https://ria.ru/20210119/snegopady-1593607034.html

В Центральной России на выходных ожидаются обильные снегопады

В Центральной России на выходных ожидаются обильные снегопады

Обильные снегопады и гололед могут нарушить жизнеобеспечение регионов Центрального федерального округа в ближайшие выходные, предупреждает Всероссийский... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T02:03

2021-01-19T02:03

2021-01-19T02:03

россия

всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (гочс)

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)

москва

общество

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Обильные снегопады и гололед могут нарушить жизнеобеспечение регионов Центрального федерального округа в ближайшие выходные, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).Ученые института рекомендуют территориальным подразделениям Росгидромета оперативно доводить информацию о прогнозируемых опасных погодных явлениях до заинтересованных органов управления в целях своевременного проведения превентивных мероприятий.

https://ria.ru/20210119/poteplenie-1593603323.html

россия

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (гочс), федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), москва, общество