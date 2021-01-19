https://ria.ru/20210119/pensiya-1593628920.html

В Совфеде разъяснили правила получения досрочной пенсии для медиков

В Совфеде разъяснили правила получения досрочной пенсии для медиков

Врачам, работающим с больными COVID-19, один день засчитывают за три, сообщила РИА Новости глава социального комитета Совфеда Татьяна Кусайко. РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T10:18

2021-01-19T10:18

2021-01-19T11:26

татьяна кусайко

коронавирус в россии

пенсии

здоровье - общество

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Врачам, работающим с больными COVID-19, один день засчитывают за три, сообщила РИА Новости глава социального комитета Совфеда Татьяна Кусайко.Это следует из принятого в прошлом году постановления правительства об особом исчислении трудового стажа медперсоналу, который работает с зараженными коронавирусом пациентами или с подозрением на него. По словам Кусайко, такая норма дает медицинским работникам (врачи, медсестры, фельдшеры, акушерки и так далее) право на более ранний выход на пенсию: информацию об их деятельности работодатели будут передавать в территориальные органы Пенсионного фонда. При этом страховая пенсия им в любом случае назначается досрочно, напомнила собеседница РИА Новости. "Основное условие для выхода на пенсию для них — наличие необходимого медицинского стажа: 25 лет при работе в сельской местности или 30 лет при работе в городе", — уточнила она.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210113/dokumenty-1592862608.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна кусайко, коронавирус в россии, пенсии, здоровье - общество