https://ria.ru/20210119/puteshestviya-1593507965.html

Стюардессы назвали кодовые слова для симпатичных и неприятных пассажиров

Стюардессы назвали кодовые слова для симпатичных и неприятных пассажиров

Стюардессы назвали кодовые слова, которыми во время полета они называют симпатичных и неприятных пассажиров, сообщает Express. РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T00:50

2021-01-19T00:50

2021-01-19T00:50

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Стюардессы назвали кодовые слова, которыми во время полета они называют симпатичных и неприятных пассажиров, сообщает Express.В воздухе члены экипажа успевают обсудить попавших на борт путешественников, но стараются делать это так, чтобы окружающие не поняли, о чем речь. За долгие годы у бортпроводников выработался свой язык — кодовые слова, смысл которых понятен только посвященным.Бывший стюард Оуэн Беддалл в книге "Признания бортпроводника Qantas" объяснил, что некоторых клиентов персонал называет именем Боб. "Услышав его о себе, вы должны быть польщены, — отметил эксперт. — Это значит, что вас считают самым симпатичным в самолете".На одном из форумов другой бортпроводник рассказал о развлечении некоторых членов экипажа, когда после приземления путешественники покидают салон. Обычно сотрудники прощаются с туристами, желают им отличного дальнейшего путешествия. Но когда выходит самый симпатичный пассажир, стюардесса может сказать ему не "до свидания", а "привет". "Главная задача при этом — сохранять невозмутимое лицо", — отметил он.Бортпроводнца Эмили Уиткоп сообщила, что есть еще одно кодовое слово для понравившегося путешественника. "Термин "горячий кофе" означает, что вы нравитесь стюардессам, — говорит Эмили. — Если вы слышите фразу "у меня горячий кофе на 3B", значит на этом месте находится чрезвычайно привлекательный пассажир".Существуют и тайные обозначения для пассажиров, которые не нравятся экипажу. Как рассказал Беддалл, их называют, например, "веган с непереносимостью лактозы".

https://ria.ru/20210117/ulitsy-1593142656.html

https://ria.ru/20210118/oka-1593024359.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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