https://ria.ru/20210119/politzaklyuchennye-1593664655.html

Володин сравнил задержанных при штурме Капитолия с политзаключенными

Володин сравнил задержанных при штурме Капитолия с политзаключенными

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сравнил участников штурма Капитолия в Вашингтоне, которым грозят длительные сроки лишения свободы, с политическими... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T13:12

2021-01-19T13:12

2021-01-19T13:12

захват капитолия в вашингтоне

капитолий

дональд трамп

госдума рф

вячеслав володин

джо байден

вашингтон (город)

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сравнил участников штурма Капитолия в Вашингтоне, которым грозят длительные сроки лишения свободы, с политическими заключенными.Володин подчеркнул, что Вашингтону "придется признать: либо это политика двойных стандартов, либо у них есть пострадавшие за свои политические взгляды".На прошедших выборах в США Дональд Трамп не признавал поражения, заявлял о своей победе на выборах и пытался оспорить результаты в судах. Инаугурация избранного президента США Джо Байдена пройдет 20 января. Шестого января сторонники Трампа штурмовали Капитолий после митинга в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на президентских выборах Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.

https://ria.ru/20210119/kapitoliy-1593624210.html

вашингтон (город)

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капитолий, дональд трамп, госдума рф, вячеслав володин, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире