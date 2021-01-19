https://ria.ru/20210119/sledovatel-1593629682.html

В СК рассказали, какими качествами должен обладать следователь

В СК рассказали, какими качествами должен обладать следователь

Глава отдела криминалистики СУ СКР по Удмуртии Роман Широбоков рассказал, какими качествами необходимо обладать для работы следователем-криминалистом. РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T10:21

2021-01-19T10:21

2021-01-19T10:21

следственный комитет россии (ск рф)

общество

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Глава отдела криминалистики СУ СКР по Удмуртии Роман Широбоков рассказал, какими качествами необходимо обладать для работы следователем-криминалистом."Молодых следователей в криминалистику я стараюсь не брать, потому что им необходимо получить опыт как следственной работы, так и просто жизненный опыт. Понять, что в следствии ты всерьез и надолго. Основное требование – это, опять же, компетентность. Следователь достигает достаточного уровня, проработав минимум 2-3 года. Однако в работе криминалиста также важно креативное мышление и способность выработать нетрадиционные решения при раскрытии самых запутанных преступлений", - рассказал он в интервью РИА Новости.Широбоков также рассказал, что в его штате работают восемь следователей-криминалистов, среди них лишь одна девушка, которая не только выезжает на места происшествий, но и обучает молодых следователей.

https://ria.ru/20210118/nalogi-1593558785.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), общество