https://ria.ru/20210119/probki-1593615184.html

Вечером в Москве ожидаются пробки до восьми баллов

Вечером в Москве ожидаются пробки до восьми баллов

Пробки до восьми баллов ожидаются вечером во вторник в Москве, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта. РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T07:59

2021-01-19T07:59

2021-01-19T07:59

россия

ярославское шоссе

авто

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587474424_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_e7cf8cc937cf4bf8eac73780f6eb389f.jpg

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Пробки до восьми баллов ожидаются вечером во вторник в Москве, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта."Сейчас пробки в городе — три балла. На движение серьезно влияют ДТП и дорожные работы", - сообщает ведомство в Telegram-канале.Отмечается, что сейчас движение затруднено на Волгоградском и Рязанском проспектах, шоссе Энтузиастов и Ярославском шоссе.Движение на Кутузовском и Ленинском проспектах, Староможайском шоссе свободное."Движение свободное, не считая нескольких традиционных заторов... Длина заторов – 51 километр", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20200819/1575991354.html

россия

ярославское шоссе

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ярославское шоссе, авто, москва