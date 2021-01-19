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В Самарской области 16 домов исключили из реестра проблемных объектов
В Самарской области 16 домов исключили из реестра проблемных объектов
Шестнадцать домов исключили из реестра проблемных объектов в Самарской области в 2020 году, сообщил глава региона Дмитрий Азаров. РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T16:14
2021-01-19T16:14
жилье
марат хуснуллин
дмитрий азаров
самарская область
сызрань
тольятти
общество
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САМАРА, 19 янв - РИА Новости. Шестнадцать домов исключили из реестра проблемных объектов в Самарской области в 2020 году, сообщил глава региона Дмитрий Азаров.Во вторник, 19 января, губернатор провел встречу с участниками долевого строительства, права которых были восстановлены в 2020 году."Рад, что несмотря на все сложности ушедшего года, нам удалось исключить из реестра проблемных объектов сразу 16 домов. У нас почти 1500 дольщиков решили свои проблемы", - цитирует Азарова пресс-служба.По словам министра строительства Самарской области Евгения Чудаева, в прошлом году введены в эксплуатацию дома в Похвистнево, Сызрани, Тольятти и Самаре, по ряду объектов обманутым дольщикам выплачена денежная компенсация.По данным областного правительства, в 2018 году было введено восемь проблемных объектов, в 2019-м – уже 14, а по итогам 2020-го – 16 объектов. "Без шума, без лишних эмоций, системно управляя этим вопросом, мы добились вот такого результата – лучшего за все годы решения вопроса обманутых дольщиков. С конца 2017 года решили вопросы около 3800 дольщиков. У нас еще почти столько же дольщиков по тяжелым, финансовоемким объектам пока еще не обрели свои квартиры, не получили удовлетворения своих прав. Предстоит решать", - сказал Азаров.Губернатор подчеркнул, что темп решения вопросов обманутых дольщиков в Самарской области будет сохранен в 2021 году. По словам главы региона, областные власти продолжат взаимодействие с федеральным Фондом защиты прав граждан – участников долевого строительства и правительством РФ. Азаров рассказал, что есть договоренность о встрече с зампредом правительства РФ Маратом Хуснуллиным, курирующим строительную отрасль, где будут рассмотрены все проблемные вопросы.По данным пресс-службы, большую часть совещания заняло общение Азарова с бывшими обманутыми дольщиками, многие из них вышли на видеосвязь уже из своих квартир с благодарностями за решение их проблем. Подводя итоги встречи, Азаров поздравил жителей региона с тем, что в ушедшем году они стали обладателями недвижимости, а также извинился перед людьми за тех, по чьей вине дольщики оказались в такой ситуации.
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жилье, марат хуснуллин, дмитрий азаров, самарская область, сызрань, тольятти, общество

В Самарской области 16 домов исключили из реестра проблемных объектов

16:14 19.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей КуденкоСамара
Самара - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
Читать ria.ru в
САМАРА, 19 янв - РИА Новости. Шестнадцать домов исключили из реестра проблемных объектов в Самарской области в 2020 году, сообщил глава региона Дмитрий Азаров.
Во вторник, 19 января, губернатор провел встречу с участниками долевого строительства, права которых были восстановлены в 2020 году.
"Рад, что несмотря на все сложности ушедшего года, нам удалось исключить из реестра проблемных объектов сразу 16 домов. У нас почти 1500 дольщиков решили свои проблемы", - цитирует Азарова пресс-служба.
По словам министра строительства Самарской области Евгения Чудаева, в прошлом году введены в эксплуатацию дома в Похвистнево, Сызрани, Тольятти и Самаре, по ряду объектов обманутым дольщикам выплачена денежная компенсация.
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По данным областного правительства, в 2018 году было введено восемь проблемных объектов, в 2019-м – уже 14, а по итогам 2020-го – 16 объектов. "Без шума, без лишних эмоций, системно управляя этим вопросом, мы добились вот такого результата – лучшего за все годы решения вопроса обманутых дольщиков. С конца 2017 года решили вопросы около 3800 дольщиков. У нас еще почти столько же дольщиков по тяжелым, финансовоемким объектам пока еще не обрели свои квартиры, не получили удовлетворения своих прав. Предстоит решать", - сказал Азаров.
Губернатор подчеркнул, что темп решения вопросов обманутых дольщиков в Самарской области будет сохранен в 2021 году. По словам главы региона, областные власти продолжат взаимодействие с федеральным Фондом защиты прав граждан – участников долевого строительства и правительством РФ. Азаров рассказал, что есть договоренность о встрече с зампредом правительства РФ Маратом Хуснуллиным, курирующим строительную отрасль, где будут рассмотрены все проблемные вопросы.
По данным пресс-службы, большую часть совещания заняло общение Азарова с бывшими обманутыми дольщиками, многие из них вышли на видеосвязь уже из своих квартир с благодарностями за решение их проблем. Подводя итоги встречи, Азаров поздравил жителей региона с тем, что в ушедшем году они стали обладателями недвижимости, а также извинился перед людьми за тех, по чьей вине дольщики оказались в такой ситуации.
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ЖильеМарат ХуснуллинДмитрий АзаровСамарская областьСызраньТольяттиОбщество
 
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