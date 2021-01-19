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Спасший ребенка при сходе лавины на Домбае сноубордист рассказал о ЧП
Спасший ребенка при сходе лавины на Домбае сноубордист рассказал о ЧП
Инструктор по сноуборду Аслан Джириков рассказал РИА Новости о спасении восьмилетней девочки при сходе лавины на курорте Домбай. РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T11:07
2021-01-19T13:57
сход лавины на домбае
карачаево-черкесская республика (кчр)
домбай
происшествия
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Инструктор по сноуборду Аслан Джириков рассказал РИА Новости о спасении восьмилетней девочки при сходе лавины на курорте Домбай.ЧП произошло в понедельник вечером. Под толщей снега погиб один человек, еще восемь пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Ранее в соцсетях появилось видео, на котором видно, как мужчина бежит, подхватив под руки ребенка на сноуборде, а затем загораживает его собой от лавины. Этим человеком оказался Аслан Джириков. По его словам, на Домбае он работает с 2008 года и за все это время на учебный склон лавина ни разу не сходила. "Увидел, что люди с левой стороны бегут вперед, оглянулся, увидел лавину, схватил ребенка на автомате и побежал. Подумал, что вперед от лавины не убежать и надо бежать в сторону. Отбежал и уже понимал, что вот-вот нас накроет, положил девочку на землю и лег сверху, приобнял ее. До нас просто дошла снежная пыль от лавины. Природа нас пожалела, поэтому я ничего такого геройского не сделал, не было такого прямо спасения", — рассказал Джириков, подчеркнув, что действовал "на автомате".Когда все закончилось, инструктор отвел ребенка к родителям в кафе поблизости — они снимали на видео, как их дочка учится кататься, и случайно запечатлели лавину.
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сход лавины на домбае, карачаево-черкесская республика (кчр), домбай, происшествия

Спасший ребенка при сходе лавины на Домбае сноубордист рассказал о ЧП

11:07 19.01.2021 (обновлено: 13:57 19.01.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Прусенко / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ проводят поисково-спасательные работы после схода лавины в Домбае у горы Мусса-Ачитар
Сотрудники МЧС РФ проводят поисково-спасательные работы после схода лавины в Домбае у горы Мусса-Ачитар - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© РИА Новости / Григорий Прусенко
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Инструктор по сноуборду Аслан Джириков рассказал РИА Новости о спасении восьмилетней девочки при сходе лавины на курорте Домбай.
ЧП произошло в понедельник вечером. Под толщей снега погиб один человек, еще восемь пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором видно, как мужчина бежит, подхватив под руки ребенка на сноуборде, а затем загораживает его собой от лавины. Этим человеком оказался Аслан Джириков. По его словам, на Домбае он работает с 2008 года и за все это время на учебный склон лавина ни разу не сходила.
"Увидел, что люди с левой стороны бегут вперед, оглянулся, увидел лавину, схватил ребенка на автомате и побежал. Подумал, что вперед от лавины не убежать и надо бежать в сторону. Отбежал и уже понимал, что вот-вот нас накроет, положил девочку на землю и лег сверху, приобнял ее. До нас просто дошла снежная пыль от лавины. Природа нас пожалела, поэтому я ничего такого геройского не сделал, не было такого прямо спасения", — рассказал Джириков, подчеркнув, что действовал "на автомате".
Когда все закончилось, инструктор отвел ребенка к родителям в кафе поблизости — они снимали на видео, как их дочка учится кататься, и случайно запечатлели лавину.
Место схода лавины в Домбае у горы Мусса-Ачитар - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
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Сход лавины на ДомбаеКарачаево-Черкесская республика (КЧР)ДомбайПроисшествия
 
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