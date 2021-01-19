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Путин пообщается с Миллером и проведет международный телефонный разговор
Путин пообщается с Миллером и проведет международный телефонный разговор
Президент России Владимир Путин во вторник по видеосвязи пообщается с главой "Газпрома" Алексеем Миллером, а вечером, возможно, проведет международный... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T13:33
2021-01-19T13:33
алексей миллер
газпром
дмитрий песков
владимир путин
политика
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник по видеосвязи пообщается с главой "Газпрома" Алексеем Миллером, а вечером, возможно, проведет международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."С руководителем "Газпрома", с Алексеем Миллером - в режиме видеоконференции. В целом сейчас многие компании докладывают президенту об основных итогах года, и, кроме того, вы знаете, что президент неоднократно говорил о теме газификации регионов России", - сказал он журналистам.Песков напомнил, что тема газификации субъектов РФ находится в приоритете у главы государства и наверняка будет подниматься в ходе сегодняшней беседы."Сегодня поздно вечером также мы не исключаем международного телефонного разговора", - добавил Песков.
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алексей миллер, газпром, дмитрий песков, владимир путин, политика

Путин пообщается с Миллером и проведет международный телефонный разговор

13:33 19.01.2021
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник по видеосвязи пообщается с главой "Газпрома" Алексеем Миллером, а вечером, возможно, проведет международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"С руководителем "Газпрома", с Алексеем Миллером - в режиме видеоконференции. В целом сейчас многие компании докладывают президенту об основных итогах года, и, кроме того, вы знаете, что президент неоднократно говорил о теме газификации регионов России", - сказал он журналистам.
Песков напомнил, что тема газификации субъектов РФ находится в приоритете у главы государства и наверняка будет подниматься в ходе сегодняшней беседы.
"Сегодня поздно вечером также мы не исключаем международного телефонного разговора", - добавил Песков.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с председателем правления ПАО Газпром Алексеем Миллером - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
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