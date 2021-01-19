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Суд изменил приговор по делу о гибели школьника на картодроме в Салехарде
Суд изменил приговор по делу о гибели школьника на картодроме в Салехарде
Суд в Ямало-Ненецком автономном округе отменил оправдательный приговор бывшему директору центра, где на картодроме погиб школьник, назначив взамен год лишения... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T09:05
2021-01-19T09:05
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
салехард
происшествия
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 янв - РИА Новости. Суд в Ямало-Ненецком автономном округе отменил оправдательный приговор бывшему директору центра, где на картодроме погиб школьник, назначив взамен год лишения свободы условно, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.Инцидент произошел в ноябре 2019 года. По данным следствия, 10-летний мальчик во время тренировки на картодроме Центра внешкольной работы в Салехарде внезапно почувствовал себя плохо, позже он скончался в машине скорой помощи. Аварии с участием школьника, как подчеркивали в окружном следственном управлении, не было. Было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требования безопасности.Позже следователи уточняли, что педагог Сергей Мамонтов организовал платную программу, связанную с картингом, однако обучение велось с нарушениями. В частности, юные водители управляли гоночными автомобилями в повседневной одежде и без необходимых средств защиты - шлема, костюма и перчаток. В тот день педагог посадил мальчика в машину, не обратив внимание, что поверх его верхней одежды повязан шарф. Во время движения концы шарфа попали в механизмы карта, затянув петлю на шее ребенка, смерть которого наступила от механической асфиксии.Обвиняемыми по уголовному делу стали Мамонтов и директор учреждения Игорь Семенов. Они признали свою вину. Однако директора центра освободили от ответственности и оправдали, а преподавателю назначили один год лишения свободы условно ввиду положительных характеристик, ходатайств различных общественных организаций, большого стажа и мнения потерпевших. Адвокат одного из обвиняемых Владимир Харин уточнял РИА Новости: суд пришел к мнению, что гибель ребенка - трагическая случайность.С таким решением суда в отношении руководителя центра прокуратура не согласилась. Как подчеркнули во вторник в надзорном ведомстве, именно он поручил разработать и утвердил образовательную программу, а в дальнейшем "при отсутствии жизненно необходимой экипировки" не прекратил проведение занятий. Прокуратура обжаловала приговор, материалы дела были направлены на повторное рассмотрение."На основании представленных стороной обвинения доказательств суд назначил Семенову и Мамонтову наказание в виде лишения свободы условно сроком на 1 и 2,5 года, соответственно. Также суд лишил их права занимать должности и заниматься деятельностью, связанной с обучением и воспитанием детей на срок 2 и 2,5 года, соответственно", - говорится в сообщении.Ранее в пресс-службе администрации Салехарда сообщали РИА Новости, что руководитель организации решил уволиться после случившегося. Кроме того, на время следственных мероприятий все занятия на картодроме были приостановлены.
https://ria.ru/20210108/dom-1592319150.html
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ямало-ненецкий автономный округ (янао), салехард, происшествия

Суд изменил приговор по делу о гибели школьника на картодроме в Салехарде

09:05 19.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 янв - РИА Новости. Суд в Ямало-Ненецком автономном округе отменил оправдательный приговор бывшему директору центра, где на картодроме погиб школьник, назначив взамен год лишения свободы условно, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Инцидент произошел в ноябре 2019 года. По данным следствия, 10-летний мальчик во время тренировки на картодроме Центра внешкольной работы в Салехарде внезапно почувствовал себя плохо, позже он скончался в машине скорой помощи. Аварии с участием школьника, как подчеркивали в окружном следственном управлении, не было. Было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требования безопасности.
Позже следователи уточняли, что педагог Сергей Мамонтов организовал платную программу, связанную с картингом, однако обучение велось с нарушениями. В частности, юные водители управляли гоночными автомобилями в повседневной одежде и без необходимых средств защиты - шлема, костюма и перчаток. В тот день педагог посадил мальчика в машину, не обратив внимание, что поверх его верхней одежды повязан шарф. Во время движения концы шарфа попали в механизмы карта, затянув петлю на шее ребенка, смерть которого наступила от механической асфиксии.
Обвиняемыми по уголовному делу стали Мамонтов и директор учреждения Игорь Семенов. Они признали свою вину. Однако директора центра освободили от ответственности и оправдали, а преподавателю назначили один год лишения свободы условно ввиду положительных характеристик, ходатайств различных общественных организаций, большого стажа и мнения потерпевших. Адвокат одного из обвиняемых Владимир Харин уточнял РИА Новости: суд пришел к мнению, что гибель ребенка - трагическая случайность.
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С таким решением суда в отношении руководителя центра прокуратура не согласилась. Как подчеркнули во вторник в надзорном ведомстве, именно он поручил разработать и утвердил образовательную программу, а в дальнейшем "при отсутствии жизненно необходимой экипировки" не прекратил проведение занятий. Прокуратура обжаловала приговор, материалы дела были направлены на повторное рассмотрение.
"На основании представленных стороной обвинения доказательств суд назначил Семенову и Мамонтову наказание в виде лишения свободы условно сроком на 1 и 2,5 года, соответственно. Также суд лишил их права занимать должности и заниматься деятельностью, связанной с обучением и воспитанием детей на срок 2 и 2,5 года, соответственно", - говорится в сообщении.
Ранее в пресс-службе администрации Салехарда сообщали РИА Новости, что руководитель организации решил уволиться после случившегося. Кроме того, на время следственных мероприятий все занятия на картодроме были приостановлены.
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Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)СалехардПроисшествия
 
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