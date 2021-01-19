https://ria.ru/20210119/politika-1593615837.html

"Единая Россия" обучит потенциальных кандидатов в депутаты Госдумы

"Единая Россия" обучит потенциальных кандидатов в депутаты Госдумы

"Единая Россия" начинает обучение потенциальных кандидатов в депутаты Госдумы, сообщили в пресс-службе партии. РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T08:05

2021-01-19T08:05

2021-01-19T08:05

виктор потуремский

роман романов

фонд развития гражданского общества

госдума рф

единая россия

константин костин

политика

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. "Единая Россия" начинает обучение потенциальных кандидатов в депутаты Госдумы, сообщили в пресс-службе партии."Обучающий модуль "Политический лидер" стартует 19 января. В нем принимают участие региональные лидеры, прошедшие экспертный отбор среди без малого семи тысяч подавших заявки на участие в "Федеральном ПолитСтартапе". Они представляют 15 регионов страны", - говорится в сообщении.Первую из четырёх групп участников ждет четырехдневный интенсив — с лекциями, семинарами и практическими занятиями.По результатам обучения из 200 человек, дошедших до этого этапа проекта, отберут 50, которых наставники будут консультировать в ходе предварительного голосования.Для потенциальных кандидатов проведут интерактивные лекции с участием ведущих политологов и социологов страны. Так, с участниками проекта будут работать директор "ИНСОМАР" Виктор Потуремский, председатель Фонда развития гражданского общества Константин Костин, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков и другие эксперты.Участников курса ждут тренинги с моделированием реальной избирательной кампании, в том числе в интернете. Они примут участие в дебатах, будут работать над продвижением собственных проектов и электоральных стратегий. По итогам обучения участников проекта ждет домашнее задание — они должны будут подготовиться к предварительному голосованию "Единой России" в своем регионе.Кадровый проект ЕР стартовал 2 ноября. Его главная задача — привлечение ярких региональных лидеров для дальнейшего участия в федеральной избирательной кампании. В общей сложности организаторы получили 6 739 заявок из 85 регионов России. Конкурс на место составил 34 человека. Средний возраст участников проекта, прошедших отбор — 38 лет. Значимым критерием для вхождения в проект стал опыт общественной и благотворительной деятельности, а также волонтерства.

https://ria.ru/20201210/partiya-1588665871.html

https://ria.ru/20201204/gosduma-1587684380.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктор потуремский, роман романов, фонд развития гражданского общества, госдума рф, единая россия, константин костин, политика