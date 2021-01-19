https://ria.ru/20210119/snegopady-1593607034.html
В Центральной России на выходных ожидаются обильные снегопады
В Центральной России на выходных ожидаются обильные снегопады
Обильные снегопады и гололед могут нарушить жизнеобеспечение регионов Центрального федерального округа в ближайшие выходные, предупреждает Всероссийский... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T02:03
2021-01-19T02:03
2021-01-19T02:03
россия
всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (гочс)
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
москва
общество
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Обильные снегопады и гололед могут нарушить жизнеобеспечение регионов Центрального федерального округа в ближайшие выходные, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).Ученые института рекомендуют территориальным подразделениям Росгидромета оперативно доводить информацию о прогнозируемых опасных погодных явлениях до заинтересованных органов управления в целях своевременного проведения превентивных мероприятий.
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россия, всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (гочс), федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), москва, общество