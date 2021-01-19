https://ria.ru/20210119/pelosi-1593617636.html

В США задержали подозреваемую в намерении передать СВР ноутбук Пелоси

В США задержали подозреваемую в намерении передать СВР ноутбук Пелоси

Женщина, которая подозревается в намерении передать украденный ноутбук спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси во время беспорядков в Капитолии в Россию... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T08:40

2021-01-19T08:40

2021-01-19T08:40

захват капитолия в вашингтоне

фбр

нэнси пелоси

капитолий

дональд трамп

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

джо байден

пенсильвания

вашингтон (город)

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Женщина, которая подозревается в намерении передать украденный ноутбук спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси во время беспорядков в Капитолии в Россию Службе внешней разведки, была задержана, сообщает издание Hill со ссылкой на министерство юстиции США.Ранее поступили сообщения о том, что ФБР расследует показания, что женщина, укравшая ноутбук спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси во время беспорядков в Капитолии, планировала продать его российским спецслужбам. Свидетель, беседовавший с правоохранителями, заявил, что видел, как Райли Джун Уильямс выносит ноутбук или жесткий диск из офиса Пелоси. Свидетель утверждал, что "Уильямс планировала отправить устройство своему другу в Россию, чтобы тот продал его СВР". По какой-то причине пересылка ноутбука в РФ сорвалась.Райли Джун Уильямс была задержана в понедельник в штате Пенсильвания. Согласно документам минюста, на данный момент ей предъявляются обвинения в осознанном незаконном вторжении на территорию, куда вход запрещен, а также в противозаконных действиях на территории Капитолия.Ранее помощник Пелоси заявлял, что украденный ноутбук использовался только для презентаций.Шестого января сторонники президента США Дональда Трампа штурмовали Капитолий после митинга Трампа в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того, как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на прошедших президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.

https://ria.ru/20210118/rassledovanie-1593477202.html

пенсильвания

вашингтон (город)

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Впервые за 200 лет: Капитолий был захвачен сторонниками Трампа В Вашингтоне прошли беспрецедентные беспорядки. Действующий президент Дональд Трамп выступил на многотысячном митинге и в очередной раз заявил, что выборы были сфальсифицированы. После этого тысячи его сторонников пришли к Капитолию, устроили стычки с полицией, а затем ворвались в здание. Силовики применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Четыре человека погибли — одну женщину застрелил полицейский. Задержаны около 50 человек. Страницы действующего главы государства в Twitter, Facebook и других соцсетях заблокировали из-за постов, в которых он обращался к протестующим. 2021-01-19T08:40 true PT2M44S

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фбр, нэнси пелоси, капитолий, дональд трамп, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), джо байден, пенсильвания, вашингтон (город), в мире