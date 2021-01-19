В Новосибирске при пожаре в гаражном комплексе погибли четыре человека
04:32 19.01.2021 (обновлено: 09:03 19.01.2021)
© Фото : ГУМЧС РФ по Новосибирской областиПожар в гаражном комплексе Дзержинского района Новосибирска
© Фото : ГУМЧС РФ по Новосибирской области
НОВОСИБИРСК, 19 янв – РИА Новости. Четыре человека погибли в ночь на вторник при пожаре на площади 120 квадратных метров в гаражном комплексе в Новосибирске, в здании еще могли находиться люди, сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.
"Сегодня утром в Дзержинском районе Новосибирска на втором этаже гаражного комплекса, расположенного на улице Почтовый лог 1, произошел пожар. Во время тушения пожарными были обнаружены тела четырех человек. Личности погибших устанавливаются", - сообщила она.
По слова Кулешовой, на место происшествия выехал первый замруководителя следственного управления СК России по Новосибирской области Антон Бадулин, руководитель и следователи следственного отдела по Дзержинскому району и группа опытных следователей-криминалистов. Проводится доследственная проверка.
© Фото : ГУМЧС РФ по Новосибирской областиПожар в гаражном комплексе Дзержинского района Новосибирска
© Фото : ГУМЧС РФ по Новосибирской области
Пожар в гаражном комплексе Дзержинского района Новосибирска
"Продолжается разбор завалов. По предварительным данным, в здании могли находиться еще люди. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Совместно с дознавателями МЧС России будет установлена причина пожара", - рассказала представитель СК.
По данным главка МЧС по региону, в 3.34 (23.34 мск понедельника) поступило сообщение о возгорании в надстройке над капитальным гаражом по улице Почтовый лог в Дзержинском районе Новосибирска. По прибытии пожарных горела кровля двухэтажного строения. Первый этаж гаража кирпичный, второй деревянный, обшитый металлом и обустроенный дощатой пристройкой. Пожарные реагировали по повышенному рангу сложности.
В ходе тушения пожара пристройка к гаражу обрушилась. В течение 1,5 часов усиленной группировкой пожарным удалось локализовать крупное возгорание, а еще через час был ликвидирован открытый огонь. Сейчас продолжается проливка и разбор завалов. Всего пожар тушили 66 человек и 21 единица техники.
Работу пожарным осложняла высокая температура и плотное задымление, а также наличие газовых баллонов внутри помещений и металлические решетки на окнах, отметили в ГУМЧС.
© Фото : ГУМЧС РФ по Новосибирской областиПожар в гаражном комплексе Дзержинского района Новосибирска
© Фото : ГУМЧС РФ по Новосибирской области
Пожар в гаражном комплексе Дзержинского района Новосибирска