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Глава КС Украины заявил, что не проходит подозреваемым ни по одному делу
Глава КС Украины заявил, что не проходит подозреваемым ни по одному делу
Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий заявил, что не имеет статуса подозреваемого ни по одному уголовному делу, но готов прийти в прокуратуру,... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T18:26
2021-01-19T18:43
верховная рада украины
владимир зеленский
генеральная прокуратура украины
конституционный суд украины
украина
в мире
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КИЕВ, 19 янв - РИА Новости. Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий заявил, что не имеет статуса подозреваемого ни по одному уголовному делу, но готов прийти в прокуратуру, чтобы ему его присвоили.Во вторник Государственное бюро расследований Украины заявило, что Тупицкий имеет статус подозреваемого в деле о подкупе свидетеля и даче заведомо ложных показаний. До этого Конституционный суд подтверждал, что Тупицкому пришла повестка о вызове в офис генерального прокурора. В его отношении возбуждены несколько уголовных дел, в том числе по факту самовольного занятия земельного участка в Крыму, совершенного группой лиц, а также госизмены. Тупицкий подтвердил наличие у него земельного участка в Крыму, но заявил, что не знает, как его задекларировать на Украине. Он также назвал возбуждение дел давлением на него.По его словам, утверждения правоохранителей о том, что ему присвоен статус подозреваемого, не соответствует действительности, поскольку ему никто не вручал необходимые документы, как того требует закон.В декабре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца. Представитель главы государства в КС Федор Вениславский заявил, что это не увольнение, не прекращение полномочий судьи, а временная мера. Конституционный суд посчитал, что, подписав указ, Зеленский вышел за рамки своих конституционных полномочий. В КС добавили, что Тупицкий обязан продолжать работу в соответствии с конституцией. Тридцатого декабря сотрудники госохраны не пускали Тупицкого в здание суда, ему удалось зайти только по пропуску посетителя.Проблемы вокруг КС Украины и его главы начались после того, как суд признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание за недостоверное декларирование. Также суд отменил право Национальной антикоррупционной прокуратуры проверять электронные декларации и выявлять конфликт интересов. В связи с этим решением был закрыт доступ в Единый реестр электронных деклараций, что нарушает всю систему антикоррупционной реформы, принятие которой было одним из требований для предоставления Украине безвизового режима с ЕС, а также оказания финансовой помощи от международных кредиторов. В офисе президента Украины решение назвали неправовым и принятым не в интересах страны, а кабмин поручил возобновить доступ к реестру в обход решения КС.После этого Зеленский внес в Верховную раду проект закона о прекращении полномочий действующего состава Конституционного суда и предложил Раде признать ничтожным решение КС Украины об отмене ряда антикоррупционных норм. Глава КС заявил, что такая инициатива президента имеет признаки конституционного переворота.
https://radiosputnik.ria.ru/20210119/tupitskiy-1593714448.html
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верховная рада украины, владимир зеленский, генеральная прокуратура украины, конституционный суд украины, украина, в мире

Глава КС Украины заявил, что не проходит подозреваемым ни по одному делу

18:26 19.01.2021 (обновлено: 18:43 19.01.2021)
 
© REUTERS / Kostyantyn ChernichkinГлава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий
Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© REUTERS / Kostyantyn Chernichkin
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КИЕВ, 19 янв - РИА Новости. Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий заявил, что не имеет статуса подозреваемого ни по одному уголовному делу, но готов прийти в прокуратуру, чтобы ему его присвоили.
Во вторник Государственное бюро расследований Украины заявило, что Тупицкий имеет статус подозреваемого в деле о подкупе свидетеля и даче заведомо ложных показаний. До этого Конституционный суд подтверждал, что Тупицкому пришла повестка о вызове в офис генерального прокурора. В его отношении возбуждены несколько уголовных дел, в том числе по факту самовольного занятия земельного участка в Крыму, совершенного группой лиц, а также госизмены. Тупицкий подтвердил наличие у него земельного участка в Крыму, но заявил, что не знает, как его задекларировать на Украине. Он также назвал возбуждение дел давлением на него.
"У меня нет статуса подозреваемого… в каком-либо уголовном деле… Прошу вас (генпрокурор – ред.) при наличии законных оснований в предусмотренном законом порядке сообщить мне о подозрении в совершении уголовных правонарушений… Готов прийти для участия в соответствующем процессуальном действии (сообщении мне о подозрении)", - говорится в заявлении Тупицкого, которое обнародовано во вторник на сайте Конституционного суда.
По его словам, утверждения правоохранителей о том, что ему присвоен статус подозреваемого, не соответствует действительности, поскольку ему никто не вручал необходимые документы, как того требует закон.
Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
Вчера, 17:28Сказано в эфире
"Международный позор Украины". Политолог о ситуации вокруг главы КС
В декабре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца. Представитель главы государства в КС Федор Вениславский заявил, что это не увольнение, не прекращение полномочий судьи, а временная мера. Конституционный суд посчитал, что, подписав указ, Зеленский вышел за рамки своих конституционных полномочий. В КС добавили, что Тупицкий обязан продолжать работу в соответствии с конституцией. Тридцатого декабря сотрудники госохраны не пускали Тупицкого в здание суда, ему удалось зайти только по пропуску посетителя.
Проблемы вокруг КС Украины и его главы начались после того, как суд признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание за недостоверное декларирование. Также суд отменил право Национальной антикоррупционной прокуратуры проверять электронные декларации и выявлять конфликт интересов. В связи с этим решением был закрыт доступ в Единый реестр электронных деклараций, что нарушает всю систему антикоррупционной реформы, принятие которой было одним из требований для предоставления Украине безвизового режима с ЕС, а также оказания финансовой помощи от международных кредиторов. В офисе президента Украины решение назвали неправовым и принятым не в интересах страны, а кабмин поручил возобновить доступ к реестру в обход решения КС.
После этого Зеленский внес в Верховную раду проект закона о прекращении полномочий действующего состава Конституционного суда и предложил Раде признать ничтожным решение КС Украины об отмене ряда антикоррупционных норм. Глава КС заявил, что такая инициатива президента имеет признаки конституционного переворота.
Конституционный суд Украины - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
Вчера, 12:46
Госохрана заблокировала главе КС Украины доступ в здание суда
 
Верховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийГенеральная прокуратура УкраиныКонституционный суд УкраиныУкраинаВ мире
 
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