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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210119/privivka-1593699030.html
Жители Подмосковья могут записаться на прививку от COVID-19 через МФЦ
Жители Подмосковья могут записаться на прививку от COVID-19 через МФЦ
Жители Московской области могут записаться на прививку от коронавирусной инфекции в 126 многофункциональных центрах (МФЦ), от них потребуется лишь номер... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T16:01
2021-01-19T16:01
новости подмосковья
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус covid-19
здоровье - общество
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Жители Московской области могут записаться на прививку от коронавирусной инфекции в 126 многофункциональных центрах (МФЦ), от них потребуется лишь номер медицинского полиса, сообщили в пресс-службе министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона."В рамках поручения губернатора региона Андрея Воробьева жители Московской области могут записаться на вакцинацию в 126 МФЦ. Кроме того, запись организована в 231 территориально обособленном подразделении по оказанию госуслуг", - говорится в сообщении.В ведомстве рассказали, что записаться на прививку от COVID-19 в МФЦ региона можно самостоятельно через специально организованные рабочие места с доступом к порталу или через специалиста МФЦ. "Для записи на вакцинацию потребуется лишь номер медицинского полиса", - отметил глава регионального ведомства Максим Рымар.На сегодняшний день в Московской области работают 93 пункта вакцинации от COVID-19, в конце февраля их число планируют увеличить до 220.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус covid-19, здоровье - общество, андрей воробьев, московская область (подмосковье)

Жители Подмосковья могут записаться на прививку от COVID-19 через МФЦ

16:01 19.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМужчина возле пункта вакцинации от коронавируса в ГУМе в Москве
Мужчина возле пункта вакцинации от коронавируса в ГУМе в Москве - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Жители Московской области могут записаться на прививку от коронавирусной инфекции в 126 многофункциональных центрах (МФЦ), от них потребуется лишь номер медицинского полиса, сообщили в пресс-службе министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.
"В рамках поручения губернатора региона Андрея Воробьева жители Московской области могут записаться на вакцинацию в 126 МФЦ. Кроме того, запись организована в 231 территориально обособленном подразделении по оказанию госуслуг", - говорится в сообщении.
В ведомстве рассказали, что записаться на прививку от COVID-19 в МФЦ региона можно самостоятельно через специально организованные рабочие места с доступом к порталу или через специалиста МФЦ. "Для записи на вакцинацию потребуется лишь номер медицинского полиса", - отметил глава регионального ведомства Максим Рымар.
На сегодняшний день в Московской области работают 93 пункта вакцинации от COVID-19, в конце февраля их число планируют увеличить до 220.
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Новости ПодмосковьяВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
 
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