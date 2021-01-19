https://ria.ru/20210119/poezda-1593559938.html

Россияне рассказали, как относятся к высокоскоростным поездам

Россияне рассказали, как относятся к высокоскоростным поездам

Большинство россиян, принявших участие в опросе туристического сервиса, хотели бы, чтобы в стране появились высокоскоростные поезда, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T12:23

2021-01-19T12:23

2021-01-19T12:23

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Большинство россиян, принявших участие в опросе туристического сервиса, хотели бы, чтобы в стране появились высокоскоростные поезда, сообщает OneTwoTrip. В опросе приняли участие более 1 200 человек. Оказалось, что большинство из них (73,8 процента) хотели бы, чтобы в России появились высокоскоростные железнодорожные магистрали. 17,5 процента ответили, что им все равно, а остальным (8,7 процента) такое новшество не нравится.Респонденты, которые не хотят видеть в России этот современный вид транспорта, объясняют это тем, что им не нравятся изменения в инфраструктуре — так ответили 42,8 процента. Примерно столько же (43 процента) опрошенных просто считают, что такие поезда нам не нужны. А 14,2 процента думают, что путешествовать в любом случае удобнее самолетом.Если бы высокоскоростные поезда появились в России, то 80,8 процента опрошенных воспользовались бы ими. 18,8 процента пока не определились, а для 1,4 процента респондентов их запуск ничего не значил бы. Если стоимость билетов на такой транспорт будет такой же, как и на самолет, распределение ответов меняется. 38,5 процента — ответили, что в этом случае поезд они точно не выберут, и еще 25,5 процента — сомневаются. А вот 37 процентов опрошенных хотели бы путешествовать именно таким образом, несмотря на цены.Уже ездил на высокоскоростных поездах в других странах каждый третий опрошенный (35,6 процента). И многим из них это понравилось. Причем большинство (54,6 процента) выделяют сразу ряд плюсов: и скорость, и удобство, и соотношение стоимости и качества. Среди стран, в которых удалось прокатиться на высокоскоростном поезде, часто называли Китай, Украину, Германию, Японию, США и Францию.

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https://ria.ru/20210116/sochi-1593189606.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, поезда, новости - туризм, германия, япония, сша