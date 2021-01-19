https://ria.ru/20210119/rudenya-1593729435.html

Игорь Руденя назвал приоритеты в развитии тверского ЛПК

Игорь Руденя назвал приоритеты в развитии тверского ЛПК

Приоритетом в развитии лесопромышленного комплекса (ЛПК) Верхневолжья является переработка на предприятиях области максимума заготавливаемой в регионе... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T18:49

2021-01-19T18:49

2021-01-19T18:49

тверская область

игорь руденя

тверская область

экономика

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ТВЕРЬ, 19 янв – РИА Новости. Приоритетом в развитии лесопромышленного комплекса (ЛПК) Верхневолжья является переработка на предприятиях области максимума заготавливаемой в регионе древесины, а также выпуск востребованной на отечественном и мировом рынках продукции, заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя.Перспективы реализации госпрограммы "Лесное хозяйство Тверской области" с горизонтом планирования до 2026 года обсуждались во вторник на заседании областного правительства."По поручению президента России в стране началась реализация мер, направленных на системное развитие лесопромышленного комплекса, Прежде всего, это государственная поддержка проектов по развитию и созданию новых предприятий по глубокой переработке древесины. С 2022 года вводится запрет на экспорт необработанного леса. Предусматривается комплексная цифровизация отрасли. Будут существенно увеличены объём и качество мероприятий по защите и воспроизводству лесов", - сказал глава региона.По его словам, в дополнение к федеральным должен реализовываться комплекс региональных мер поддержки леспрома.По данным пресс-службы областного правительства, сейчас из 4,8 миллионов гектаров лесного фонда региона в аренду пользователям переданы свыше 3,5 миллионов гектаров. Из 77 арендаторов 29 занимаются деревообработкой. Регион активно восстанавливает природные ресурсы. В 2020 году лесовосстановление проведено на 19,4 тысячах гектаров, тогда как в 2017 году цифра составляла 17,8 тысяч гектаров. В перспективе отношение площади вырубленных и высаженных деревьев планируется довести до 100 процентов. Повысилась противопожарная безопасность в лесах. В 2020 году площадь возгораний по сравнению с 2019 годом снизилась более чем в полтора раза. Значительно уменьшился ущерб от лесных пожаров. Областные власти активизируют работу по предотвращению незаконных рубок в регионе.

https://ria.ru/20210112/filialy-1592728995.html

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игорь руденя, тверская область, экономика