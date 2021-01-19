В Бурятии вооруженный мужчина похитил у отца дочь и вернул ее матери
КРАСНОЯРСК, 19 янв - РИА Новости. Мужчина в Хоринском районе Бурятии, угрожая пистолетом, похитил трехлетнюю дочку у отца и передал ее матери, сообщает пресс-служба республиканского главка СК.
По данным следствия, трехлетняя девочка после развода родителей осталась жить с отцом в Хоринском районе республики, а мать переехала в другой регион. Бывшая супруга хотела, чтобы дочь осталась с ней и обратилась в суд, однако не стала дожидаться решения. Вместе с ранее судимым приятелем она приехала на такси к дому экс-супруга. Ее друг, угрожая пистолетом, забрал ребенка у отца.
Втроем они поехали в Улан-Удэ, где были задержаны вневедомственной охраной. Позднее оказалось, что пистолет, которым мужчина угрожал отцу девочки, был пневматическим. На допросе мужчина подробно рассказал об обстоятельствах дела.
"Восемнадцатого января 2021 года в Хоринском районе в правоохранительные органы обратился местный житель с заявлением о похищении его трехлетней дочери незнакомым мужчиной… По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами "г", "д" части 2 статьи 126 УК РФ (похищение несовершеннолетнего, совершенное с применением оружия)", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что в данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения мужчине в виде заключения под стражу. Следователи устанавливают полную картину преступления и собирают доказательства.
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