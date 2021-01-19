https://ria.ru/20210119/probki-1593615184.html
Вечером в Москве ожидаются пробки до восьми баллов
Вечером в Москве ожидаются пробки до восьми баллов
Пробки до восьми баллов ожидаются вечером во вторник в Москве, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта. РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T07:59
2021-01-19T07:59
2021-01-19T07:59
россия
ярославское шоссе
авто
москва
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Пробки до восьми баллов ожидаются вечером во вторник в Москве, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта."Сейчас пробки в городе — три балла. На движение серьезно влияют ДТП и дорожные работы", - сообщает ведомство в Telegram-канале.Отмечается, что сейчас движение затруднено на Волгоградском и Рязанском проспектах, шоссе Энтузиастов и Ярославском шоссе.Движение на Кутузовском и Ленинском проспектах, Староможайском шоссе свободное."Движение свободное, не считая нескольких традиционных заторов... Длина заторов – 51 километр", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20200819/1575991354.html
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россия, ярославское шоссе, авто, москва