал голос для Котенка из "Ну, погоди!"

"Союзмультфильм" выбрал голос Котенка из перезапуска "Ну, погоди!", рассказали в пресс-службе киностудии. РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T11:07

2021-01-19T11:07

2021-01-19T14:39

новости культуры

дмитрий хрусталев

культура

гарик харламов (игорь)

роза хутор

союзмультфильм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585312775_0:43:1333:793_1920x0_80_0_0_882c2b10771ff3d61af89e444a612c06.jpg

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. "Союзмультфильм" выбрал голос Котенка из перезапуска "Ну, погоди!", рассказали в пресс-службе киностудии.В кастинге мог принять участие любой желающий в возрасте от шести лет. Для этого нужно было записать одну или несколько фраз Котенка на видео и сделать пост в своем аккаунте в Instagram или "ВКонтакте" с хештегом #ХочувНуПогоди. Всего на рассмотрение поступило более тысячи заявок."Юный москвич Эван Котляров стал победителем <...>. Выбор было сделать крайне сложно, однако творческая группа "Ну, погоди!" сочла, что именно Эвану удалось лучше всего передать характер милого и отважного персонажа, главной отличительной чертой которого является способность оказываться "не в том месте не в то время", — рассказала генеральный продюсер киностудии Юлия Осетинская.Она добавила, что остальных 12 участников шорт-листа кастинга включат в актерскую базу компании для возможного привлечения по другим проектам.Премьера мультфильма состоится зимой этого года. Озвучивать Зайца будет телеведущий Дмитрий Хрусталев, тогда как Волк заговорит голосом Гарика Харламова. Первый цикл эпизодов легендарной комедии будет называться "Ну, погоди! Каникулы" и расскажет о приключениях героев на отдыхе.Работу над перезапуском "Ну, погоди!" "Союзмультфильм" начал в 2020 году, предполагается, что новый мультсериал будет не прямым продолжением классической версии, а актуальным прочтением истории с сохранением традиционного бездиалогового жанра гэговой комедии. Мультфильм выполнят в технике 3D, при этом в сериале появятся новые персонажи второго плана — барсук Тим, ежик Шу и косуля Уля. Впоследствии они станут талисманами популярного горного курорта "Роза Хутор". Сейчас запланирован выпуск 52 серий, целевая аудитория мультсериала — дети шести-восьми лет.

https://ria.ru/20201226/cheburashka-1591023470.html

https://ria.ru/20201110/soyuzmultfilm-1583909416.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, дмитрий хрусталев, культура, гарик харламов (игорь), роза хутор, союзмультфильм