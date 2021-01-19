https://ria.ru/20210119/produkt-1593717896.html

Назван продукт, помогающий предотвратить рак и продлить жизнь

Назван продукт, помогающий предотвратить рак и продлить жизнь

Употребление грейпфрута помогает снизить риск ряда заболеваний и продлить жизнь, сообщает Express со ссылкой на британских медиков. РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T17:53

2021-01-19T17:53

2021-01-19T17:53

рак

здоровье - общество

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Употребление грейпфрута помогает снизить риск ряда заболеваний и продлить жизнь, сообщает Express со ссылкой на британских медиков.Диетологи Джульетт Келлоу и Сары Брюэр отмечают, что фрукт содержит большое количество ликопина, антиоксиданта, который борется со старением клеток организма, вызванным свободными радикалами и предотвращает развитие опухолей, включая рак простаты, толстой кишки и легких. Ликопин действует, подавляя рост и процесс дифференцирования в раковых клетках.Специалисты указывают на то, что во время исследования факторов, влияющих на возникновение гипертонии, инфаркта миокарда, инсульта и атеросклероза, у пациентов был отмечен низкий уровень именно этого антиоксиданта. Поэтому следить за ликопином в рационе особенно рекомендуют людям старшего возраста.Также врачи отмечают, что грейпфрут также уменьшает накопление "плохого" холестерина в организме и оказывает двойное положительное действие на продолжительность жизни и снижение риска заболеваний, поскольку также содержит много витамина С.

https://rsport.ria.ru/20210119/med-1593599951.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рак, здоровье - общество