https://ria.ru/20210119/snoubordist-1593639754.html

Спасший ребенка при сходе лавины на Домбае сноубордист рассказал о ЧП

Спасший ребенка при сходе лавины на Домбае сноубордист рассказал о ЧП

Инструктор по сноуборду Аслан Джириков рассказал РИА Новости о спасении восьмилетней девочки при сходе лавины на курорте Домбай. РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T11:07

2021-01-19T11:07

2021-01-19T13:57

сход лавины на домбае

карачаево-черкесская республика (кчр)

домбай

происшествия

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Инструктор по сноуборду Аслан Джириков рассказал РИА Новости о спасении восьмилетней девочки при сходе лавины на курорте Домбай.ЧП произошло в понедельник вечером. Под толщей снега погиб один человек, еще восемь пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Ранее в соцсетях появилось видео, на котором видно, как мужчина бежит, подхватив под руки ребенка на сноуборде, а затем загораживает его собой от лавины. Этим человеком оказался Аслан Джириков. По его словам, на Домбае он работает с 2008 года и за все это время на учебный склон лавина ни разу не сходила. "Увидел, что люди с левой стороны бегут вперед, оглянулся, увидел лавину, схватил ребенка на автомате и побежал. Подумал, что вперед от лавины не убежать и надо бежать в сторону. Отбежал и уже понимал, что вот-вот нас накроет, положил девочку на землю и лег сверху, приобнял ее. До нас просто дошла снежная пыль от лавины. Природа нас пожалела, поэтому я ничего такого геройского не сделал, не было такого прямо спасения", — рассказал Джириков, подчеркнув, что действовал "на автомате".Когда все закончилось, инструктор отвел ребенка к родителям в кафе поблизости — они снимали на видео, как их дочка учится кататься, и случайно запечатлели лавину.

https://ria.ru/20210119/dombay-1593661294.html

домбай

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сход лавины на домбае, карачаево-черкесская республика (кчр), домбай, происшествия