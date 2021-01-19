https://ria.ru/20210119/podrostki-1593645065.html

В Комсомольске-на-Амуре двух подростков задержали за сожжение щенков

В Комсомольске-на-Амуре двух подростков задержали за сожжение щенков

Задержаны двое подростков за жестокое обращение с животными в Комсомольске-на-Амуре после истории с сожженной постройкой, в которой жила бездомная собака с... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T11:41

2021-01-19T11:41

2021-01-19T12:49

следственный комитет россии (ск рф)

комсомольск-на-амуре

хабаровский край

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593656568_0:137:1280:857_1920x0_80_0_0_0f9032d53901ca7a30bbf006452c509d.jpg

ХАБАРОВСК, 19 янв — РИА Новости. Задержаны двое подростков за жестокое обращение с животными в Комсомольске-на-Амуре после истории с сожженной постройкой, в которой жила бездомная собака с щенками, сообщает СУСК по Хабаровскому краю и ЕАО.Ранее сообщалось, что 11 января двое подростков подпалили деревянный настил, под которым укрывалась бездомная собака со своим потомством. Порядка шести щенков сгорели в огне, а их мать убежала с обожженной спиной. По информации местных жителей, многие люди за ней ухаживали и кормили, называли ее Пальмой, утеплили "жилище" собаки сеном. К весне собирались раздать щенков, а мать стерилизовать. СК возбудил уголовное дело по статье УК РФ "Жестокое обращение с животными", максимальная санкция которой - лишение свободы на пять лет."В Комсомольске-на-Амуре задержаны двое несовершеннолетних, подозреваемые в жестоком обращении с животными. Расследование уголовного дела продолжается", - сообщает следственное управление.С подозреваемыми проводятся следственные действия.Общественная организация защиты животных "Зооспас" готова взять на лечение пострадавшую в огне бродячую собаку. Руководитель приюта просит неравнодушных горожан сообщить о ее местонахождении либо доставить животное с ожогами самостоятельно.

https://ria.ru/20210114/sobaka-1592952808.html

https://ria.ru/20201223/lisa-1590492070.html

комсомольск-на-амуре

хабаровский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), комсомольск-на-амуре, хабаровский край, происшествия