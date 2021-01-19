https://ria.ru/20210119/podozrevaemyy-1593723648.html

Глава КС Украины заявил, что не проходит подозреваемым ни по одному делу

Глава КС Украины заявил, что не проходит подозреваемым ни по одному делу

Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий заявил, что не имеет статуса подозреваемого ни по одному уголовному делу, но готов прийти в прокуратуру,... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T18:26

2021-01-19T18:26

2021-01-19T18:43

верховная рада украины

владимир зеленский

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КИЕВ, 19 янв - РИА Новости. Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий заявил, что не имеет статуса подозреваемого ни по одному уголовному делу, но готов прийти в прокуратуру, чтобы ему его присвоили.Во вторник Государственное бюро расследований Украины заявило, что Тупицкий имеет статус подозреваемого в деле о подкупе свидетеля и даче заведомо ложных показаний. До этого Конституционный суд подтверждал, что Тупицкому пришла повестка о вызове в офис генерального прокурора. В его отношении возбуждены несколько уголовных дел, в том числе по факту самовольного занятия земельного участка в Крыму, совершенного группой лиц, а также госизмены. Тупицкий подтвердил наличие у него земельного участка в Крыму, но заявил, что не знает, как его задекларировать на Украине. Он также назвал возбуждение дел давлением на него.По его словам, утверждения правоохранителей о том, что ему присвоен статус подозреваемого, не соответствует действительности, поскольку ему никто не вручал необходимые документы, как того требует закон.В декабре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца. Представитель главы государства в КС Федор Вениславский заявил, что это не увольнение, не прекращение полномочий судьи, а временная мера. Конституционный суд посчитал, что, подписав указ, Зеленский вышел за рамки своих конституционных полномочий. В КС добавили, что Тупицкий обязан продолжать работу в соответствии с конституцией. Тридцатого декабря сотрудники госохраны не пускали Тупицкого в здание суда, ему удалось зайти только по пропуску посетителя.Проблемы вокруг КС Украины и его главы начались после того, как суд признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание за недостоверное декларирование. Также суд отменил право Национальной антикоррупционной прокуратуры проверять электронные декларации и выявлять конфликт интересов. В связи с этим решением был закрыт доступ в Единый реестр электронных деклараций, что нарушает всю систему антикоррупционной реформы, принятие которой было одним из требований для предоставления Украине безвизового режима с ЕС, а также оказания финансовой помощи от международных кредиторов. В офисе президента Украины решение назвали неправовым и принятым не в интересах страны, а кабмин поручил возобновить доступ к реестру в обход решения КС.После этого Зеленский внес в Верховную раду проект закона о прекращении полномочий действующего состава Конституционного суда и предложил Раде признать ничтожным решение КС Украины об отмене ряда антикоррупционных норм. Глава КС заявил, что такая инициатива президента имеет признаки конституционного переворота.

https://radiosputnik.ria.ru/20210119/tupitskiy-1593714448.html

https://ria.ru/20210119/ukraina-1593657176.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

верховная рада украины, владимир зеленский, генеральная прокуратура украины, конституционный суд украины, украина, в мире