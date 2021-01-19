https://ria.ru/20210119/sanktsii-1593734759.html

Украина прокомментировала новые санкции США против "Северного потока — 2"

Украина прокомментировала новые санкции США против "Северного потока — 2"

Министерство иностранных дел Украины приветствует санкции США против судна "Фортуна", укладывавшего газопровод "Северный поток — 2", и его владельца - компании... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T19:21

2021-01-19T19:21

2021-01-19T20:30

россия

allseas

uniper

северный поток — 2

дональд трамп

газпром

сша

украина

в мире

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КИЕВ, 19 янв – РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины приветствует санкции США против судна "Фортуна", укладывавшего газопровод "Северный поток — 2", и его владельца - компании "КВТ-Рус", сообщила во вторник пресс-служба МИД.Во вторник на сайте американского минфина сообщили, что США ввели новые санкции - против судна "Фортуна", укладывавшего "Северный поток — 2", и его владельца - компании "КВТ-Рус". Также в списке еще шесть судов, два из которых – нефтяные танкеры "Максим Горький" и "Сиерра", ходящие под флагом РФ. Москва сожалеет о том, что введение незаконных ограничений растет и проект сталкивается с грубым давлением со стороны Вашингтона, Россия внимательно отслеживает ситуацию, чтобы продолжить последовательную работу по финализации этого проекта, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров - в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии. С датскими властями согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.Вместе с тем 1 января сенат США проголосовал за оборонный бюджет на 2021 финансовый год, преодолев наложенное на закон вето президента Дональда Трампа. Документ, в том числе, предусматривает расширение санкций против "Северного потока — 2". Вскоре после этого норвежская компания DNV GL заявила, что прекращает все действия, связанные с проверкой газопровода, и не сможет его сертифицировать.Российские власти несмотря на это выражают уверенность в том, что газопровод будет достроен, отмечая его поддержку властями ФРГ и европейскими партнерами "Газпрома" по проекту. Это немецкие Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и британско-нидерландская Royal Dutch Shell.

https://ria.ru/20210119/gazoprovod-1593721683.html

https://ria.ru/20210115/potok-1593049246.html

россия

сша

украина

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россия, allseas, uniper, северный поток — 2, дональд трамп, газпром, сша, украина, в мире