https://ria.ru/20210119/pensionerka-1593616209.html
В Комсомольске-на-Амуре погибла пенсионерка из-за ЧП с электроприбором
В Комсомольске-на-Амуре погибла пенсионерка из-за ЧП с электроприбором
Пенсионерка из дома-интерната в Комсомольске-на-Амуре, которая получила ожог 90% тела из-за возгорания, по предварительным данным, электроматраса, скончалась в... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T08:15
2021-01-19T08:15
2021-01-19T12:56
комсомольск-на-амуре
хабаровский край
происшествия
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ХАБАРОВСК, 19 янв - РИА Новости. Пенсионерка из дома-интерната в Комсомольске-на-Амуре, которая получила ожог 90% тела из-за возгорания, по предварительным данным, электроматраса, скончалась в больнице, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона.По информации ведомства, во вторник из КГБУ "Комсомольский-на-Амуре дом-интернат для престарелых и инвалидов" в лечебное учреждение была доставлена 76-летняя женщина с ожогами 90% тела."Причиной возгорания могла стать неисправность нагревательного матраса, или личный электро-пояс, которым пользовалась женщина. Сейчас мы выясняем это. Женщина выбежала в коридор в пламени, ее потушили огнетушителями, но она умерла в реанимации больницы", - рассказала собеседница агентства.Прокуратура города Комсомольска-на-Амуре проводит проверку, по результатам которой будет дана оценка деятельности должностных лиц учреждения, в том числе соблюдения требований пожарной безопасности.
https://ria.ru/20210117/pensioner-1593397175.html
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комсомольск-на-амуре, хабаровский край, происшествия
ХАБАРОВСК, 19 янв - РИА Новости.
Пенсионерка из дома-интерната в Комсомольске-на-Амуре
, которая получила ожог 90% тела из-за возгорания, по предварительным данным, электроматраса, скончалась в больнице, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона.
По информации ведомства, во вторник из КГБУ "Комсомольский-на-Амуре дом-интернат для престарелых и инвалидов" в лечебное учреждение была доставлена 76-летняя женщина с ожогами 90% тела.
"Причиной возгорания могла стать неисправность нагревательного матраса, или личный электро-пояс, которым пользовалась женщина. Сейчас мы выясняем это. Женщина выбежала в коридор в пламени, ее потушили огнетушителями, но она умерла в реанимации больницы", - рассказала собеседница агентства.
Прокуратура города Комсомольска-на-Амуре проводит проверку, по результатам которой будет дана оценка деятельности должностных лиц учреждения, в том числе соблюдения требований пожарной безопасности.