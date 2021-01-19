https://ria.ru/20210119/pokhudenie-1593757904.html

Назван способ похудеть без диет

Назван способ похудеть без диет

Врачи перечислили уловки, которые позволят сбрасывать вес быстрее без соблюдения специальных диет. Их слова приводит The Sun. РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T23:19

2021-01-19T23:19

2021-01-19T23:19

здоровье

великобритания

диета

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Врачи перечислили уловки, которые позволят сбрасывать вес быстрее без соблюдения специальных диет. Их слова приводит The Sun.В Национальной службе здравоохранения Великобритании предлагают придерживаться 12 правил, которые могут стать полезными привычками и помогут похудеть.

https://ria.ru/20210115/rak-1593225835.html

великобритания

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, великобритания, диета