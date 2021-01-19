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В Комсомольске-на-Амуре двух подростков задержали за сожжение щенков
В Комсомольске-на-Амуре двух подростков задержали за сожжение щенков
Задержаны двое подростков за жестокое обращение с животными в Комсомольске-на-Амуре после истории с сожженной постройкой, в которой жила бездомная собака с... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T11:41
2021-01-19T12:49
следственный комитет россии (ск рф)
комсомольск-на-амуре
хабаровский край
происшествия
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ХАБАРОВСК, 19 янв — РИА Новости. Задержаны двое подростков за жестокое обращение с животными в Комсомольске-на-Амуре после истории с сожженной постройкой, в которой жила бездомная собака с щенками, сообщает СУСК по Хабаровскому краю и ЕАО.Ранее сообщалось, что 11 января двое подростков подпалили деревянный настил, под которым укрывалась бездомная собака со своим потомством. Порядка шести щенков сгорели в огне, а их мать убежала с обожженной спиной. По информации местных жителей, многие люди за ней ухаживали и кормили, называли ее Пальмой, утеплили "жилище" собаки сеном. К весне собирались раздать щенков, а мать стерилизовать. СК возбудил уголовное дело по статье УК РФ "Жестокое обращение с животными", максимальная санкция которой - лишение свободы на пять лет."В Комсомольске-на-Амуре задержаны двое несовершеннолетних, подозреваемые в жестоком обращении с животными. Расследование уголовного дела продолжается", - сообщает следственное управление.С подозреваемыми проводятся следственные действия.Общественная организация защиты животных "Зооспас" готова взять на лечение пострадавшую в огне бродячую собаку. Руководитель приюта просит неравнодушных горожан сообщить о ее местонахождении либо доставить животное с ожогами самостоятельно.
https://ria.ru/20210114/sobaka-1592952808.html
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следственный комитет россии (ск рф), комсомольск-на-амуре, хабаровский край, происшествия

В Комсомольске-на-Амуре двух подростков задержали за сожжение щенков

11:41 19.01.2021 (обновлено: 12:49 19.01.2021)
 
© Фото : СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАОВ Комсомольске-на-Амуре задержаны двое несовершеннолетних, подозреваемые в жестоком обращении с животными
В Комсомольске-на-Амуре задержаны двое несовершеннолетних, подозреваемые в жестоком обращении с животными - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© Фото : СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО
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ХАБАРОВСК, 19 янв — РИА Новости. Задержаны двое подростков за жестокое обращение с животными в Комсомольске-на-Амуре после истории с сожженной постройкой, в которой жила бездомная собака с щенками, сообщает СУСК по Хабаровскому краю и ЕАО.
Ранее сообщалось, что 11 января двое подростков подпалили деревянный настил, под которым укрывалась бездомная собака со своим потомством. Порядка шести щенков сгорели в огне, а их мать убежала с обожженной спиной. По информации местных жителей, многие люди за ней ухаживали и кормили, называли ее Пальмой, утеплили "жилище" собаки сеном. К весне собирались раздать щенков, а мать стерилизовать. СК возбудил уголовное дело по статье УК РФ "Жестокое обращение с животными", максимальная санкция которой - лишение свободы на пять лет.
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"В Комсомольске-на-Амуре задержаны двое несовершеннолетних, подозреваемые в жестоком обращении с животными. Расследование уголовного дела продолжается", - сообщает следственное управление.
С подозреваемыми проводятся следственные действия.
Общественная организация защиты животных "Зооспас" готова взять на лечение пострадавшую в огне бродячую собаку. Руководитель приюта просит неравнодушных горожан сообщить о ее местонахождении либо доставить животное с ожогами самостоятельно.
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