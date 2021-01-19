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Мишустин представил глав новых подразделений аппарата правительства
Мишустин представил глав новых подразделений аппарата правительства
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главами департаментов кабмина попросил их работать на результат и осознавать свою меру ответственности перед... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T12:53
2021-01-19T12:53
михаил мишустин
правительство рф
политика
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главами департаментов кабмина попросил их работать на результат и осознавать свою меру ответственности перед людьми."Прошу вас всех работать на результат, гибко и оперативно реагировать на самые серьезные вызовы. И каждый из вас должен осознавать меру ответственности за свои действия и решения, за судьбу людей, ради которых мы работаем. Это требует высокой управленческой культуры, компетенции и слаженных действий всех ветвей власти", - сказал Мишустин на совещании с руководством аппарата правительства.Он представил руководителей новых структурных подразделений аппарата правительства, поздравив с назначением на высокие посты."Перед нами сейчас стоят важные и ответственные задачи, в первую очередь это достижение национальных целей развития, которые поставлены президентом РФ, и это наша сфера ответственности прежде всего", - добавил премьер.Изменения в структуре аппарата правительства Мишустин утвердил 12 января. Были упразднены три департамента: департамент здравоохранения и социального развития, департамент промышленности, энергетики и транспорта, а также департамент регионального развития и инфраструктуры. Вместо них созданы семь новых департаментов: здравоохранения, промышленности, регионального развития, социального развития, строительства, транспорта, энергетики.Решение об изменениях в структуре аппарата принято в рамках реформы госуправления. Основная цель – совершенствование работы аппарата правительства и организация эффективного контроля за выполнением решений, принимаемых президентом.
https://ria.ru/20210114/gosapparat-1592995803.html
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михаил мишустин, правительство рф, политика

Мишустин представил глав новых подразделений аппарата правительства

12:53 19.01.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с руководством аппарата правительства РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с руководством аппарата правительства РФ - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главами департаментов кабмина попросил их работать на результат и осознавать свою меру ответственности перед людьми.
"Прошу вас всех работать на результат, гибко и оперативно реагировать на самые серьезные вызовы. И каждый из вас должен осознавать меру ответственности за свои действия и решения, за судьбу людей, ради которых мы работаем. Это требует высокой управленческой культуры, компетенции и слаженных действий всех ветвей власти", - сказал Мишустин на совещании с руководством аппарата правительства.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
14 января, 12:18
Мишустин призвал сделать госаппарат более эффективным
Он представил руководителей новых структурных подразделений аппарата правительства, поздравив с назначением на высокие посты.
"Перед нами сейчас стоят важные и ответственные задачи, в первую очередь это достижение национальных целей развития, которые поставлены президентом РФ, и это наша сфера ответственности прежде всего", - добавил премьер.
Изменения в структуре аппарата правительства Мишустин утвердил 12 января. Были упразднены три департамента: департамент здравоохранения и социального развития, департамент промышленности, энергетики и транспорта, а также департамент регионального развития и инфраструктуры. Вместо них созданы семь новых департаментов: здравоохранения, промышленности, регионального развития, социального развития, строительства, транспорта, энергетики.
Решение об изменениях в структуре аппарата принято в рамках реформы госуправления. Основная цель – совершенствование работы аппарата правительства и организация эффективного контроля за выполнением решений, принимаемых президентом.
Дом Правительства Российской Федерации на Краснопресненской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
13 января, 12:31
Первого замминистра уволили в рамках реформы системы управления
 
Михаил МишустинПравительство РФПолитика
 
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