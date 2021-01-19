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Володин рассказал о взаимодействии Госдумы с журналистами
Володин рассказал о взаимодействии Госдумы с журналистами
Депутаты чувствуют себя увереннее, работая с прессой в очном формате, шаги, направленные на возвращение к привычным форматам взаимодействия с представителями... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T12:18
2021-01-19T12:18
2021-01-19T12:18
госдума рф
вячеслав володин
политика
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Депутаты чувствуют себя увереннее, работая с прессой в очном формате, шаги, направленные на возвращение к привычным форматам взаимодействия с представителями СМИ, будут предприниматься и дальше, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.Спикер напомнил, что ранее представители СМИ работали с Госдумой только в режиме видеосвязи, "на удаленке". При этом все заседания транслируются в интернете в режиме реального времени."Все-таки когда чувствуешь, что здесь рядом представители самого массового журналистского пула, у нас порядка тысячи человек аккредитовано в Государственной Думе, это самый большой журналистский пул, чувствуешь себя увереннее... Коллеги, эти шаги мы будем и дальше предпринимать", - отметил Володин.
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госдума рф, вячеслав володин, политика
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Депутаты чувствуют себя увереннее, работая с прессой в очном формате, шаги, направленные на возвращение к привычным форматам взаимодействия с представителями СМИ, будут предприниматься и дальше, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"По согласованию с руководителями фракций мы поэтапно с вами возвращаемся к привычному режиму работы, к форматам, которые ранее для себя определяли. И вот, один из таких шагов был сделан для того, чтобы парламент вновь стал открытым для прессы", - рассказал Володин на пленарном заседании Госдумы.
Спикер напомнил, что ранее представители СМИ работали с Госдумой только в режиме видеосвязи, "на удаленке". При этом все заседания транслируются в интернете в режиме реального времени.
"Все-таки когда чувствуешь, что здесь рядом представители самого массового журналистского пула, у нас порядка тысячи человек аккредитовано в Государственной Думе, это самый большой журналистский пул, чувствуешь себя увереннее... Коллеги, эти шаги мы будем и дальше предпринимать", - отметил Володин.