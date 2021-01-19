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https://ria.ru/20210119/samarskiy-universitet-1593627845.html
В России разрабатывают охладитель для улучшения "зоркости" спутников
В России разрабатывают охладитель для улучшения "зоркости" спутников
Ученые Самарского национального исследовательского университета разрабатывают компактный охладитель, который позволит увеличить "остроту зрения" космических... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T10:16
2021-01-19T10:16
наука
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САМАРА, 19 янв — РИА Новости. Ученые Самарского национального исследовательского университета разрабатывают компактный охладитель, который позволит увеличить "остроту зрения" космических спутников, сообщает пресс-служба вуза.По информации пресс-службы, за основу конструкции установки взята известная схема газовой криогенной машины (ГКМ) Стирлинга, в которой рабочий газ периодически сжимается и расширяется, что приводит к последовательному нагреву и охлаждению газа в замкнутом пространстве. В различных частях газовой машины возникает разница температур, и более холодную часть можно задействовать в качестве охладителя. В классической машине Стирлинга на газ воздействует движущийся поршень, в самарской установке используется схема с компрессором и так называемой пульсационной трубой. В пульсационной трубе создается временная задержка в движении газа по отношению к давлению, благодаря чему и происходит перенос теплоты. Данное решение делает установку более надежной и эффективной по сравнению с ГКМ Стирлинга.Отмечается, что действующий опытный образец установки уже изготовлен и испытан в лаборатории криогенной техники. Пока ученым удалось получить охлаждение лишь до минус 45 градусов по Цельсию."Усовершенствованную версию планируем закончить в следующем году. Она должна быть более компактной — например, общая длина установки уменьшится с нынешних 80 до 40-50 сантиметров. Мы также постараемся выйти на температуры охлаждения до минус 150 градусов по Цельсию", — цитирует пресс-служба научного руководителя лаборатории криогенной техники Самарского университета Дмитрия Угланова.
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самарский университет, университетская наука, навигатор абитуриента

В России разрабатывают охладитель для улучшения "зоркости" спутников

10:16 19.01.2021
 
© Depositphotos / cookelmaКосмический спутник Земли. Иллюстрация
Космический спутник Земли. Иллюстрация - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© Depositphotos / cookelma
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САМАРА, 19 янв — РИА Новости. Ученые Самарского национального исследовательского университета разрабатывают компактный охладитель, который позволит увеличить "остроту зрения" космических спутников, сообщает пресс-служба вуза.

"Ученые Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева разрабатывают компактную криогенную установку для охлаждения инфракрасных датчиков космических аппаратов. Охлаждение датчиков позволяет избавиться от тепловых помех и тем самым увеличить "остроту зрения" спутников в инфракрасном диапазоне", — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, за основу конструкции установки взята известная схема газовой криогенной машины (ГКМ) Стирлинга, в которой рабочий газ периодически сжимается и расширяется, что приводит к последовательному нагреву и охлаждению газа в замкнутом пространстве. В различных частях газовой машины возникает разница температур, и более холодную часть можно задействовать в качестве охладителя.
В классической машине Стирлинга на газ воздействует движущийся поршень, в самарской установке используется схема с компрессором и так называемой пульсационной трубой. В пульсационной трубе создается временная задержка в движении газа по отношению к давлению, благодаря чему и происходит перенос теплоты. Данное решение делает установку более надежной и эффективной по сравнению с ГКМ Стирлинга.
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Отмечается, что действующий опытный образец установки уже изготовлен и испытан в лаборатории криогенной техники. Пока ученым удалось получить охлаждение лишь до минус 45 градусов по Цельсию.
"Усовершенствованную версию планируем закончить в следующем году. Она должна быть более компактной — например, общая длина установки уменьшится с нынешних 80 до 40-50 сантиметров. Мы также постараемся выйти на температуры охлаждения до минус 150 градусов по Цельсию", — цитирует пресс-служба научного руководителя лаборатории криогенной техники Самарского университета Дмитрия Угланова.
 
НаукаСамарский университетУниверситетская наукаНавигатор абитуриента
 
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