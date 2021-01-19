https://ria.ru/20210119/pogoda-1593614521.html

Москвичей во вторник ожидает небольшой снег и до минус 13

Москвичей во вторник ожидает небольшой снег и до минус 13

Небольшой снег и до минус 13 ожидается в Москве во вторник , сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T07:52

2021-01-19T07:52

2021-01-19T07:52

россия

михаил леус

погода

москва

зима

общество

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Небольшой снег и до минус 13 ожидается в Москве во вторник , сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.Ветер западный 2-7 метра в секунду, атмосферное давление окажется в пределах нормы и составит 747 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20210119/poteplenie-1593603323.html

россия

москва

зима

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил леус, погода, москва, зима, общество