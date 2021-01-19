https://ria.ru/20210119/sanktsii-1593692482.html

Nord Stream 2 AG рассказала о реакции партнеров на угрозу санкций США

Nord Stream 2 AG рассказала о реакции партнеров на угрозу санкций США

Оператору Nord Stream 2 AG известно о намерениях США ввести новые санкции против газопровода "Северный поток — 2", партнеры сохраняют заинтересованность в его... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T15:20

2021-01-19T15:20

2021-01-19T15:52

минэкономики фрг

германия

берлин (город)

санкции сша против "северного потока — 2"

nord stream 2 ag

северный поток — 2

сша

в мире

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Оператору Nord Stream 2 AG известно о намерениях США ввести новые санкции против газопровода "Северный поток — 2", партнеры сохраняют заинтересованность в его завершении, заявили РИА Новости в компании.Как ранее сообщил представитель Минэкономики ФРГ, накануне посольство Штатов в Берлине проинформировало немецкое правительство о планах по новым ограничениям. В понедельник газета Handelsblatt писала, что 19 января Вашингтон собирается наложить санкции на российский трубоукладчик "Фортуна", который хотят использовать при укладке датского участка магистрали, а также на компанию "КВТ-Рус", владеющую судном."Мы не комментируем потенциальные последствия подобных действий", — сказали в компании.В Nord Stream 2 AG отметили, что оператор и его партнеры по проекту "сохраняют глубокую заинтересованность" в завершении "Северного потока — 2" и считают, что ввод газопровода в эксплуатацию отвечает интересам европейских потребителей и способствует поддержанию энергетической безопасности и конкурентоспособности в ЕС."Северный поток — 2""Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток магистрали общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.Соединенные Штаты продвигают в Европу свой сжиженный природный газ и пытаются не допустить завершения проекта. Вашингтон неоднократно вводил ограничения против российского газопровода. Санкции против "Северного потока — 2" включены среди прочего в оборонный бюджет США, теперь они распространяются на услуги по тестированию, инспекции и сертификации, а также модернизации судов-укладчиков. Из-за этого норвежская компания DNV GL и датская консалтинговая фирма Rambøll уже заявили о выходе из проекта.В декабре оператор Nord Stream 2 AG при помощи трубоукладчика "Фортуна" уложил один из двух недостроенных участков магистрали — в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG, недостроенными остались примерно 148 километров газопровода: в водах Дании осталось уложить 120 километров, а в водах Германии — около 28 километров. Датские власти уже согласовали возможность дальнейшей прокладки труб при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.

https://ria.ru/20210119/gazprom-1593681576.html

германия

берлин (город)

сша

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минэкономики фрг, германия, берлин (город), санкции сша против "северного потока — 2", nord stream 2 ag, северный поток — 2, сша, в мире