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Вечером в Москве ожидаются пробки до восьми баллов
Вечером в Москве ожидаются пробки до восьми баллов
Пробки до восьми баллов ожидаются вечером во вторник в Москве, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта. РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T07:59
2021-01-19T07:59
россия
ярославское шоссе
авто
москва
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Пробки до восьми баллов ожидаются вечером во вторник в Москве, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта."Сейчас пробки в городе — три балла. На движение серьезно влияют ДТП и дорожные работы", - сообщает ведомство в Telegram-канале.Отмечается, что сейчас движение затруднено на Волгоградском и Рязанском проспектах, шоссе Энтузиастов и Ярославском шоссе.Движение на Кутузовском и Ленинском проспектах, Староможайском шоссе свободное."Движение свободное, не считая нескольких традиционных заторов... Длина заторов – 51 километр", - добавляется в сообщении.
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россия, ярославское шоссе, авто, москва

Вечером в Москве ожидаются пробки до восьми баллов

07:59 19.01.2021
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПробка на Москворецкой набережной в Москве
Пробка на Москворецкой набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Пробки до восьми баллов ожидаются вечером во вторник в Москве, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.
"Сейчас пробки в городе — три балла. На движение серьезно влияют ДТП и дорожные работы", - сообщает ведомство в Telegram-канале.
Отмечается, что сейчас движение затруднено на Волгоградском и Рязанском проспектах, шоссе Энтузиастов и Ярославском шоссе.
Движение на Кутузовском и Ленинском проспектах, Староможайском шоссе свободное.
"Движение свободное, не считая нескольких традиционных заторов... Длина заторов – 51 километр", - добавляется в сообщении.
Автомобильное движение на Новорижском шоссе при въезде в Москву - РИА Новости, 1920, 19.08.2020
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РоссияЯрославское шоссеАвтоМосква
 
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