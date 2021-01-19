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Москвичей во вторник ожидает небольшой снег и до минус 13
Москвичей во вторник ожидает небольшой снег и до минус 13
Небольшой снег и до минус 13 ожидается в Москве во вторник , сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T07:52
2021-01-19T07:52
россия
михаил леус
погода
москва
зима
общество
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Небольшой снег и до минус 13 ожидается в Москве во вторник , сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.Ветер западный 2-7 метра в секунду, атмосферное давление окажется в пределах нормы и составит 747 миллиметров ртутного столба.
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россия, михаил леус, погода, москва, зима, общество

Москвичей во вторник ожидает небольшой снег и до минус 13

07:52 19.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗима в Москве
Зима в Москве - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Небольшой снег и до минус 13 ожидается в Москве во вторник , сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня на погоду столицы начнёт оказывать влияние своей юго-западной частью Атлантический циклон. Погода будет преимущественно облачная, местами пройдёт небольшой снег. Температура в Москве составит минус 11-13, по области до минус 10-15 градусов", — сообщил Леус.
Ветер западный 2-7 метра в секунду, атмосферное давление окажется в пределах нормы и составит 747 миллиметров ртутного столба.
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РоссияМихаил ЛеусПогодаМоскваЗимаОбщество
 
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