https://ria.ru/20210119/poiskovik-1593650628.html

Альтернативный Google поисковик DuckDuckGo поставил рекорд популярности

Альтернативный Google поисковик DuckDuckGo поставил рекорд популярности

Известный среди поклонников конфиденциальности поисковик DuckDuckGo установил собственный рекорд по дневной посещаемости. О росте популярности альтернативной... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T12:14

2021-01-19T12:14

2021-01-19T12:14

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Известный среди поклонников конфиденциальности поисковик DuckDuckGo установил собственный рекорд по дневной посещаемости. О росте популярности альтернативной поисковой системы со ссылкой на компанию сообщает Bleeping Computer.За 2020 год поисковик увеличил среднее значение ежедневного поиска на 62 процента. 11 января 2021 года были зафиксированы 102 миллиона запросов, что стало рекордом для DuckDuckGo. Всплеск популярности независимого поисковика связывается с желанием пользователей Интернета обеспечить большую защиту личных данных.DuckDuckGo — это поисковая система, которая строит свой поисковый индекс с помощью своего сканера DuckDuckBot, индексирования WikiPedia и через партнеров, таких как Yahoo-Bing. Поисковая система не использует данные из Google, а зарабатывает деньги на размещении рекламы.

https://ria.ru/20201123/google-1585580186.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

wikipedia, google, интернет, технологии