https://ria.ru/20210119/privivka-1593699030.html

Жители Подмосковья могут записаться на прививку от COVID-19 через МФЦ

Жители Подмосковья могут записаться на прививку от COVID-19 через МФЦ

Жители Московской области могут записаться на прививку от коронавирусной инфекции в 126 многофункциональных центрах (МФЦ), от них потребуется лишь номер... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T16:01

2021-01-19T16:01

2021-01-19T16:01

новости подмосковья

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус covid-19

здоровье - общество

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Жители Московской области могут записаться на прививку от коронавирусной инфекции в 126 многофункциональных центрах (МФЦ), от них потребуется лишь номер медицинского полиса, сообщили в пресс-службе министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона."В рамках поручения губернатора региона Андрея Воробьева жители Московской области могут записаться на вакцинацию в 126 МФЦ. Кроме того, запись организована в 231 территориально обособленном подразделении по оказанию госуслуг", - говорится в сообщении.В ведомстве рассказали, что записаться на прививку от COVID-19 в МФЦ региона можно самостоятельно через специально организованные рабочие места с доступом к порталу или через специалиста МФЦ. "Для записи на вакцинацию потребуется лишь номер медицинского полиса", - отметил глава регионального ведомства Максим Рымар.На сегодняшний день в Московской области работают 93 пункта вакцинации от COVID-19, в конце февраля их число планируют увеличить до 220.

https://ria.ru/20210118/koronavirus-1593509389.html

московская область (подмосковье)

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2021

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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус covid-19, здоровье - общество, андрей воробьев, московская область (подмосковье)