Назван способ похудеть без диет
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Врачи перечислили уловки, которые позволят сбрасывать вес быстрее без соблюдения специальных диет. Их слова приводит The Sun.
В Национальной службе здравоохранения Великобритании предлагают придерживаться 12 правил, которые могут стать полезными привычками и помогут похудеть.
- 1Разбавьте свой день короткими всплесками физической активности. Попробуйте приседать во время чистки зубов, отжимайтесь от стены во время рекламной паузы при просмотре телевизора, бегайте на месте, пока делаете чай.
- 2Ограничьте употребление алкоголя.
- 3Не пейте кофе после полудня, чтобы лучше спать ночью.
- 4Замените фруктовый сок, сквош или сладкие напитки на воду, чай и молоко.
- 5Каждое утро начинайте с десятиминутной прогулки.
- 6Кушайте больше во время основного приема пищи, чтобы не делать затем перекусов.
- 7Если вы любите сладкое, замените молочный или белый шоколад на 70-процентный темный.
- 8Пробуйте новые овощи каждую неделю.
- 9Составьте список покупок перед походом в супермаркет, чтобы избежать спонтанных трат на еду.
- 10Попросите приятеля встречаться с вами для совместных прогулок два раза в неделю.
- 11Найдите альтернативные способы получения положительных эмоций (кроме еды). Попробуйте решать головоломки, слушать подкасты или поговорить с другом.
- 12Не стоит запрещать себе определенную еду. Если очень хочется что-то съесть — не отказывайтесь, а просто принимайте пищу, не торопясь.
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