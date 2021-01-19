Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Захват Капитолия в Вашингтоне
https://ria.ru/20210119/pelosi-1593617636.html
В США задержали подозреваемую в намерении передать СВР ноутбук Пелоси
В США задержали подозреваемую в намерении передать СВР ноутбук Пелоси
Женщина, которая подозревается в намерении передать украденный ноутбук спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси во время беспорядков в Капитолии в Россию... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T08:40
2021-01-19T08:40
захват капитолия в вашингтоне
фбр
нэнси пелоси
капитолий
дональд трамп
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
джо байден
пенсильвания
вашингтон (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/07/1592255286_475:640:2978:2048_1920x0_80_0_0_395d725f64ac9539ae02e1407dbe9461.jpg
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Женщина, которая подозревается в намерении передать украденный ноутбук спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси во время беспорядков в Капитолии в Россию Службе внешней разведки, была задержана, сообщает издание Hill со ссылкой на министерство юстиции США.Ранее поступили сообщения о том, что ФБР расследует показания, что женщина, укравшая ноутбук спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси во время беспорядков в Капитолии, планировала продать его российским спецслужбам. Свидетель, беседовавший с правоохранителями, заявил, что видел, как Райли Джун Уильямс выносит ноутбук или жесткий диск из офиса Пелоси. Свидетель утверждал, что "Уильямс планировала отправить устройство своему другу в Россию, чтобы тот продал его СВР". По какой-то причине пересылка ноутбука в РФ сорвалась.Райли Джун Уильямс была задержана в понедельник в штате Пенсильвания. Согласно документам минюста, на данный момент ей предъявляются обвинения в осознанном незаконном вторжении на территорию, куда вход запрещен, а также в противозаконных действиях на территории Капитолия.Ранее помощник Пелоси заявлял, что украденный ноутбук использовался только для презентаций.Шестого января сторонники президента США Дональда Трампа штурмовали Капитолий после митинга Трампа в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того, как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на прошедших президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.
https://ria.ru/20210118/rassledovanie-1593477202.html
пенсильвания
вашингтон (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Впервые за 200 лет: Капитолий был захвачен сторонниками Трампа
В Вашингтоне прошли беспрецедентные беспорядки. Действующий президент Дональд Трамп выступил на многотысячном митинге и в очередной раз заявил, что выборы были сфальсифицированы. После этого тысячи его сторонников пришли к Капитолию, устроили стычки с полицией, а затем ворвались в здание. Силовики применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Четыре человека погибли — одну женщину застрелил полицейский. Задержаны около 50 человек. Страницы действующего главы государства в Twitter, Facebook и других соцсетях заблокировали из-за постов, в которых он обращался к протестующим.
2021-01-19T08:40
true
PT2M44S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/07/1592255286_906:444:3045:2048_1920x0_80_0_0_36b3d30a559ca3364ea0c8720402f89b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фбр, нэнси пелоси, капитолий, дональд трамп, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), джо байден, пенсильвания, вашингтон (город), в мире

В США задержали подозреваемую в намерении передать СВР ноутбук Пелоси

08:40 19.01.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне
Участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Женщина, которая подозревается в намерении передать украденный ноутбук спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси во время беспорядков в Капитолии в Россию Службе внешней разведки, была задержана, сообщает издание Hill со ссылкой на министерство юстиции США.
Ранее поступили сообщения о том, что ФБР расследует показания, что женщина, укравшая ноутбук спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси во время беспорядков в Капитолии, планировала продать его российским спецслужбам. Свидетель, беседовавший с правоохранителями, заявил, что видел, как Райли Джун Уильямс выносит ноутбук или жесткий диск из офиса Пелоси. Свидетель утверждал, что "Уильямс планировала отправить устройство своему другу в Россию, чтобы тот продал его СВР". По какой-то причине пересылка ноутбука в РФ сорвалась.
Спикер Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на окончательном голосовании по импичменту президента Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
Вчера, 11:39Захват Капитолия в Вашингтоне
ФБР проверяет данные о планах передать украденный ноутбук Пелоси России
Райли Джун Уильямс была задержана в понедельник в штате Пенсильвания. Согласно документам минюста, на данный момент ей предъявляются обвинения в осознанном незаконном вторжении на территорию, куда вход запрещен, а также в противозаконных действиях на территории Капитолия.
Ранее помощник Пелоси заявлял, что украденный ноутбук использовался только для презентаций.
Шестого января сторонники президента США Дональда Трампа штурмовали Капитолий после митинга Трампа в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того, как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на прошедших президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.
 
Захват Капитолия в ВашингтонеФБРНэнси ПелосиКапитолийДональд ТрампСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Джо БайденПенсильванияВашингтон (город)В мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:20Nord Stream 2 AG рассказала о реакции партнеров на угрозу санкций США
15:19Назван простой способ быстрее заснуть
15:19В Башкирии рассказали о проекте антиковидного паспорта
15:18В Петербурге посетитель детской поликлиники напал на врача
15:17Историк Соколов проиграл иск по фильму о "жертвах русского Наполеона"
15:17Зюганов увидел у Навального лишь попытки организации "майдана" в России
15:11В ОБСЕ оценили возможность диалога власти и оппозиции в Белоруссии
15:09Жириновский считает, что мог бы стать президентом Украины
15:08Жириновский потребовал от Навального подтверждающие его диагноз документы
15:04Суд отказал в УДО бросившему урну в полицию на незаконной акции в Москве
15:01Диетолог рассказал, что надо есть перед вакцинацией от COVID-19
15:00Рэпер Дрейк побил мировой рекорд по числу прослушиваний на Spotify
14:56В Центре Гамалеи оценили опасность нового очага коронавируса в Китае
14:56В Ирландии выявили более 80 побочных эффектов от вакцины Pfizer
14:56Эксперт оценила влияние вакцинации от COVID-19 на репродуктивную систему
14:55Раскрыты обстоятельства смерти ведущего программы "Время" Выхухолева
14:54Глава КС Украины официально стал подозреваемым в подкупе свидетеля
14:51Pfizer задерживает поставки вакцины от COVID-19 в Италию
14:51Путин окунулся в проруби на Крещение
14:49В центре Москвы обстреляли дом
Лента новостейМолния