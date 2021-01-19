https://ria.ru/20210119/smert-1593625313.html

Под Красноярском мать вернулась с работы и обнаружила сына мертвым

Под Красноярском мать вернулась с работы и обнаружила сына мертвым

Следователи разбираются в обстоятельствах смерти 15-летнего школьника из села Шалинское Красноярского края, которого нашла мертвым вернувшаяся с работы мать,... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T09:51

2021-01-19T09:51

2021-01-19T09:51

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

красноярский край

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580865153_0:0:3066:1724_1920x0_80_0_0_d19c3c3da04da35d28836b365fe7f841.jpg

КРАСНОЯРСК, 19 янв – РИА Новости. Следователи разбираются в обстоятельствах смерти 15-летнего школьника из села Шалинское Красноярского края, которого нашла мертвым вернувшаяся с работы мать, рядом с подростком лежало ружье, сообщает ГСУСК региона.По его данным, инцидент произошел 18 января."Около 15 часов в следственные органы из полиции поступило сообщение, что в частном доме в селе Шалинское обнаружено тело 15-летнего подростка с огнестрельным ранением. Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 110 УК РФ."По предварительной версии следствия, 18 января 2021 подросток не пошел в школу, и вернувшаяся с работы мать обнаружила его в комнате без признаков жизни. Рядом лежало ружье, которое на законных основаниях принадлежит отцу погибшего подростка", - говорится в сообщении.В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены необходимые экспертизы, проводится допрос свидетелей, сотрудникам лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по региону дано поручение проверить условий хранения оружия.

https://ria.ru/20201126/shkolnik-1586387850.html

красноярский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), красноярский край, происшествия