https://ria.ru/20210119/predpolozheniya-1593697670.html

В Кремле назвали ерундой предположения, что Путин "боится" Навального

В Кремле назвали ерундой предположения, что Путин "боится" Навального

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявления о том, что Владимир Путин "боится" Алексея Навального, ерундой. РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T15:55

2021-01-19T15:55

2021-01-19T15:55

россия

ив роше

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

химкинский городской суд

дмитрий песков

владимир путин

германия

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявления о том, что Владимир Путин "боится" Алексея Навального, ерундой.Он также отметил, что не стоит ассоциировать президента с нарушением закона блогером и претензиями к нему ФСИН. Песков добавил, что эта ситуация не требует особого внимания главы государства. Он подчеркнул, что права российских граждан гарантированы законом, и этот случай не является исключением.По словам пресс-секретаря президента, за последние три года имели место 18 тысяч нарушений правил условного наказания."Поскольку речь идет о гражданине Российской Федерации, то в данном случае наличие претензий к нему в связи с невыполнением законных правил не имеет никакого отношения к президенту России, и не нужно здесь никак это ассоциировать с президентом", — заявил Песков.Он также утвердительно ответил на вопрос о том, имело ли место такое же полицейское сопровождение в остальных случаях.Журналисты поинтересовались у Пескова, не видят ли в Кремле противоречия в том, что Навальный не мог отмечаться в полиции, нарушая условия испытательного срока, поскольку лечился в Берлине, куда его отпустили с разрешения президента.Пресс-секретарь главы государства заявил, что никаких противоречий в этом нет, поскольку во время лечения ФСИН проявила понимание и гибкость в отношении Навального и не задавала ему никаких вопросов. При этом сообщения клиники "Шарите" о пациенте указывают, что он был здоров уже в октябре. По словам спикера Кремля, это указывается в конкретном заявлении госпитали, но если у адвокатов блогера есть какие-либо сведения о других сроках реабилитации, они могут представить эти материалы в суде.Возможность протестов и заявления из-за рубежаПесков также отметил, что в Кремле не опасаются массовых протестов после задержания Навального. При этом он назвал тревожными призывы выходить на улицы в связи с происходящим."Мы не являемся органом, который может давать оценку этому. Но, безусловно, наверное, это могло бы быть поводом для определенного анализа и экспертизы на предмет призывов к чему-то незаконному", — отметил он.Пресс-секретарь президента также подчеркнул, что российские власти не намерены обращать внимание на заявления из-за рубежа, связанные с задержанием Навального, поскольку это внутреннее дело.Арест НавальногоВ воскресенье Навальный вернулся из Германии, где лечился после предполагаемого отравления. В Шереметьево его задержали и отвезли в отделение полиции в ближайший к аэропорту крупный город — ими оказались подмосковные Химки. Там провели выездное заседание Химкинского городского суда, по итогам которого Навального заключили под стражу на 30 суток.По данным ФСИН, Навального задержали за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденного, 29 декабря 2020 года его объявили в розыск в России.У Алексея Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", — с хищением свыше 30 миллионов рублей. Виновным он себя не признает, считая преследование политически мотивированным.Госпитализация НавальногоСостояние Алексея Навального резко ухудшилось 20 августа на борту самолета из Томска в Москву. Рейс экстренно сел в Омске, где пациента доставили в местную реанимацию. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Им не удалось установить причину случившегося, но ядов в крови и моче Навального они не нашли.Позднее его перевезли в Германию. После этого немецкое правительство заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Также, по информации Берлина, эти выводы подтвердили лаборатории в Швеции и Франции, свое расследование также начала Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО). Российская сторона неоднократно отмечала, что ни Германия, ни ОЗХО не отвечают на официальные запросы. Также подчеркивалось, что полиция и прокуратура начали проводить проверки уже в день госпитализации Навального.В Берлине ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".

https://ria.ru/20210118/navalnyy-1593557706.html

https://ria.ru/20210118/navalnyy-1593488084.html

https://ria.ru/20210118/navalnyy-1593441672.html

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россия

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ив роше, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), химкинский городской суд, дмитрий песков, владимир путин, германия