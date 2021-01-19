https://ria.ru/20210119/ptitsy-1593695846.html

Более восьми тысяч водоплавающих птиц осталось зимовать в парках Москвы

Более восьми тысяч водоплавающих птиц осталось зимовать в парках Москвы

Более 8 тысяч водоплавающих птиц осталось зимовать в природных парках Москвы, большая часть из них – кряквы, сообщает пресс-служба столичного департамента... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T15:44

2021-01-19T15:44

2021-01-19T15:44

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572474761_0:156:3090:1894_1920x0_80_0_0_c653c97d24d1bd3ca60c766f46b6ef58.jpg

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Более 8 тысяч водоплавающих птиц осталось зимовать в природных парках Москвы, большая часть из них – кряквы, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.Отмечается, что большая часть из них – кряквы, их 8009 особей, из них 3749 уток (самок) и 4260 селезней (самцов). Также на природных территориях были замечены: 250 озерных чаек, 90 огарей, 28 сизых чаек, 18 гоголей обыкновенных, 17 чернетей хохлатых, четыре казарки белощеких, две лутки, один гусь белолобый, один шилохвость гибридной формы. По итогам учета 2020 года, также большую часть зимующих на природных территориях птиц составили кряквы, чайки и огари."Интересное наблюдение сделали в Царицыно – здесь была замечена лисица, наблюдавшая за утками на Царицынских прудах, напомнив участникам акции замечательный отечественный мультфильм "Серая шейка". Также специалистами были отмечены свежие следы жизнедеятельности бобра речного на Яузе", - говорится в сообщении.Уточняется, что сотрудники Мосприроды считали водоплавающих птиц на таких водоемах, как Москва-река в районе Филевской набережной, от устья реки Сетунь до Андреевского моста, от Нагатинского затона до Бесединского моста; реки Сходня, Яуза, Сетунь, Чермянка, Лихоборка, Рудневка, Городня, Чурилиха, Самородинка, правый приток реки Очаковка, Большой Строгинский затон, Большой карьер в Крылатском, Царицынские и Борисовские пруды от впадения Бирюлевского ручья до поймы реки Городни; Щучий, Нижний и Верхний Люблинские, Шибаевский, Нижний и Верхний Кузьминские пруды и Ивановский отстойник.Зимний учет водоплавающих проводился ГПБУ "Мосприрода" в рамках Всероссийской акции "Серая шейка". Цель эколого-просветительской акции - собрать актуализированные данные об изменении численности и распределении пернатых на московских водоемах.

https://realty.ria.ru/20210119/nekrasovka-1593627986.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва