https://ria.ru/20210119/prestupleniya-1593608428.html

Криминалист ожидает рост экономических преступлений в России в 2021 году

Криминалист ожидает рост экономических преступлений в России в 2021 году

Число экономических преступлений в России в 2021 году может вырасти, в том числе из-за пандемии, заявил в интервью РИА Новости руководитель лаборатории... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T03:12

2021-01-19T03:12

2021-01-19T03:34

валерий баулин

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

москва

group-ib

технологии

экономика

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Число экономических преступлений в России в 2021 году может вырасти, в том числе из-за пандемии, заявил в интервью РИА Новости руководитель лаборатории компьютерной криминалистики международной компании Group-IB Валерий Баулин.По его словам, киберпреступления все плотнее будут сращиваться с "классическими" преступлениями. "Компаниям нужно всерьез задуматься об укреплении проактивной киберзащиты своей IT-инфраструктуры, предотвращении атак еще на этапе их подготовки и повышении киберграмотности сотрудников", - отметил Баулин."Ненадежные пароли, отсутствие двухфакторной аутентификации, посещение подозрительных сайтов, открытие писем и вредоносных вложений к ним, переход по подозрительным ссылкам — все эти ошибки, помноженные на невнимательность сотрудников, открывают киберпреступникам путь в сеть IT-инфраструктуры организации", - добавил эксперт.

https://ria.ru/20210119/snils-1593604088.html

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валерий баулин, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, москва, group-ib, технологии, экономика