В Комсомольске-на-Амуре двух подростков задержали за сожжение щенков
11:41 19.01.2021 (обновлено: 12:49 19.01.2021)
© Фото : СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАОВ Комсомольске-на-Амуре задержаны двое несовершеннолетних, подозреваемые в жестоком обращении с животными
© Фото : СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО
ХАБАРОВСК, 19 янв — РИА Новости. Задержаны двое подростков за жестокое обращение с животными в Комсомольске-на-Амуре после истории с сожженной постройкой, в которой жила бездомная собака с щенками, сообщает СУСК по Хабаровскому краю и ЕАО.
Ранее сообщалось, что 11 января двое подростков подпалили деревянный настил, под которым укрывалась бездомная собака со своим потомством. Порядка шести щенков сгорели в огне, а их мать убежала с обожженной спиной. По информации местных жителей, многие люди за ней ухаживали и кормили, называли ее Пальмой, утеплили "жилище" собаки сеном. К весне собирались раздать щенков, а мать стерилизовать. СК возбудил уголовное дело по статье УК РФ "Жестокое обращение с животными", максимальная санкция которой - лишение свободы на пять лет.
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"В Комсомольске-на-Амуре задержаны двое несовершеннолетних, подозреваемые в жестоком обращении с животными. Расследование уголовного дела продолжается", - сообщает следственное управление.
С подозреваемыми проводятся следственные действия.
Общественная организация защиты животных "Зооспас" готова взять на лечение пострадавшую в огне бродячую собаку. Руководитель приюта просит неравнодушных горожан сообщить о ее местонахождении либо доставить животное с ожогами самостоятельно.
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