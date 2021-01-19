https://ria.ru/20210119/sanktsii-1593723560.html
США ввели санкции против трубоукладчика "Северного потока — 2"
США ввели санкции против трубоукладчика "Северного потока — 2"
Соединенные Штаты ввели санкции против трубоукладчика "Фортуна", участвующего в завершении строительства "Северного потока — 2", и владеющей им компании... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T18:25
2021-01-19T18:25
2021-01-19T19:19
северный поток — 2
сша
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ВАШИНГТОН, 19 янв — РИА Новости. Соединенные Штаты ввели санкции против трубоукладчика "Фортуна", участвующего в завершении строительства "Северного потока — 2", и владеющей им компании "КВТ-Рус".В смешанные списки американского Минфина, связанные с мерами против России, Йемена, Венесуэлы, также попали:Газета Bild в то же время пишет о выходе немецкой компании Bilfinger SE из проекта "Северный поток — 2": в 2017 году она выиграла конкурс на разработку, поставку и эксплуатацию системы управления технологическими процессами на трубопроводе.Об аналогичном решении сообщила швейцарская Zurich Insurance Group. "Zurich уделяет первоочередное внимание соблюдению экономических санкций, в том числе американского законодательства", — говорится в заявлении компании, которое есть в распоряжении РИА Новости.Комментируя новые американские санкции, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва сожалеет из-за ограничений, однако продолжит строительство газопровода.Проект "Северный поток — 2""Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — финансировали строительство наполовину. Против "Северного потока — 2" выступают Украина, опасающаяся потерять доходы от транзита российского газа, США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Польша, Латвия и Литва: их власти считают проект политическим.Из-за принятого в конце 2019 года оборонного бюджета США, в который включили санкции против компаний, участвующих в проекте, строительство приостановилось: швейцарская Allseas, занимавшаяся прокладкой труб, сразу прекратила работы. Однако в минувшем декабре Nord Stream 2 AG удалось возобновить укладку труб в исключительной экономической зоне Германии с использованием судна "Фортуна" с якорным позиционированием.Недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров: в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии.Между тем 1 января американский сенат проголосовал за оборонный бюджет на 2021 год, который предусматривает расширение санкций против "Северного потока — 2". Меры распространяются на организации, предоставившие услуги для тестирования, инспекции или сертификации. Из-за этого норвежская компания DNV GL и датская консалтинговая фирма Rambøll заявили о выходе из проекта.
https://ria.ru/20210119/sanktsii-1593711196.html
https://ria.ru/20210119/gazprom-1593707942.html
https://ria.ru/20210119/kosachev-1593710357.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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7 495 645-6601
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северный поток — 2, сша
ВАШИНГТОН, 19 янв — РИА Новости.
Соединенные Штаты ввели санкции против трубоукладчика "Фортуна", участвующего в завершении строительства "Северного потока — 2
", и владеющей им компании "КВТ-Рус".
В смешанные списки американского Минфина, связанные с мерами против России, Йемена
, Венесуэлы, также попали:
—шесть судов, в том числе нефтяные танкеры "Максим Горький" и "Сиерра", ходящие под российским флагом;
—зарегистрированное в Краснодарском крае ООО "Рустанкер";
—четырнадцать компаний из Италии, Швейцарии, США, Венесуэлы, Мальты, Великобритании.
—три физических лица: граждане Швейцарии, Италии и Венесуэлы.
Газета Bild в то же время пишет о выходе немецкой компании Bilfinger SE из проекта "Северный поток — 2": в 2017 году она выиграла конкурс на разработку, поставку и эксплуатацию системы управления технологическими процессами на трубопроводе.
Об аналогичном решении сообщила швейцарская Zurich Insurance Group. "Zurich уделяет первоочередное внимание соблюдению экономических санкций, в том числе американского законодательства", — говорится в заявлении компании, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Комментируя новые американские санкции, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва сожалеет из-за ограничений, однако продолжит строительство газопровода.
Проект "Северный поток — 2"
"Северный поток — 2
" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море
до Германии
. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии
, Швеции
и Дании
.
Проект реализует Nord Stream 2 AG
с единственным акционером — "Газпромом
". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell
, OMV
, Engie
, Uniper
и Wintershall
— финансировали строительство наполовину. Против "Северного потока — 2" выступают Украина
, опасающаяся потерять доходы от транзита российского газа, США
, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Польша
, Латвия
и Литва
: их власти считают проект политическим.
Из-за принятого в конце 2019 года оборонного бюджета США, в который включили санкции против компаний, участвующих в проекте, строительство приостановилось: швейцарская Allseas
, занимавшаяся прокладкой труб, сразу прекратила работы. Однако в минувшем декабре Nord Stream 2 AG удалось возобновить укладку труб в исключительной экономической зоне Германии с использованием судна "Фортуна" с якорным позиционированием.
Недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров: в водах Дании
осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии.
Между тем 1 января американский сенат проголосовал за оборонный бюджет на 2021 год, который предусматривает расширение санкций против "Северного потока — 2". Меры распространяются на организации, предоставившие услуги для тестирования, инспекции или сертификации. Из-за этого норвежская компания DNV GL и датская консалтинговая фирма Rambøll заявили о выходе из проекта.