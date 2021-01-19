https://ria.ru/20210119/pogoda-1593614521.html
Москвичей во вторник ожидает небольшой снег и до минус 13
Москвичей во вторник ожидает небольшой снег и до минус 13
Небольшой снег и до минус 13 ожидается в Москве во вторник , сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T07:52
2021-01-19T07:52
2021-01-19T07:52
россия
михаил леус
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Небольшой снег и до минус 13 ожидается в Москве во вторник , сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.Ветер западный 2-7 метра в секунду, атмосферное давление окажется в пределах нормы и составит 747 миллиметров ртутного столба.
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