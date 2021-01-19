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Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Захват Капитолия в Вашингтоне
https://ria.ru/20210119/politzaklyuchennye-1593664655.html
Володин сравнил задержанных при штурме Капитолия с политзаключенными
Володин сравнил задержанных при штурме Капитолия с политзаключенными
Председатель Госдумы Вячеслав Володин сравнил участников штурма Капитолия в Вашингтоне, которым грозят длительные сроки лишения свободы, с политическими... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T13:12
2021-01-19T13:12
захват капитолия в вашингтоне
капитолий
дональд трамп
госдума рф
вячеслав володин
джо байден
вашингтон (город)
сша
в мире
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сравнил участников штурма Капитолия в Вашингтоне, которым грозят длительные сроки лишения свободы, с политическими заключенными.Володин подчеркнул, что Вашингтону "придется признать: либо это политика двойных стандартов, либо у них есть пострадавшие за свои политические взгляды".На прошедших выборах в США Дональд Трамп не признавал поражения, заявлял о своей победе на выборах и пытался оспорить результаты в судах. Инаугурация избранного президента США Джо Байдена пройдет 20 января. Шестого января сторонники Трампа штурмовали Капитолий после митинга в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на президентских выборах Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.
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капитолий, дональд трамп, госдума рф, вячеслав володин, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире

Володин сравнил задержанных при штурме Капитолия с политзаключенными

13:12 19.01.2021
 
© REUTERS / Shannon StapletonАкция протеста сторонников Дональда Трампа в Вашингтоне
Акция протеста сторонников Дональда Трампа в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© REUTERS / Shannon Stapleton
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сравнил участников штурма Капитолия в Вашингтоне, которым грозят длительные сроки лишения свободы, с политическими заключенными.
"Везде участники несанкционированных политических акций назывались Вашингтоном борцами за свободу и демократию. Когда все то же самое произошло в самих Соединенных Штатах, они назвали этих людей внутренними террористами, которым грозит по 15-20 лет тюрьмы. Вот это и будут настоящие политические заключенные. Давайте называть вещи своими именами", - сказал он в ходе выступления на открытии весенней сессии.
Володин подчеркнул, что Вашингтону "придется признать: либо это политика двойных стандартов, либо у них есть пострадавшие за свои политические взгляды".
На прошедших выборах в США Дональд Трамп не признавал поражения, заявлял о своей победе на выборах и пытался оспорить результаты в судах. Инаугурация избранного президента США Джо Байдена пройдет 20 января. Шестого января сторонники Трампа штурмовали Капитолий после митинга в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на президентских выборах Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.
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Захват Капитолия в ВашингтонеКапитолийДональд ТрампГосдума РФВячеслав ВолодинДжо БайденВашингтон (город)СШАВ мире
 
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