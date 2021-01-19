https://ria.ru/20210119/samarskiy-universitet-1593627845.html

В России разрабатывают охладитель для улучшения "зоркости" спутников

В России разрабатывают охладитель для улучшения "зоркости" спутников

Ученые Самарского национального исследовательского университета разрабатывают компактный охладитель, который позволит увеличить "остроту зрения" космических... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T10:16

2021-01-19T10:16

2021-01-19T10:16

наука

самарский университет

университетская наука

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САМАРА, 19 янв — РИА Новости. Ученые Самарского национального исследовательского университета разрабатывают компактный охладитель, который позволит увеличить "остроту зрения" космических спутников, сообщает пресс-служба вуза.По информации пресс-службы, за основу конструкции установки взята известная схема газовой криогенной машины (ГКМ) Стирлинга, в которой рабочий газ периодически сжимается и расширяется, что приводит к последовательному нагреву и охлаждению газа в замкнутом пространстве. В различных частях газовой машины возникает разница температур, и более холодную часть можно задействовать в качестве охладителя. В классической машине Стирлинга на газ воздействует движущийся поршень, в самарской установке используется схема с компрессором и так называемой пульсационной трубой. В пульсационной трубе создается временная задержка в движении газа по отношению к давлению, благодаря чему и происходит перенос теплоты. Данное решение делает установку более надежной и эффективной по сравнению с ГКМ Стирлинга.Отмечается, что действующий опытный образец установки уже изготовлен и испытан в лаборатории криогенной техники. Пока ученым удалось получить охлаждение лишь до минус 45 градусов по Цельсию."Усовершенствованную версию планируем закончить в следующем году. Она должна быть более компактной — например, общая длина установки уменьшится с нынешних 80 до 40-50 сантиметров. Мы также постараемся выйти на температуры охлаждения до минус 150 градусов по Цельсию", — цитирует пресс-служба научного руководителя лаборатории криогенной техники Самарского университета Дмитрия Угланова.

https://ria.ru/20210114/samarskiy-universitet-1593045436.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

самарский университет, университетская наука, навигатор абитуриента