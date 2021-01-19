"Союзмультфильм" выбрал голос для Котенка из "Ну, погоди!"
11:07 19.01.2021 (обновлено: 14:39 19.01.2021)
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. "Союзмультфильм" выбрал голос Котенка из перезапуска "Ну, погоди!", рассказали в пресс-службе киностудии.
В кастинге мог принять участие любой желающий в возрасте от шести лет. Для этого нужно было записать одну или несколько фраз Котенка на видео и сделать пост в своем аккаунте в Instagram или "ВКонтакте" с хештегом #ХочувНуПогоди. Всего на рассмотрение поступило более тысячи заявок.
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"Юный москвич Эван Котляров стал победителем <...>. Выбор было сделать крайне сложно, однако творческая группа "Ну, погоди!" сочла, что именно Эвану удалось лучше всего передать характер милого и отважного персонажа, главной отличительной чертой которого является способность оказываться "не в том месте не в то время", — рассказала генеральный продюсер киностудии Юлия Осетинская.
Она добавила, что остальных 12 участников шорт-листа кастинга включат в актерскую базу компании для возможного привлечения по другим проектам.
Премьера мультфильма состоится зимой этого года. Озвучивать Зайца будет телеведущий Дмитрий Хрусталев, тогда как Волк заговорит голосом Гарика Харламова. Первый цикл эпизодов легендарной комедии будет называться "Ну, погоди! Каникулы" и расскажет о приключениях героев на отдыхе.
Работу над перезапуском "Ну, погоди!" "Союзмультфильм" начал в 2020 году, предполагается, что новый мультсериал будет не прямым продолжением классической версии, а актуальным прочтением истории с сохранением традиционного бездиалогового жанра гэговой комедии. Мультфильм выполнят в технике 3D, при этом в сериале появятся новые персонажи второго плана — барсук Тим, ежик Шу и косуля Уля. Впоследствии они станут талисманами популярного горного курорта "Роза Хутор". Сейчас запланирован выпуск 52 серий, целевая аудитория мультсериала — дети шести-восьми лет.
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