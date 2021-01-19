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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210119/ochag-1593688530.html
В Центре Гамалеи оценили опасность нового очага коронавируса в Китае
В Центре Гамалеи оценили опасность нового очага коронавируса в Китае
Распространение коронавируса из нового очага на северо-востоке Китая не должно выйти за пределы страны, считает главный научный сотрудник Института имени... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T14:56
2021-01-19T15:04
распространение коронавируса
феликс ершов
коронавирус covid-19
нии им. гамалеи
здоровье - общество
китай
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Распространение коронавируса из нового очага на северо-востоке Китая не должно выйти за пределы страны, считает главный научный сотрудник Института имени Гамалеи Феликс Ершов. В эфире НСН ученый отметил, что пока рано делать прогнозы, но китайские специалисты справляются с такими ситуациями "лучше всех". Он отметил квалификацию китайских вирусологов и обратил внимание, что многие из них учились в России, Европе и США. Ершов добавил, что пандемия коронавируса идет на спад."Опасный, острый период, который был в прошлом году, заканчивается. Я считаю, вирус приручили", — сказал Ершов. Он подчеркнул, что вирус застал человечество врасплох, но его удалось взять под контроль: люди стали соблюдать меры предосторожности, появилась вакцина. По мнению эксперта, уже к концу года можно ожидать эффекта от массовой вакцинации.Ранее стало известно об обнаружении нового эпицентра распространения SARS-CoV-2 на северо-востоке Китая. Сильный рост заболеваемости зафиксирован в провинции Цзилинь, где за последние сутки зарегистрировали 43 зараженных — примерно каждый третий случай в стране. С начала пандемии в Китае заразились более 88 тысяч жителей, из которых 4,6 тысячи скончались и более 82 тысяч человек вылечились.В мире выявили почти 94 миллиона случаев новой инфекции, свыше двух миллионов человек стали жертвами пандемии. Больше всего зараженных и жертв в США, Индии и Бразилии.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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феликс ершов, коронавирус covid-19, нии им. гамалеи, здоровье - общество, китай

В Центре Гамалеи оценили опасность нового очага коронавируса в Китае

14:56 19.01.2021 (обновлено: 15:04 19.01.2021)
 
© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи возле центра вакцинации в Пекине
Автомобиль скорой помощи возле центра вакцинации в Пекине - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© РИА Новости / Анна Раткогло
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Распространение коронавируса из нового очага на северо-востоке Китая не должно выйти за пределы страны, считает главный научный сотрудник Института имени Гамалеи Феликс Ершов.
В эфире НСН ученый отметил, что пока рано делать прогнозы, но китайские специалисты справляются с такими ситуациями "лучше всех".
"Это тот же коронавирус, может, мутировавший", — предположил Ершов.
Он отметил квалификацию китайских вирусологов и обратил внимание, что многие из них учились в России, Европе и США.
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Ершов добавил, что пандемия коронавируса идет на спад.
"Опасный, острый период, который был в прошлом году, заканчивается. Я считаю, вирус приручили", — сказал Ершов.
Он подчеркнул, что вирус застал человечество врасплох, но его удалось взять под контроль: люди стали соблюдать меры предосторожности, появилась вакцина. По мнению эксперта, уже к концу года можно ожидать эффекта от массовой вакцинации.
Ранее стало известно об обнаружении нового эпицентра распространения SARS-CoV-2 на северо-востоке Китая. Сильный рост заболеваемости зафиксирован в провинции Цзилинь, где за последние сутки зарегистрировали 43 зараженных — примерно каждый третий случай в стране.
С начала пандемии в Китае заразились более 88 тысяч жителей, из которых 4,6 тысячи скончались и более 82 тысяч человек вылечились.
В мире выявили почти 94 миллиона случаев новой инфекции, свыше двух миллионов человек стали жертвами пандемии. Больше всего зараженных и жертв в США, Индии и Бразилии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение коронавирусаФеликс ЕршовКоронавирус COVID-19НИИ им. ГамалеиЗдоровье - ОбществоКитай
 
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