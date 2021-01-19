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Россия не позволит разговаривать с собой менторским тоном, заявил Володин
Россия не позволит разговаривать с собой менторским тоном, заявил Володин
Россия не позволит разговаривать с собой менторским тоном, заявил на заседании Госдумы спикер парламента Вячеслав Володин, комментируя прошедшие в США выборы. РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T12:17
2021-01-19T12:17
2021-01-19T12:21
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в мире
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Россия не позволит разговаривать с собой менторским тоном, заявил на заседании Госдумы спикер парламента Вячеслав Володин, комментируя прошедшие в США выборы."Мы не позволим разговаривать с нами менторским тоном тем, кто свою партийно-политическую систему привел к деградации, итогом которой стало посягательство на основополагающие права и свободы граждан", - сказал Володин.По его мнению, было бы правильно не только дать оценку произошедшему в США, но и проанализировать сложившуюся ситуацию. "Ее причины в глубоком внутреннем расколе американского общества, в основе которой вражда, развязанная по всей стране", - заявил Володин.
https://ria.ru/20201217/putin-1589752248.html
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госдума рф, сша, россия, вячеслав володин, в мире