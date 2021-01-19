https://ria.ru/20210119/smi-1593651334.html

Володин рассказал о взаимодействии Госдумы с журналистами

Володин рассказал о взаимодействии Госдумы с журналистами

Депутаты чувствуют себя увереннее, работая с прессой в очном формате, шаги, направленные на возвращение к привычным форматам взаимодействия с представителями... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T12:18

2021-01-19T12:18

2021-01-19T12:18

госдума рф

вячеслав володин

политика

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Депутаты чувствуют себя увереннее, работая с прессой в очном формате, шаги, направленные на возвращение к привычным форматам взаимодействия с представителями СМИ, будут предприниматься и дальше, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.Спикер напомнил, что ранее представители СМИ работали с Госдумой только в режиме видеосвязи, "на удаленке". При этом все заседания транслируются в интернете в режиме реального времени."Все-таки когда чувствуешь, что здесь рядом представители самого массового журналистского пула, у нас порядка тысячи человек аккредитовано в Государственной Думе, это самый большой журналистский пул, чувствуешь себя увереннее... Коллеги, эти шаги мы будем и дальше предпринимать", - отметил Володин.

https://ria.ru/20201223/tsenzura-1590522335.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф, вячеслав володин, политика