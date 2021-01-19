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В СК рассказали, какими качествами должен обладать следователь
В СК рассказали, какими качествами должен обладать следователь
Глава отдела криминалистики СУ СКР по Удмуртии Роман Широбоков рассказал, какими качествами необходимо обладать для работы следователем-криминалистом. РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T10:21
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следственный комитет россии (ск рф)
общество
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Глава отдела криминалистики СУ СКР по Удмуртии Роман Широбоков рассказал, какими качествами необходимо обладать для работы следователем-криминалистом."Молодых следователей в криминалистику я стараюсь не брать, потому что им необходимо получить опыт как следственной работы, так и просто жизненный опыт. Понять, что в следствии ты всерьез и надолго. Основное требование – это, опять же, компетентность. Следователь достигает достаточного уровня, проработав минимум 2-3 года. Однако в работе криминалиста также важно креативное мышление и способность выработать нетрадиционные решения при раскрытии самых запутанных преступлений", - рассказал он в интервью РИА Новости.Широбоков также рассказал, что в его штате работают восемь следователей-криминалистов, среди них лишь одна девушка, которая не только выезжает на места происшествий, но и обучает молодых следователей.
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следственный комитет россии (ск рф), общество

В СК рассказали, какими качествами должен обладать следователь

10:21 19.01.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Глава отдела криминалистики СУ СКР по Удмуртии Роман Широбоков рассказал, какими качествами необходимо обладать для работы следователем-криминалистом.
"Молодых следователей в криминалистику я стараюсь не брать, потому что им необходимо получить опыт как следственной работы, так и просто жизненный опыт. Понять, что в следствии ты всерьез и надолго. Основное требование – это, опять же, компетентность. Следователь достигает достаточного уровня, проработав минимум 2-3 года. Однако в работе криминалиста также важно креативное мышление и способность выработать нетрадиционные решения при раскрытии самых запутанных преступлений", - рассказал он в интервью РИА Новости.
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Широбоков также рассказал, что в его штате работают восемь следователей-криминалистов, среди них лишь одна девушка, которая не только выезжает на места происшествий, но и обучает молодых следователей.
 
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