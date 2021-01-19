Онлайн-конференция руководства Россельхознадзора по Москве и области
27 января в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию руководства Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Москве, Московской и Тульской областям, посвященную итогам работы в 2020 году, задачам на 2021 год и вопросам осуществления контрольно-надзорной деятельности.
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Участники:
- руководитель Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Москве, Московской и Тульской областям Евгений АНТОНОВ;
- заместители руководителя Управления Оксана КНЯЗЕВА, Владимир МЕНЯКИН, Дмитрий ВАСИН, Александр НАУМЧУК.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Задать вопрос
Участники:
- руководитель Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Москве, Московской и Тульской областям Евгений АНТОНОВ;
- заместители руководителя Управления Оксана КНЯЗЕВА, Владимир МЕНЯКИН, Дмитрий ВАСИН, Александр НАУМЧУК.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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