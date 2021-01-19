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Под Красноярском мать вернулась с работы и обнаружила сына мертвым
Под Красноярском мать вернулась с работы и обнаружила сына мертвым
Следователи разбираются в обстоятельствах смерти 15-летнего школьника из села Шалинское Красноярского края, которого нашла мертвым вернувшаяся с работы мать,... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T09:51
2021-01-19T09:51
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
красноярский край
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 19 янв – РИА Новости. Следователи разбираются в обстоятельствах смерти 15-летнего школьника из села Шалинское Красноярского края, которого нашла мертвым вернувшаяся с работы мать, рядом с подростком лежало ружье, сообщает ГСУСК региона.По его данным, инцидент произошел 18 января."Около 15 часов в следственные органы из полиции поступило сообщение, что в частном доме в селе Шалинское обнаружено тело 15-летнего подростка с огнестрельным ранением. Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 110 УК РФ."По предварительной версии следствия, 18 января 2021 подросток не пошел в школу, и вернувшаяся с работы мать обнаружила его в комнате без признаков жизни. Рядом лежало ружье, которое на законных основаниях принадлежит отцу погибшего подростка", - говорится в сообщении.В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены необходимые экспертизы, проводится допрос свидетелей, сотрудникам лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по региону дано поручение проверить условий хранения оружия.
https://ria.ru/20201126/shkolnik-1586387850.html
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), красноярский край, происшествия

Под Красноярском мать вернулась с работы и обнаружила сына мертвым

09:51 19.01.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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КРАСНОЯРСК, 19 янв – РИА Новости. Следователи разбираются в обстоятельствах смерти 15-летнего школьника из села Шалинское Красноярского края, которого нашла мертвым вернувшаяся с работы мать, рядом с подростком лежало ружье, сообщает ГСУСК региона.
По его данным, инцидент произошел 18 января.
"Около 15 часов в следственные органы из полиции поступило сообщение, что в частном доме в селе Шалинское обнаружено тело 15-летнего подростка с огнестрельным ранением. Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 110 УК РФ.
"По предварительной версии следствия, 18 января 2021 подросток не пошел в школу, и вернувшаяся с работы мать обнаружила его в комнате без признаков жизни. Рядом лежало ружье, которое на законных основаниях принадлежит отцу погибшего подростка", - говорится в сообщении.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены необходимые экспертизы, проводится допрос свидетелей, сотрудникам лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по региону дано поручение проверить условий хранения оружия.
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