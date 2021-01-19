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Распространение коронавируса
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"Британский" штамм COVID-19 может стать основным в России, считает биолог
"Британский" штамм COVID-19 может стать основным в России, считает биолог
"Британский" штамм COVID-19 к марту имеет все шансы стать самым распространенным штаммом коронавируса в России, сообщила РИА Новости профессор Школы системной... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T03:16
2021-01-19T07:53
распространение коронавируса
анча баранова
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье
великобритания
москва
общество
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Биолог предрекла судьбу "британского" штамма коронавируса в России
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. "Британский" штамм COVID-19 к марту имеет все шансы стать самым распространенным штаммом коронавируса в России, сообщила РИА Новости профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.По словам биолога в случае с "британским" штаммом те контакты, которые по длительности раньше были условно безопасными, теперь смогут привести к заражению."Допустим раньше вы могли до пятнадцать минут поговорит с зараженным и не заразиться, а при "британском" штамме этот период может сократиться, скажем, до пяти минут. Точно никто не считал минуты, но процесс вытеснения старого вируса новым выглядит примерно так. Люди будут подхватывать "британский" штамм, а следующие будут уже заражаться от них, причем новый вирус будет побеждать старый в скорости "захвата" новых носителей. А далее как снежный ком. Одна надежда на вакцину, что она этот снежный ком перегонит", - пояснила Баранова.Она пояснила, что несмотря на то, что в России подтвержден только один случай "британского" штамма у пациента, который находится в изоляции, вряд ли в стране только один зараженный. Перелеты не сократили до нуля, а "британский" штамм уже обнаружен во многих странах, из которых в Россию прилетают люди."Я не верю, что только один человек с новым штаммом прилетел в Россию за целых три месяца", - отметила Баранова.В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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анча баранова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, великобритания, москва, общество

"Британский" штамм COVID-19 может стать основным в России, считает биолог

03:16 19.01.2021 (обновлено: 07:53 19.01.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛюди идут по подземному пешеходному переходу между станциями "Динамо" и "Петровский парк"
Люди идут по подземному пешеходному переходу между станциями Динамо и Петровский парк - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. "Британский" штамм COVID-19 к марту имеет все шансы стать самым распространенным штаммом коронавируса в России, сообщила РИА Новости профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.
"Британский" штамм COVID-19 на 56% более эффективен в смысле заражения, чем тот штамм, который был обнаружен ранее. В США сейчас найдено уже много пациентов с "британским" штаммом. Американский центр CDC (Центр по контролю и профилактике заболеваний) дал прогноз, что к марту в США именно этот штамм станет основным. Я думаю, что для России такой же прогноз можно дать", - сказала Баранова.
По словам биолога в случае с "британским" штаммом те контакты, которые по длительности раньше были условно безопасными, теперь смогут привести к заражению.
"Допустим раньше вы могли до пятнадцать минут поговорит с зараженным и не заразиться, а при "британском" штамме этот период может сократиться, скажем, до пяти минут. Точно никто не считал минуты, но процесс вытеснения старого вируса новым выглядит примерно так. Люди будут подхватывать "британский" штамм, а следующие будут уже заражаться от них, причем новый вирус будет побеждать старый в скорости "захвата" новых носителей. А далее как снежный ком. Одна надежда на вакцину, что она этот снежный ком перегонит", - пояснила Баранова.
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Она пояснила, что несмотря на то, что в России подтвержден только один случай "британского" штамма у пациента, который находится в изоляции, вряд ли в стране только один зараженный. Перелеты не сократили до нуля, а "британский" штамм уже обнаружен во многих странах, из которых в Россию прилетают люди.
"Я не верю, что только один человек с новым штаммом прилетел в Россию за целых три месяца", - отметила Баранова.
В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.
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