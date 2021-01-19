В Германии надеются, что "Северный поток — 2" достроят при Байдене
17:04 19.01.2021 (обновлено: 20:37 19.01.2021)
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Фортуна" в порту немецкого города Висмар
БЕРЛИН, 19 янв - РИА Новости. Восточной комитет немецкой экономики, объединяющий немецкие фирмы, работающие со странами Восточной Европы и Россией, назвал ожидаемыми новые санкции США против проекта "Северный поток — 2", выразив надежду, что с приходом к власти Джо Байдена Вашингтон и Берлин найдут решение для завершения трубопровода.
В январе Штаты расширили санкции против "Северного потока — 2", распространив их на услуги по тестированию, инспекции и сертификации, а также на услуги или мощности для модернизации судов-укладчиков. Вскоре после этого норвежская компания DNV GL заявила, что прекращает все действия, связанные с проверкой газопровода, и не сможет его сертифицировать. А в понедельник стало известно, что уже 19 января США планируют ввести санкции против трубоукладчика "Фортуна".
"Стоило опасаться, что уходящая администрация (Дональда) Трампа в последние дни своих полномочий еще попытается изменить положение дел. Поэтому санкции против дальнейшего строительства "Северного потока — 2" не стали неожиданностью. Это помимо других тем осложняет перезапуск трансатлантических отношений. Тем не менее мы по-прежнему видим хорошую возможность для того, чтобы федеральное правительство нашло решение с новой администрацией Байдена, которое позволит вовремя завершить и начать использование трубопровода "Северный поток — 2" в Балтийском море", - приводит Восточный комитет слова своего председателя Оливера Гермеса в пресс-релизе.
Он отметил, что со стороны демократов звучат заявления, что США при Байдене не будут применять принцип "Америка прежде всего" для "шефства" над союзниками, а новые санкции, по его словам, представляют собой именно такую политику. "ЕС довольно зрелый, чтобы самостоятельно определять свою энергетическую политику и защищать согласованный по собственным правилам инвестиционный проект, как "Северный поток — 2", от внешнего влияния. В соответствии с этим мы приветствуем, что Европейская комиссия уже на этой неделе представит пакет мер, при помощи которых в будущем будет защищать европейские компании от экстерриториальных санкций. Уже 24 из 27 стран ЕС четко заявили, что отвергают санкции США с экстерриториальным эффектом", - продолжил он.
15 января, 08:00В последний вагон: США опять взялись за "Северный поток — 2"
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров - в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии. С датскими властями согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.