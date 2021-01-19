https://ria.ru/20210119/rosselkhoznadzor-1593689545.html

Онлайн-конференция руководства Россельхознадзора по Москве и области

Онлайн-конференция руководства Россельхознадзора по Москве и области

РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T15:04

2021-01-19T15:04

2021-01-19T15:04

анонсы

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27 января в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию руководства Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Москве, Московской и Тульской областям, посвященную итогам работы в 2020 году, задачам на 2021 год и вопросам осуществления контрольно-надзорной деятельности.Задать вопросУчастники:- руководитель Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Москве, Московской и Тульской областям Евгений АНТОНОВ;- заместители руководителя Управления Оксана КНЯЗЕВА, Владимир МЕНЯКИН, Дмитрий ВАСИН, Александр НАУМЧУК.Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы