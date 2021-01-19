https://ria.ru/20210119/pensiya-1593628920.html
В Совфеде разъяснили правила получения досрочной пенсии для медиков
В Совфеде разъяснили правила получения досрочной пенсии для медиков
Врачам, работающим с больными COVID-19, один день засчитывают за три, сообщила РИА Новости глава социального комитета Совфеда Татьяна Кусайко. РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T10:18
2021-01-19T10:18
2021-01-19T11:26
татьяна кусайко
коронавирус в россии
пенсии
здоровье - общество
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Врачам, работающим с больными COVID-19, один день засчитывают за три, сообщила РИА Новости глава социального комитета Совфеда Татьяна Кусайко.Это следует из принятого в прошлом году постановления правительства об особом исчислении трудового стажа медперсоналу, который работает с зараженными коронавирусом пациентами или с подозрением на него. По словам Кусайко, такая норма дает медицинским работникам (врачи, медсестры, фельдшеры, акушерки и так далее) право на более ранний выход на пенсию: информацию об их деятельности работодатели будут передавать в территориальные органы Пенсионного фонда. При этом страховая пенсия им в любом случае назначается досрочно, напомнила собеседница РИА Новости. "Основное условие для выхода на пенсию для них — наличие необходимого медицинского стажа: 25 лет при работе в сельской местности или 30 лет при работе в городе", — уточнила она.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210113/dokumenty-1592862608.html
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татьяна кусайко, коронавирус в россии, пенсии, здоровье - общество
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости
. Врачам, работающим с больными COVID-19, один день засчитывают за три, сообщила РИА Новости глава социального комитета Совфеда Татьяна Кусайко
.
"День работы с пациентами с COVID-19 в стационарных и амбулаторных медицинских учреждениях, а также в подразделениях скорой помощи в 2020 году будет учитываться как три дня. Например, фельдшер скорой помощи, в течение двух месяцев выезжающий на вызовы к больным с коронавирусной инфекцией, заработает спецстаж в полгода", — рассказала сенатор.
Это следует из принятого в прошлом году постановления правительства об особом исчислении трудового стажа медперсоналу, который работает с зараженными коронавирусом пациентами или с подозрением на него.
По словам Кусайко, такая норма дает медицинским работникам (врачи, медсестры, фельдшеры, акушерки и так далее) право на более ранний выход на пенсию: информацию об их деятельности работодатели будут передавать в территориальные органы Пенсионного фонда.
При этом страховая пенсия им в любом случае назначается досрочно, напомнила собеседница РИА Новости. "Основное условие для выхода на пенсию для них — наличие необходимого медицинского стажа: 25 лет при работе в сельской местности или 30 лет при работе в городе", — уточнила она.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.