Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210119/sanktsii-1593692482.html
Nord Stream 2 AG рассказала о реакции партнеров на угрозу санкций США
Nord Stream 2 AG рассказала о реакции партнеров на угрозу санкций США
Оператору Nord Stream 2 AG известно о намерениях США ввести новые санкции против газопровода "Северный поток — 2", партнеры сохраняют заинтересованность в его... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T15:20
2021-01-19T15:52
минэкономики фрг
германия
берлин (город)
санкции сша против "северного потока — 2"
nord stream 2 ag
северный поток — 2
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/151479/72/1514797231_292:0:4000:2086_1920x0_80_0_0_1fcf4e6df8452eec4d9c7d5307b57ad5.jpg
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Оператору Nord Stream 2 AG известно о намерениях США ввести новые санкции против газопровода "Северный поток — 2", партнеры сохраняют заинтересованность в его завершении, заявили РИА Новости в компании.Как ранее сообщил представитель Минэкономики ФРГ, накануне посольство Штатов в Берлине проинформировало немецкое правительство о планах по новым ограничениям. В понедельник газета Handelsblatt писала, что 19 января Вашингтон собирается наложить санкции на российский трубоукладчик "Фортуна", который хотят использовать при укладке датского участка магистрали, а также на компанию "КВТ-Рус", владеющую судном."Мы не комментируем потенциальные последствия подобных действий", — сказали в компании.В Nord Stream 2 AG отметили, что оператор и его партнеры по проекту "сохраняют глубокую заинтересованность" в завершении "Северного потока — 2" и считают, что ввод газопровода в эксплуатацию отвечает интересам европейских потребителей и способствует поддержанию энергетической безопасности и конкурентоспособности в ЕС."Северный поток — 2""Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток магистрали общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.Соединенные Штаты продвигают в Европу свой сжиженный природный газ и пытаются не допустить завершения проекта. Вашингтон неоднократно вводил ограничения против российского газопровода. Санкции против "Северного потока — 2" включены среди прочего в оборонный бюджет США, теперь они распространяются на услуги по тестированию, инспекции и сертификации, а также модернизации судов-укладчиков. Из-за этого норвежская компания DNV GL и датская консалтинговая фирма Rambøll уже заявили о выходе из проекта.В декабре оператор Nord Stream 2 AG при помощи трубоукладчика "Фортуна" уложил один из двух недостроенных участков магистрали — в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG, недостроенными остались примерно 148 километров газопровода: в водах Дании осталось уложить 120 километров, а в водах Германии — около 28 километров. Датские власти уже согласовали возможность дальнейшей прокладки труб при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.
https://ria.ru/20210119/gazprom-1593681576.html
германия
берлин (город)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/151479/72/1514797231_445:0:4000:2666_1920x0_80_0_0_59e4540df91ed5ed8fac6ad5086f87c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
минэкономики фрг, германия, берлин (город), санкции сша против "северного потока — 2", nord stream 2 ag, северный поток — 2, сша, в мире

Nord Stream 2 AG рассказала о реакции партнеров на угрозу санкций США

15:20 19.01.2021 (обновлено: 15:52 19.01.2021)
 
© Фото : Nord Stream 2 / Aксель ШмидтТрубы для строительства газопровода "Северный поток — 2" в порту Мукран, Германия
Трубы для строительства газопровода Северный поток — 2 в порту Мукран, Германия - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© Фото : Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Оператору Nord Stream 2 AG известно о намерениях США ввести новые санкции против газопровода "Северный поток — 2", партнеры сохраняют заинтересованность в его завершении, заявили РИА Новости в компании.
Как ранее сообщил представитель Минэкономики ФРГ, накануне посольство Штатов в Берлине проинформировало немецкое правительство о планах по новым ограничениям. В понедельник газета Handelsblatt писала, что 19 января Вашингтон собирается наложить санкции на российский трубоукладчик "Фортуна", который хотят использовать при укладке датского участка магистрали, а также на компанию "КВТ-Рус", владеющую судном.
Трубы для строительства газопровода Nord Stream 2 в порту Мукран, Германия - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
Вчера, 14:15
"Газпром" предупредил о рисках приостановки "Северного потока — 2"
"Мы не комментируем потенциальные последствия подобных действий", — сказали в компании.
В Nord Stream 2 AG отметили, что оператор и его партнеры по проекту "сохраняют глубокую заинтересованность" в завершении "Северного потока — 2" и считают, что ввод газопровода в эксплуатацию отвечает интересам европейских потребителей и способствует поддержанию энергетической безопасности и конкурентоспособности в ЕС.

"Северный поток — 2"

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток магистрали общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Соединенные Штаты продвигают в Европу свой сжиженный природный газ и пытаются не допустить завершения проекта. Вашингтон неоднократно вводил ограничения против российского газопровода. Санкции против "Северного потока — 2" включены среди прочего в оборонный бюджет США, теперь они распространяются на услуги по тестированию, инспекции и сертификации, а также модернизации судов-укладчиков. Из-за этого норвежская компания DNV GL и датская консалтинговая фирма Rambøll уже заявили о выходе из проекта.
В декабре оператор Nord Stream 2 AG при помощи трубоукладчика "Фортуна" уложил один из двух недостроенных участков магистрали — в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG, недостроенными остались примерно 148 километров газопровода: в водах Дании осталось уложить 120 километров, а в водах Германии — около 28 километров. Датские власти уже согласовали возможность дальнейшей прокладки труб при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
 
Минэкономики ФРГГерманияБерлин (город)Санкции США против "Северного потока — 2"Nord Stream 2 AGСеверный поток — 2СШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:02CNN: Трамп помилует своего экс-советника Бэннона
06:58В Хабаровске у 23 человек из школы-интерната выявили кишечную инфекцию
06:55Археологи нашли в Египте 54 древних саркофага
06:55На строительном рынке в Москве вспыхнул пожар
06:49Экс-министр экономики Украины предрек стране дефолт
06:48Сотрудники администрации Байдена будут ежедневно делать тест на COVID-19
06:45Представлено расписание инаугурации Байдена
06:44ВОЗ зафиксировала рекордную смертность от COVID-19
06:17Медик рассказал, кому не следует носить респираторы с клапанами
06:12На МКАД столкнулись три автомобиля
06:04Последнее сообщение умирающего от COVID-19 мужчины поразило его сына
05:57В Приморье госпитализировали трех подростков, надышавшихся газом
05:45Трамп покинет Вашингтон перед инаугурацией Байдена
05:25WSJ: Трамп обсуждал создание новой политической партии
05:24Чукотка продлила ограничительные меры по коронавирусу
05:22Twitter заблокировал страницу нового парламента Венесуэлы
04:04Вдова Грачевского опубликовала резкий пост после похорон режиссера
04:03МВД не планирует увеличивать штраф за незастрахованный автомобиль
03:55Опрос: 47% американцев считают Трампа одним из худших президентов
03:40Стало известно, кто сыграет Небулу в четвертом "Торе"
Лента новостейМолния