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В Германии надеются, что "Северный поток — 2" достроят при Байдене
В Германии надеются, что "Северный поток — 2" достроят при Байдене
Восточной комитет немецкой экономики, объединяющий немецкие фирмы, работающие со странами Восточной Европы и Россией, назвал ожидаемыми новые санкции США против РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T17:04
2021-01-19T20:37
allseas
nord stream 2 ag
северный поток — 2
джо байден
германия
сша
в мире
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БЕРЛИН, 19 янв - РИА Новости. Восточной комитет немецкой экономики, объединяющий немецкие фирмы, работающие со странами Восточной Европы и Россией, назвал ожидаемыми новые санкции США против проекта "Северный поток — 2", выразив надежду, что с приходом к власти Джо Байдена Вашингтон и Берлин найдут решение для завершения трубопровода.В январе Штаты расширили санкции против "Северного потока — 2", распространив их на услуги по тестированию, инспекции и сертификации, а также на услуги или мощности для модернизации судов-укладчиков. Вскоре после этого норвежская компания DNV GL заявила, что прекращает все действия, связанные с проверкой газопровода, и не сможет его сертифицировать. А в понедельник стало известно, что уже 19 января США планируют ввести санкции против трубоукладчика "Фортуна".Он отметил, что со стороны демократов звучат заявления, что США при Байдене не будут применять принцип "Америка прежде всего" для "шефства" над союзниками, а новые санкции, по его словам, представляют собой именно такую политику. "ЕС довольно зрелый, чтобы самостоятельно определять свою энергетическую политику и защищать согласованный по собственным правилам инвестиционный проект, как "Северный поток — 2", от внешнего влияния. В соответствии с этим мы приветствуем, что Европейская комиссия уже на этой неделе представит пакет мер, при помощи которых в будущем будет защищать европейские компании от экстерриториальных санкций. Уже 24 из 27 стран ЕС четко заявили, что отвергают санкции США с экстерриториальным эффектом", - продолжил он."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров - в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии. С датскими властями согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.
https://ria.ru/20210115/potok-1593049246.html
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allseas, nord stream 2 ag, северный поток — 2, джо байден, германия, сша, в мире

В Германии надеются, что "Северный поток — 2" достроят при Байдене

17:04 19.01.2021 (обновлено: 20:37 19.01.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Фортуна" в порту немецкого города Висмар
Судно-трубоукладчик Фортуна в порту немецкого города Висмар - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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БЕРЛИН, 19 янв - РИА Новости. Восточной комитет немецкой экономики, объединяющий немецкие фирмы, работающие со странами Восточной Европы и Россией, назвал ожидаемыми новые санкции США против проекта "Северный поток — 2", выразив надежду, что с приходом к власти Джо Байдена Вашингтон и Берлин найдут решение для завершения трубопровода.
В январе Штаты расширили санкции против "Северного потока — 2", распространив их на услуги по тестированию, инспекции и сертификации, а также на услуги или мощности для модернизации судов-укладчиков. Вскоре после этого норвежская компания DNV GL заявила, что прекращает все действия, связанные с проверкой газопровода, и не сможет его сертифицировать. А в понедельник стало известно, что уже 19 января США планируют ввести санкции против трубоукладчика "Фортуна".

"Стоило опасаться, что уходящая администрация (Дональда) Трампа в последние дни своих полномочий еще попытается изменить положение дел. Поэтому санкции против дальнейшего строительства "Северного потока — 2" не стали неожиданностью. Это помимо других тем осложняет перезапуск трансатлантических отношений. Тем не менее мы по-прежнему видим хорошую возможность для того, чтобы федеральное правительство нашло решение с новой администрацией Байдена, которое позволит вовремя завершить и начать использование трубопровода "Северный поток — 2" в Балтийском море", - приводит Восточный комитет слова своего председателя Оливера Гермеса в пресс-релизе.

Он отметил, что со стороны демократов звучат заявления, что США при Байдене не будут применять принцип "Америка прежде всего" для "шефства" над союзниками, а новые санкции, по его словам, представляют собой именно такую политику. "ЕС довольно зрелый, чтобы самостоятельно определять свою энергетическую политику и защищать согласованный по собственным правилам инвестиционный проект, как "Северный поток — 2", от внешнего влияния. В соответствии с этим мы приветствуем, что Европейская комиссия уже на этой неделе представит пакет мер, при помощи которых в будущем будет защищать европейские компании от экстерриториальных санкций. Уже 24 из 27 стран ЕС четко заявили, что отвергают санкции США с экстерриториальным эффектом", - продолжил он.
Судно-трубоукладчик Фортуна в порту немецкого города Висмар - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
15 января, 08:00
В последний вагон: США опять взялись за "Северный поток — 2"
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров - в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии. С датскими властями согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.
Судно-трубоукладчик Фортуна в порту немецкого города Висмар - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
Вчера, 16:27
Эксперт оценил вероятность срыва строительства "Северного потока – 2"
 
AllseasNord Stream 2 AGСеверный поток — 2Джо БайденГерманияСШАВ мире
 
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