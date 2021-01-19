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Криминалист ожидает рост экономических преступлений в России в 2021 году
Криминалист ожидает рост экономических преступлений в России в 2021 году
Число экономических преступлений в России в 2021 году может вырасти, в том числе из-за пандемии, заявил в интервью РИА Новости руководитель лаборатории... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T03:12
2021-01-19T03:34
валерий баулин
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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group-ib
технологии
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Число экономических преступлений в России в 2021 году может вырасти, в том числе из-за пандемии, заявил в интервью РИА Новости руководитель лаборатории компьютерной криминалистики международной компании Group-IB Валерий Баулин.По его словам, киберпреступления все плотнее будут сращиваться с "классическими" преступлениями. "Компаниям нужно всерьез задуматься об укреплении проактивной киберзащиты своей IT-инфраструктуры, предотвращении атак еще на этапе их подготовки и повышении киберграмотности сотрудников", - отметил Баулин."Ненадежные пароли, отсутствие двухфакторной аутентификации, посещение подозрительных сайтов, открытие писем и вредоносных вложений к ним, переход по подозрительным ссылкам — все эти ошибки, помноженные на невнимательность сотрудников, открывают киберпреступникам путь в сеть IT-инфраструктуры организации", - добавил эксперт.
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валерий баулин, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, москва, group-ib, технологии, экономика

Криминалист ожидает рост экономических преступлений в России в 2021 году

03:12 19.01.2021 (обновлено: 03:34 19.01.2021)
 
© Depositphotos / pressmasterКлавиатура ноутбука
Клавиатура ноутбука - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© Depositphotos / pressmaster
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Число экономических преступлений в России в 2021 году может вырасти, в том числе из-за пандемии, заявил в интервью РИА Новости руководитель лаборатории компьютерной криминалистики международной компании Group-IB Валерий Баулин.
"Число экономических преступлений в России будет расти, в том числе из-за кризиса и пандемии. А среди типов преступлений — вывод активов, скорее всего, останется на первом месте", - сказал он, говоря о прогнозе компании на 2021 год.
По его словам, киберпреступления все плотнее будут сращиваться с "классическими" преступлениями. "Компаниям нужно всерьез задуматься об укреплении проактивной киберзащиты своей IT-инфраструктуры, предотвращении атак еще на этапе их подготовки и повышении киберграмотности сотрудников", - отметил Баулин.
"Ненадежные пароли, отсутствие двухфакторной аутентификации, посещение подозрительных сайтов, открытие писем и вредоносных вложений к ним, переход по подозрительным ссылкам — все эти ошибки, помноженные на невнимательность сотрудников, открывают киберпреступникам путь в сеть IT-инфраструктуры организации", - добавил эксперт.
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