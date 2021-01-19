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В Новосибирске при пожаре в гаражном комплексе погибли четыре человека
В Новосибирске при пожаре в гаражном комплексе погибли четыре человека
Четыре человека погибли в ночь на вторник при пожаре на площади 120 квадратных метров в гаражном комплексе в Новосибирске, в здании еще могли находиться люди,... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T04:32
2021-01-19T09:03
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новосибирск
дзержинский район
новосибирская область
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 19 янв – РИА Новости. Четыре человека погибли в ночь на вторник при пожаре на площади 120 квадратных метров в гаражном комплексе в Новосибирске, в здании еще могли находиться люди, сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.По слова Кулешовой, на место происшествия выехал первый замруководителя следственного управления СК России по Новосибирской области Антон Бадулин, руководитель и следователи следственного отдела по Дзержинскому району и группа опытных следователей-криминалистов. Проводится доследственная проверка."Продолжается разбор завалов. По предварительным данным, в здании могли находиться еще люди. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Совместно с дознавателями МЧС России будет установлена причина пожара", - рассказала представитель СК.По данным главка МЧС по региону, в 3.34 (23.34 мск понедельника) поступило сообщение о возгорании в надстройке над капитальным гаражом по улице Почтовый лог в Дзержинском районе Новосибирска. По прибытии пожарных горела кровля двухэтажного строения. Первый этаж гаража кирпичный, второй деревянный, обшитый металлом и обустроенный дощатой пристройкой. Пожарные реагировали по повышенному рангу сложности.В ходе тушения пожара пристройка к гаражу обрушилась. В течение 1,5 часов усиленной группировкой пожарным удалось локализовать крупное возгорание, а еще через час был ликвидирован открытый огонь. Сейчас продолжается проливка и разбор завалов. Всего пожар тушили 66 человек и 21 единица техники.Работу пожарным осложняла высокая температура и плотное задымление, а также наличие газовых баллонов внутри помещений и металлические решетки на окнах, отметили в ГУМЧС.
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следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новосибирск, дзержинский район, новосибирская область, происшествия

В Новосибирске при пожаре в гаражном комплексе погибли четыре человека

04:32 19.01.2021 (обновлено: 09:03 19.01.2021)
 
© Фото : ГУМЧС РФ по Новосибирской областиПожар в гаражном комплексе Дзержинского района Новосибирска
Пожар в гаражном комплексе Дзержинского района Новосибирска - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© Фото : ГУМЧС РФ по Новосибирской области
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НОВОСИБИРСК, 19 янв – РИА Новости. Четыре человека погибли в ночь на вторник при пожаре на площади 120 квадратных метров в гаражном комплексе в Новосибирске, в здании еще могли находиться люди, сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.
"Сегодня утром в Дзержинском районе Новосибирска на втором этаже гаражного комплекса, расположенного на улице Почтовый лог 1, произошел пожар. Во время тушения пожарными были обнаружены тела четырех человек. Личности погибших устанавливаются", - сообщила она.
По слова Кулешовой, на место происшествия выехал первый замруководителя следственного управления СК России по Новосибирской области Антон Бадулин, руководитель и следователи следственного отдела по Дзержинскому району и группа опытных следователей-криминалистов. Проводится доследственная проверка.
© Фото : ГУМЧС РФ по Новосибирской областиПожар в гаражном комплексе Дзержинского района Новосибирска
Пожар в гаражном комплексе Дзержинского района Новосибирска - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© Фото : ГУМЧС РФ по Новосибирской области
Пожар в гаражном комплексе Дзержинского района Новосибирска
"Продолжается разбор завалов. По предварительным данным, в здании могли находиться еще люди. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Совместно с дознавателями МЧС России будет установлена причина пожара", - рассказала представитель СК.
По данным главка МЧС по региону, в 3.34 (23.34 мск понедельника) поступило сообщение о возгорании в надстройке над капитальным гаражом по улице Почтовый лог в Дзержинском районе Новосибирска. По прибытии пожарных горела кровля двухэтажного строения. Первый этаж гаража кирпичный, второй деревянный, обшитый металлом и обустроенный дощатой пристройкой. Пожарные реагировали по повышенному рангу сложности.
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В ходе тушения пожара пристройка к гаражу обрушилась. В течение 1,5 часов усиленной группировкой пожарным удалось локализовать крупное возгорание, а еще через час был ликвидирован открытый огонь. Сейчас продолжается проливка и разбор завалов. Всего пожар тушили 66 человек и 21 единица техники.
Работу пожарным осложняла высокая температура и плотное задымление, а также наличие газовых баллонов внутри помещений и металлические решетки на окнах, отметили в ГУМЧС.
© Фото : ГУМЧС РФ по Новосибирской областиПожар в гаражном комплексе Дзержинского района Новосибирска
Пожар в гаражном комплексе Дзержинского района Новосибирска - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© Фото : ГУМЧС РФ по Новосибирской области
Пожар в гаражном комплексе Дзержинского района Новосибирска
 
Следственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)НовосибирскДзержинский районНовосибирская областьПроисшествия
 
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