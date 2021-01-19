https://ria.ru/20210119/podkast-1593707551.html

Россияне чаще всего слушают подкасты по саморазвитию, науке и искусству

Россияне чаще всего слушают подкасты по саморазвитию, науке и искусству

Наибольшим спросом у россиян пользуются подкасты по саморазвитию, образованию и науке, а также культуре и искусству, при этом почти половина опрошенных... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T17:02

2021-01-19T17:02

2021-01-19T17:02

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Наибольшим спросом у россиян пользуются подкасты по саморазвитию, образованию и науке, а также культуре и искусству, при этом почти половина опрошенных призналась, что в прошедшем году стали слушать подкасты чаще, свидетельствуют данные исследования книжного сервиса MyBook, имеющегося в распоряжении РИА Новости.В исследовании приняли участие более 2,5 тысяч человек."Наибольшим интересом среди россиян пользуются подкасты по саморазвитию (44 процента). На втором месте — образование и наука (41 процент), на третьем — культура и искусство (40 процентов). Далее следуют интервью с интересными людьми (37 процентов) и шоу о межличностных отношениях (27 процентов)", - говорится в отчете.Почти 65 процентов россиян указали, что периодически слушают хотя бы один подкаст, более 30 процентов обращаются к ним несколько раз в неделю, а 10 процентов не обходятся без подкастов и дня. При этом почти половина опрошенных призналась, что в 2020 году слушала подкасты гораздо чаще, чем раньше, причем 27 процентов уделяют подкастам от 30 до 60 минут в день, тогда как 20 процентов слушают их больше часа."Любопытно, что в основном подкасты помогают россиянам не заскучать во время выполнения рутинных домашних дел: 53 процента признались, что слушают шоу именно в таких обстоятельствах. Среди других популярных ситуаций — поездки в общественном транспорте — 27 процентов, прогулки с детьми и домашними животными — 21 процент, в кровати перед сном — 20 процентов, во время занятий хобби — 19 процентов, в машине — 17, во время занятий спортом – 13 и в течение рабочего дня — 10 процентов", - сказано в тексте исследования.Самым популярным шоу у пользователей сервиса стал "ТЕД на русском", его выбрали больше 20 процентов опрошенных.

https://ria.ru/20201217/harry-1589569502.html

https://ria.ru/20200418/1570156193.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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