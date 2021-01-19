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Собянин рассказал о позитивной динамике в борьбе с коронавирусом
Собянин рассказал о позитивной динамике в борьбе с коронавирусом
Несмотря на позитивную динамику в борьбе с коронавирусом риски еще сохраняются, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания президиума координационного... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T14:16
2021-01-19T14:16
2021-01-19T14:16
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здоровье - общество
сергей собянин
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Несмотря на позитивную динамику в борьбе с коронавирусом риски еще сохраняются, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания президиума координационного совета по коронавирусу."Несмотря на позитивную в целом динамику риски, на мой взгляд, сохраняются. Нам нужно, во-первых, соблюдать установленные требования, во-вторых, мониторить ситуацию в ежедневном режиме, смотреть, как она будет развиваться дальше. Дай бог, чтобы она развивалась позитивно, как и сейчас", - сказал Собянин.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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