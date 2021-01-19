https://ria.ru/20210119/putin-1593668467.html

Путин пообщается с Миллером и проведет международный телефонный разговор

Путин пообщается с Миллером и проведет международный телефонный разговор

Президент России Владимир Путин во вторник по видеосвязи пообщается с главой "Газпрома" Алексеем Миллером, а вечером, возможно, проведет международный... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T13:33

2021-01-19T13:33

2021-01-19T13:33

алексей миллер

газпром

дмитрий песков

владимир путин

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0d/1592902696_0:212:2983:1890_1920x0_80_0_0_0fa78b4a19e60b831d7a51e327a4afad.jpg

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник по видеосвязи пообщается с главой "Газпрома" Алексеем Миллером, а вечером, возможно, проведет международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."С руководителем "Газпрома", с Алексеем Миллером - в режиме видеоконференции. В целом сейчас многие компании докладывают президенту об основных итогах года, и, кроме того, вы знаете, что президент неоднократно говорил о теме газификации регионов России", - сказал он журналистам.Песков напомнил, что тема газификации субъектов РФ находится в приоритете у главы государства и наверняка будет подниматься в ходе сегодняшней беседы."Сегодня поздно вечером также мы не исключаем международного телефонного разговора", - добавил Песков.

https://ria.ru/20200916/gazprom-1577320613.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей миллер, газпром, дмитрий песков, владимир путин, политика