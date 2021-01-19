https://ria.ru/20210119/pokhischenie-1593612698.html

В Бурятии вооруженный мужчина похитил у отца дочь и вернул ее матери

В Бурятии вооруженный мужчина похитил у отца дочь и вернул ее матери

Мужчина в Хоринском районе Бурятии, угрожая пистолетом, похитил трехлетнюю дочку у отца и передал ее матери, сообщает пресс-служба республиканского главка СК. РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T06:44

2021-01-19T06:44

2021-01-19T06:44

россия

следственный комитет россии (ск рф)

улан-удэ

красноярск

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 19 янв - РИА Новости. Мужчина в Хоринском районе Бурятии, угрожая пистолетом, похитил трехлетнюю дочку у отца и передал ее матери, сообщает пресс-служба республиканского главка СК.По данным следствия, трехлетняя девочка после развода родителей осталась жить с отцом в Хоринском районе республики, а мать переехала в другой регион. Бывшая супруга хотела, чтобы дочь осталась с ней и обратилась в суд, однако не стала дожидаться решения. Вместе с ранее судимым приятелем она приехала на такси к дому экс-супруга. Ее друг, угрожая пистолетом, забрал ребенка у отца.Втроем они поехали в Улан-Удэ, где были задержаны вневедомственной охраной. Позднее оказалось, что пистолет, которым мужчина угрожал отцу девочки, был пневматическим. На допросе мужчина подробно рассказал об обстоятельствах дела.В ведомстве уточнили, что в данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения мужчине в виде заключения под стражу. Следователи устанавливают полную картину преступления и собирают доказательства.

https://ria.ru/20200810/1575601688.html

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улан-удэ

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), улан-удэ, красноярск, происшествия