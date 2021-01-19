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Назван продукт, помогающий предотвратить рак и продлить жизнь
Назван продукт, помогающий предотвратить рак и продлить жизнь
Употребление грейпфрута помогает снизить риск ряда заболеваний и продлить жизнь, сообщает Express со ссылкой на британских медиков. РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T17:53
2021-01-19T17:53
рак
здоровье - общество
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Употребление грейпфрута помогает снизить риск ряда заболеваний и продлить жизнь, сообщает Express со ссылкой на британских медиков.Диетологи Джульетт Келлоу и Сары Брюэр отмечают, что фрукт содержит большое количество ликопина, антиоксиданта, который борется со старением клеток организма, вызванным свободными радикалами и предотвращает развитие опухолей, включая рак простаты, толстой кишки и легких. Ликопин действует, подавляя рост и процесс дифференцирования в раковых клетках.Специалисты указывают на то, что во время исследования факторов, влияющих на возникновение гипертонии, инфаркта миокарда, инсульта и атеросклероза, у пациентов был отмечен низкий уровень именно этого антиоксиданта. Поэтому следить&nbsp; за ликопином в рационе особенно рекомендуют людям старшего возраста.Также врачи отмечают, что грейпфрут также уменьшает накопление "плохого" холестерина в организме и оказывает двойное положительное действие на продолжительность жизни и снижение риска заболеваний, поскольку также содержит много витамина С.
https://rsport.ria.ru/20210119/med-1593599951.html
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рак, здоровье - общество

Назван продукт, помогающий предотвратить рак и продлить жизнь

17:53 19.01.2021
 
© Depositphotos / vitanovskiРаковая клетка 3D
Раковая клетка 3D - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© Depositphotos / vitanovski
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Употребление грейпфрута помогает снизить риск ряда заболеваний и продлить жизнь, сообщает Express со ссылкой на британских медиков.
Диетологи Джульетт Келлоу и Сары Брюэр отмечают, что фрукт содержит большое количество ликопина, антиоксиданта, который борется со старением клеток организма, вызванным свободными радикалами и предотвращает развитие опухолей, включая рак простаты, толстой кишки и легких. Ликопин действует, подавляя рост и процесс дифференцирования в раковых клетках.
Специалисты указывают на то, что во время исследования факторов, влияющих на возникновение гипертонии, инфаркта миокарда, инсульта и атеросклероза, у пациентов был отмечен низкий уровень именно этого антиоксиданта. Поэтому следить  за ликопином в рационе особенно рекомендуют людям старшего возраста.
Также врачи отмечают, что грейпфрут также уменьшает накопление "плохого" холестерина в организме и оказывает двойное положительное действие на продолжительность жизни и снижение риска заболеваний, поскольку также содержит много витамина С.
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